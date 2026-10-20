Latin Grammy 2026 confirmó a Juanes entre los artistas que actuarán en vivo durante la gala: este es el listado completo de presentaciones

Juanes actuará en los Latin Grammy 2026 y buscará el premio a Canción del Año - crédito REUTERS/Jon Nazca

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Juanes será uno de los artistas colombianos que actuarán en los Latin Grammy 2026, cuya ceremonia se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. El cantante llegará a la gala con una nominación en la categoría Canción del Año.

El músico colombiano está postulado junto a la cantante mexicana Vivir Quintana por por la canción Humano. La obra competirá por el gramófono en una edición que reunirá a exponentes del pop, el reguetón, la música alternativa, el regional mexicano y la canción de autor.

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La presentación de Juanes integra el primer grupo de actuaciones anunciado para la edición número 27 de los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación también confirmó a Rosalía, Daddy Yankee, Anitta, Jorge Drexler, Carín León, Mon Laferte, Kany García, Rawayana, Elena Rose, entre otros.

Juanes competirá por Canción del Año con “Humano”

La nominación de Juanes y Vivir Quintana por Humano sitúa al artista colombiano en una de las categorías centrales de la ceremonia. El galardón a Canción del Año reconoce a los compositores de las obras postuladas.

La Academia Latina de la Grabación aún no informó qué canción interpretará Juanes durante la transmisión ni si compartirá escenario con Quintana. Tampoco precisó si habrá colaboraciones entre los artistas que forman parte de la programación musical.

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El primer anuncio reúne a intérpretes de distintas generaciones y géneros. Entre ellos está Rosalía, quien suma siete nominaciones por su álbum Lux. La artista española competirá en Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año por “La Perla”, tema que interpreta con Yahritza y Su Esencia.

La participación de Juanes también amplía la presencia de artistas colombianos en una ceremonia que congregará a representantes de distintos países de América Latina y España. Su actuación y la candidatura por “Humano” serán dos de los puntos de atención para el público colombiano durante la entrega.

Artistas confirmados para actuar en los Latin Grammy 2026

Rosalía

Daddy Yankee

Silvana Estrada

Anitta

Banda Los Recoditos

Jorge Drexler

Kany García

Juanes

Carín León

Mon Laferte

Vivir Quintana

Rawayana

Elena Rose

Xavi

Hasta ahora Juanes es el unico Colombiano dentro de la nomina de presentaciones, sin embargo se epsera que con el paso de los días la academia confirme otro nombres tanto de Colombia como de otros paises.

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Daddy Yankee recibirá el reconocimiento Persona del Año 2026

Además de presentarse durante la ceremonia, Daddy Yankee recibirá el reconocimiento Persona del Año 2026, otorgado por la Academia Latina de la Grabación. El homenaje se realizará el 11 de noviembre, un día antes de la gala principal.

La distinción reconoce la trayectoria del cantante puertorriqueño, su influencia en la expansión internacional del reguetón y sus contribuciones humanitarias. El intérprete de Gasolina, Limbo y Con Calma volverá a ocupar un lugar central en uno de los eventos de la industria musical latina.

La ceremonia de los Latin Grammy 2026 comenzará a las 8:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos, y Univision la transmitirá por televisión. La señal tendrá una antesala desde las 7:00 p. m.

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Roselyn Sánchez volverá a conducir la premiación por décima ocasión. La Academia informó que dará a conocer nuevos detalles sobre las actuaciones y la estructura del espectáculo en las próximas semanas.