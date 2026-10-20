Colombia

Un motociclista quedó atrapado en cemento fresco por ingresar a una vía cerrada en San Gil, Santander: todo quedó en video

El conductor de una Yamaha quedó inmovilizado en la mezcla durante obras de reparación, luego de desatender la señalización instalada en el sector

Un motociclista quedó atascado con su vehículo en una sección de pavimento fresco sobre una vía en reparación. En las imágenes se observa la motocicleta detenida con ambas ruedas hundidas en el concreto, mientras un trabajador de la obra hace señales en el lugar junto a barreras plásticas de señalización vial - crédito @Bganoticias1/X
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Un motociclista quedó atrapado en cemento fresco tras ingresar a una vía cerrada por obras de reparación en San Gil (Santander). El conductor, que se movilizaba en una motocicleta Yamaha, pasó por alto las señales de tránsito instaladas en el corredor.

El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales. En las imágenes se observa al hombre con camiseta azul, pantalón y mochila negra mientras intenta avanzar por el tramo intervenido.

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El motociclista terminó con su vehículo en una losa de concreto fresco en el sector de la curva del colegio Guanentá y no logró realizar movimientos para salir del lugar.

El hecho ocurrió mientras se realizaban trabajos de pavimentación en ese tramo. El conductor atravesó parte de la superficie intervenida y dejó marcas sobre el material recién fundido.

El motociclista ignoró las señales de tránsito dispuestas en la zona intervenida - crédito Captura de video
El motociclista ignoró las señales de tránsito dispuestas en la zona intervenida - crédito Captura de video

El motociclista entró a una zona de obra con concreto fresco, donde la moto se hundió y quedó inmovilizada. Las imágenes del caso muestran que al menos la mitad de las llantas permaneció atrapada en el cemento, lo que afectó el trabajo que se adelantaba en el lugar.

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Los trabajadores que estaban a cargo de la pavimentación le reclamaron por haber ingresado al área intervenida. La situación derivó en una discusión entre el conductor y quienes participaban de la obra.

Las imágenes muestran gestos de molestia y manotazos durante el intercambio verbal. El motociclista también respondió con reclamos ante los cuestionamientos que recibió.

La secuencia pasó de la afectación al concreto recién instalado a un enfrentamiento frente a las personas que estaban en el sector. La moto hundida en la superficie se convirtió en el centro de la escena.

El hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta de marca Yamaha - crédito Captura de video
El hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta de marca Yamaha - crédito Captura de video

El caso provocó comentarios sobre la responsabilidad del conductor por transitar en una zona donde se ejecutaban labores de pavimentación.

Motociclista quedó atrapado en cemento por meterse en obra de TransMilenio

Las autoridades buscan identificar al motociclista que quedó atrapado con su vehículo en una placa de concreto recién instalada sobre la autopista Sur con calle 13, en Bogotá. El caso también abrió la posibilidad de imponerle una multa por ingresar a una obra en construcción y por los daños ocasionados en el lugar.

El hecho ocurrió en el sector donde avanzan las fases dos y tres de TransMilenio. La situación se hizo viral en redes sociales a través de imágenes y videos que muestran al conductor intentando retirar su motocicleta del cemento.

El motociclista habría movido los maletines que delimitaban el área de obra para subir a la vía en construcción y evitar el trancón. No advirtió que los obreros acababan de instalar una placa de concreto, por lo que la motocicleta quedó incrustada y el conductor tuvo que intentar sacarla por sus propios medios.

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La maniobra se produjo en un tramo intervenido de la autopista Sur con calle 13, donde se ejecutan trabajos relacionados con la ampliación del sistema de transporte masivo.

El conductor decidió atravesar las barreras dispuestas en la zona y avanzó por una superficie que no estaba habilitada para la circulación de vehículos particulares.

La imagen que circuló en plataformas digitales muestra el momento posterior a la imprudencia. El motociclista aparece junto a su vehículo, que quedó atrapado en el concreto fresco.

El episodio generó reacciones en redes sociales por el riesgo de la maniobra y por el daño que pudo causar en una obra que aún está en ejecución.

La búsqueda apunta a ubicar al conductor y determinar las infracciones que podrían aplicarse por haber ingresado a un área restringida. También se analiza la afectación sobre la placa de concreto colocada por los trabajadores poco antes de que el motociclista ingresara al sector.

La eventual sanción contempla la infracción por la conducta en la vía y otra relacionada con los daños a la obra de construcción.

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