Ian Poveda, figura de Atlético Nacional, será operado y se perdería las finales de Liga BetPlay y Copa Colombia

-crédito David Jaramillo/Colprensa

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El extremo colombo-británico Ian Poveda será sometido a una cirugía en el tobillo izquierdo y podría permanecer fuera de las canchas al menos tres meses, una ausencia que lo dejaría sin competir durante el cierre de 2026 con Atlético Nacional. El club todavía debe precisar el diagnóstico definitivo y el plazo de recuperación tras el procedimiento.

La intervención está prevista en una clínica de Medellín, luego de que una artroscopia determinara la necesidad de una operación. La periodista Pilar Velásquez, de Win Sports, informó que el futbolista se perdería el resto del semestre.

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El inconveniente físico fue comunicado inicialmente por el departamento médico de Atlético Nacional como una contusión en el tobillo izquierdo. La institución ordenó exámenes especializados para establecer el alcance de la lesión y, tras la artroscopia, confirmó que el jugador debía pasar por cirugía.

Velásquez difundió el alcance estimado de la baja en sus redes sociales: “Hoy operan a Poveda en una clínica de Medellín. Según nos cuentan, se pierde el resto del semestre, pues por lo menos son tres meses por fuera (a espera de parte médico oficial). Pronta recuperación para él”.

Ian Poveda también se burló del Junior con un gesto para los hinchas de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

La ausencia de Poveda representa un contratiempo para el entrenador Lucas González en la definición de la Liga BetPlay 2026-II y la Copa BetPlay. El extremo venía aportando velocidad y desborde en el frente ofensivo, aunque el cuerpo técnico deberá reorganizar sus alternativas mientras avanza su rehabilitación.

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Durante la Liga BetPlay 2026-II, el atacante registró dos goles y dos asistencias en ocho partidos de Liga, de acuerdo con Semana. Aunque no era titular fijo, había adquirido protagonismo como una opción para modificar el desarrollo de los encuentros.

Hora y dónde ver Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional

-crédito David Jaramillo/Colprensa

Atlético Nacional visita este martes al Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, donde no pierde desde 2012. El partido comenzará a las 6:30 p. m. y será transmitido por Win Sports+. En Infobae Colombia podrá seguir el minuto a minuto del encuentro.

El último enfrentamiento en ese escenario ocurrió en 2025, cuando Nacional ganó 3-0. La falta de duelos durante varios años se explicó por el paso del Cúcuta Deportivo por la segunda división del fútbol colombiano.

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El historial general también favorece al conjunto antioqueño: en 192 enfrentamientos, suma 84 victorias, 60 empates y 48 derrotas. Nacional marcó 300 goles, frente a los 222 del equipo rojinegro.

Después de la caída de 2012, Nacional empató 1-1 en 2013 y ganó 2-1 en 2015. En 2019 consiguió dos triunfos, por 3-1 y 1-0. Aunque ambos clubes volvieron a enfrentarse en otros escenarios desde 2012, esos partidos se disputaron en el estadio Atanasio Girardot.

Atlético Nacional se ha destacado en los últimos años por sus transferencias millonarias al exterior - crédito Atlético Nacional

América de Cali: 28 puntos / +16 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Atlético Nacional: 26 puntos / +14 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Cali: 26 puntos / +11 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Millonarios: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +6 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Once Caldas: 19 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 18 puntos / -3 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -1 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Alianza FC: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 14 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Junior FC: 12 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. (eliminado) Boyacá Chicó: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Fortaleza FC: 11 puntos / -5 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportivo Pereira: 10 puntos / -10 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Jaguares FC: 10 puntos / -11 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportivo Pasto: 9 puntos / -10 diferencia de gol / 13 partidos jugados (eliminado).