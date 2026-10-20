Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: siga aquí el partido de James Rodríguez en su regreso a su ciudad natal

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Atlético Nacional contra Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander de la capital nortesantandereana. En el equipo paisa se destaca el regreso a la nómina de convocados de James Rodríguez tras su ausencia, por decisión técnica, en el partido contra Boyacá Chicó en Tunja.
Siga aquí todas las incidencias del partido correspondiente por la fecha 15, para hoy martes 20 de octubre desde las 6:30 p. m. y que puede definir la clasificación de Nacional a las finales.
11:48 hsHoy
Ficha del partido
- Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.
- Lugar: estadio General Santander - Cúcuta, Colombia.
- Fecha y hora: martes 20 de octubre- 6:30 p. m. hora colombiana.
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.