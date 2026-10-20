Abelardo de la Espriella confrontó a alcaldes y gobernador de Arauca por mal manejo del dinero de las regalías: “No se ve el progreso”

El jefe de Estado señaló que desde hace más de 10 años se utilizan de forma errónea los recursos del Estado en el departamento - crédito Presidencia

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El paso del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por Arauca dejó cuestionamientos al manejo de las regalías y advertencias a las autoridades regionales sobre eventuales vínculos con grupos armados ilegales. Los pronunciamientos ocurrieron el lunes 19 de octubre de 2026 durante una jornada del programa Milagros de las Regiones.

El mandatario se reunió con el gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, y con los alcaldes del departamento. En ese escenario, reclamó explicaciones por el destino de los recursos que, según afirmó, han ingresado al territorio desde 2012.

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“Señor gobernador y alcaldes, desde el año 2012 el departamento ha recibido cerca de $4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso”, expresó De la Espriella durante el encuentro del programa de su Gobierno.

El presidente cuestionó el destino de $4 billones en regalías

El presidente de la República advirtió sobre posibles alianzas entre administraciones regionales y el Ejército de Liberación Nacional o las disidencias de las Farc - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Durante su intervención, Abelardo de la Espriella sostuvo que los recursos no se han traducido en obras ni en avances visibles para la población del departamento. De igual manera, atribuyó la permanencia de Arauca a la población local y lanzó una acusación sobre el posible destino de esos fondos.

A su vez, el líder del movimiento Defensores de la Patria señaló que el departamento se ha mantenido a flote sin importar las adversidades gracias a los trabajadores y habitantes de Arauca, más no por sus lideres políticos. “¿Saben por qué esta tierra se ha mantenido en pie? No es por los políticos, es por el araucano trabajador y patriota. Aquí ha llegado mucho dinero, pero ese dinero no se ve reflejado. ¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación, se lo robaron”.

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De La Espriella advirtió sobre nexos con ELN y<b> </b>Farc

De La Espriella advirtió a los funcionarios de Areuca sobre las consecuencias de tener nexos con ELN y Farc - crédito Reuters/Europa Press

La agenda presidencial también incluyó una advertencia sobre posibles alianzas entre administraciones regionales y organizaciones armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las Farc. De la Espriella aseguró que el Gobierno nacional actuará ante cualquier relación de ese tipo.

Ese no fue el único señalamiento del primer mandatario, quien durante la reunión advirtió: “Quiero ser absolutamente claro con ustedes, señores alcaldes y señor gobernador, y también con todos los funcionarios. El Gobierno nacional no permitirá bajo ninguna circunstancia alianzas entre el gobierno regional y los narcoterroristas del ELN y las Farc”.

En efecto, añadió que las autoridades enfrentarán procesos judiciales si se comprueba que protegen, negocian o facilitan actividades de esos grupos. La referencia incluyó eventuales actuaciones dentro y fuera del país.

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“Quien tenga nexos, proteja, negocie o facilite el accionar del narcoterrorismo será enfrentado con todo el peso de la ley, no solamente en Colombia, fuera de Colombia también. Que nadie confunda la cortesía institucional con la complicidad”, subrayó.

Al cierre de su intervención en Arauca, el jefe de Estado reiteró que su postura no admite acuerdos con el ELN o las Farc. “Yo no vine aquí a ser cómplice de nadie. El que esté con el ELN o con las Farc no está con Arauca ni está con Colombia y tendrá que responder ante la justicia aquí y afuera porque se convierte en cómplice de organizaciones narcoterroristas”.

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El presidente De la Espriella exigió al ELN liberar a secuestrados en Arauca - crédito Ejército/Miguel Gutiérrez/EFE

Incluso exigió al ELN la liberación de cinco personas secuestradas, entre ellas dos funcionarios del CTI. “Quiero aprovechar para exigir al ELN la liberación inmediata de cinco secuestrados, incluidos dos funcionarios del CTI”, afirmó.

Dentro de las medidas anunciadas para Arauca, De la Espriella también pidió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladar a establecimientos de máxima seguridad a cabecillas de grupos armados que se encuentren detenidos en el departamento.

En sus declaraciones, insistió en que su Gobierno combinará las operaciones de seguridad con acciones dirigidas contra las fuentes de apoyo financiero o político de las organizaciones ilegales.