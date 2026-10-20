Colombia

Karol G reveló cómo conoció a Bruno Mars y la sorpresa que se llevó: “Tuvimos química”

La artista explicó que conoció al estadounidense de madrugada en un estudio londinense, después de asistir a uno de sus conciertos en Wembley

Karol G y Bruno Mars desataron rumores de romance tras publicar una serie de fotos juntos en redes sociales - crédito @karolg/Instagram
Karol G contó cómo Bruno Mars aceptó cantar con ella tras verla en Coachella - crédito @karolg/Instagram
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La cantante colombiana Karol G recordó el origen de su colaboración con Bruno Mars y contó que no esperaba que el artista estadounidense aceptara participar en Still.

En una conversación con la actriz mexicana Salma Hayek para Interview Magazine, Karol G explicó que la canción nació en enero, durante una sesión de composición con la artista Isabel LaRosa y su hermano. La colombiana les había planteado su interés por comenzar a publicar música en inglés, aunque reconoció que todavía sentía dificultades para escribir en ese idioma.

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La intérprete relató que recibió la noticia después de que John Janick, presidente de Interscope Records, le asegurara que Mars conocía su trabajo y que había quedado interesado tras verla actuar en Coachella.

Karol G protagoniza el nuevo video de Bruno Mars y revive el shippeo entre ambos - crédito captura de pantalla Bruno Mars / YouTube
Karol G contó que no esperaba que Bruno Mars aceptara participar en 'Still' - crédito captura de pantalla Bruno Mars / YouTube

La cantante les habló sobre aspectos de su vida personal y sobre el estado emocional que atravesaba en ese momento. De ese intercambio surgió Still, una canción con la que conectó de inmediato. Sin embargo, consideró que el tema necesitaba una voz masculina que aportara romanticismo y dramatismo.

La propuesta surgió durante una conversación con el presidente de Interscope

Karol G contó que compartió la canción con John Janick y que él propuso invitar a Bruno Mars. La reacción inicial de la artista fue de incredulidad, ya que entendía que el intérprete tenía una agenda cargada de colaboraciones y conciertos.

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“Pensé que no iba a pasar”, dijo la cantante al recordar su respuesta. Según explicó, Janick le comentó que Bruno Mars había mencionado previamente su música y que también la había visto en su presentación en Coachella.

La posibilidad se concretó poco después. Karol G señaló que el equipo del cantante recibió la canción y dio una respuesta positiva. Una semana más tarde viajó a Londres para conocerlo y grabar el tema, una experiencia que describió como inesperada debido a la admiración que sentía por él.

“Así que cuando hablé con John Janick en Interscope, se le ocurrió la idea de Bruno Mars. Yo dije: ‘Bruno no va a hacer esta canción conmigo. Es el artista número uno en Spotify. Ha estado haciendo muchas colaboraciones con mujeres y está de gira. Eso no va a pasar’. Él dijo: ‘De hecho, recuerdo que me dijo el otro día que le encanta tu música y que te vio en Coachella’”, recordó Karol G.

Karol G y Bruno Mars despertaron rumores de romance antes del estreno del video de 'Still' - crédito @karolg / Instagram
Karol G creyó que la colaboración no sería posible por la agenda y el nivel de exposición del cantante estadounidense - crédito @karolg / Instagram

Antes de entrar al estudio, la artista fue desde el aeropuerto hasta el estadio de Wembley para asistir a un show de Bruno Mars. El encuentro entre ambos ocurrió después de la presentación, ya de madrugada, cuando llegaron a trabajar en la grabación.

Karol G relató que le preguntó directamente por qué había aceptado colaborar con ella. El músico respondió que una actuación de la colombiana en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon lo había inspirado durante un largo tiempo y que incluso había hablado de ella en varias ocasiones.

“Lo conocí después del show. Eran la 1 de la madrugada en el estudio y le dije : ‘Hola, Bruno Mars’. Fue como una fantasía . Le pregunté: ‘¿Por qué dijiste que sí?’. Él me respondió: ‘Tu actuación en [The Tonight Show Starring] Jimmy Fallon fue algo que me inspiró durante mucho tiempo. La mencioné muchísimas veces’. Tuvimos química", reveló la colombiana.

La artista habló de su decisión de cantar en inglés

La colaboración con Bruno Mars representa uno de los pasos de Karol G hacia el mercado angloparlante. Durante la entrevista, la intérprete explicó que durante años quiso que el público la identificara, ante todo, como una artista colombiana.

Esa decisión influyó en el tiempo que tardó en publicar canciones en inglés. La cantante indicó que sentía que su voz cambiaba cuando interpretaba ese idioma y que necesitó ganar seguridad para asumir ese desafío.

“Quiero hacerlo bien, pero no tengo miedo de fallar”, sostuvo. También destacó que gran parte de su público en Estados Unidos es latino y que, para muchos de esos seguidores, el inglés es su lengua materna. Por ese motivo, consideró que cantar en ese idioma puede ser una forma de acercarse a ellos desde otro registro.

Bruno Mars publicó un mensaje sobre enamorarse de una latina antes de compartir imágenes con Karol G - crédito @karolg / Instagram
Karol G aseguró que busca sentirse preparada para cantar en otro idioma, aunque no teme equivocarse - crédito @karolg / Instagram

Karol G señaló que no abandonará su identidad musical ni su vínculo con Colombia. La cantante explicó que su paso por Nueva York, antes de consolidar su carrera internacional, le permitió entender la industria desde una mirada empresarial.

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