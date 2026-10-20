Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: siga aquí el partido de James Rodríguez en su regreso a su ciudad natal

Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo igualaron sin goles en el Atanasio Girardot en el partido de la fecha 15 del primer semestre del 2026 - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Atlético Nacional contra Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander de la capital nortesantandereana. En el equipo paisa se destaca el regreso a la nómina de convocados de James Rodríguez tras su ausencia, por decisión técnica, en el partido contra Boyacá Chicó en Tunja.

Siga aquí todas las incidencias del partido correspondiente por la fecha 15, para hoy martes 20 de octubre desde las 6:30 p. m. y que puede definir la clasificación de Nacional a las finales.