Colombia

Este miércoles 21 de octubre comienzan los pagos de Renta Joven para 95.798 estudiantes: en total serán $48.374 millones

El quinto ciclo del programa estará vigente hasta el 28 de octubre y cubre compromisos de permanencia y excelencia del primer semestre de 2026, además de apoyos para aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje

- crédito Johan Largo/Infobae
Empezó el pago del quinto ciclo de Renta Joven en Colombia en diferentes regiones del país - crédito Johan Largo/Infobae
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Prosperidad Social inicia el 21 de octubre la entrega del quinto ciclo de Renta Joven para 95.798 estudiantes en Colombia, una transferencia que busca respaldar la permanencia de jóvenes en condición de pobreza o vulnerabilidad dentro de programas técnicos, tecnológicos y universitarios públicos.

La jornada se extenderá hasta el 28 de octubre y moviliza una inversión nacional de $ 48.374 millones, destinada a cubrir compromisos de permanencia y excelencia académica del primer semestre de 2026, además de los apoyos correspondientes a aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

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Los beneficiarios tienen entre 14 y 28 años y cursan estudios en instituciones de educación superior públicas. El programa entrega $ 400.000 por permanencia y suma $ 200.000 a los estudiantes universitarios que alcanzaron un promedio de 4,0 o superior durante el primer semestre, con un máximo de $ 600.000 por participante.

Infografía con dibujos de dos jóvenes, iconos de mapas, birrete y calendarios, acompañada por cifras numéricas y cuadros informativos.
Montos, beneficiarios y modalidades de pago del quinto ciclo del programa Renta Joven de Prosperidad Social en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del total nacional, 95.544 personas pertenecen a instituciones de educación superior y 254 son aprendices del Sena. La distribución corresponde, en el primer grupo, a los componentes de Permanencia y Excelencia, mientras que para los aprendices cubre los meses de junio y julio.

Abonos escalonados y giros para quienes no tienen cuenta

Los recursos llegarán directamente a cuentas de ahorro o billeteras electrónicas de 85.773 jóvenes que cuentan con un producto financiero activo en el Sistema Integrado de Información Financiera. Prosperidad Social informó que esos abonos se realizarán en tres jornadas, organizadas según el último dígito del documento de identidad.

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Quienes tengan cédulas terminadas en 1, 2 o 3 recibirán el dinero el 21 de octubre. El turno del 22 corresponde a los documentos finalizados en 4, 5 o 6, mientras que las terminaciones 7, 8, 9 y 0 serán atendidas el 23.

Los 10.025 participantes no tienen un producto financiero habilitado y podrán reclamar el incentivo mediante giro en los puntos de SuRed y SuperGiros habilitados en el país. Esa modalidad estará disponible durante todo el plazo de pago, por lo que el retiro deberá realizarse antes del cierre de la jornada.

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Esta será la manera en la que se entreguen los giros del programa Renta Joven - crédito Prosperidad Social

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, comunicó el inicio de la transferencia nacional correspondiente al quinto desembolso del programa durante 2026.

Atlántico, Bolívar y Antioquia entre los departamentos con pagos en marcha

En Atlántico, 3.939 jóvenes recibirán la transferencia durante este ciclo, con una inversión regional superior a $2.096 millones. Los beneficiarios estudian en universidades públicas, programas técnicos y tecnológicos, o son aprendices del Sena, según informó la gerente regional de Prosperidad Social, María Daniela Nieto Sabogal, al diario El Norte.

Nieto Sabogal sostuvo que el objetivo es acompañar a quienes enfrentan dificultades para avanzar en su formación y buscan obtener un título profesional. Los estudiantes con productos financieros activos ingresarán al cronograma de abonos, mientras que el resto deberá acudir a los operadores de giro autorizados.

Bolívar contará con 4.679 beneficiarios, para quienes se destinaron más de $2.241 millones, de acuerdo con la gerente regional de Prosperidad Social, Karina Andrea Gómez Cabarcas.

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Del 21 al 28 de octubre, se entregarán los dineros del programa Renta Joven a miles de estudiantes de diferentes instituciones educativas - crédito Prosperidad Social

Los jóvenes del departamento comenzaron a recibir los incentivos en la misma jornada nacional. El esquema escalonado busca distribuir los cobros de quienes tienen cuenta registrada y reducir la concentración de personas en los puntos de atención.

En Antioquia, el quinto ciclo alcanzará a 6.714 estudiantes y aprendices en condición de vulnerabilidad. La inversión prevista en ese departamento asciende a $3.470 millones.

La gerente regional de Prosperidad Social, María Angélica Osorio Cuellar, señaló que el pago reconoce el esfuerzo de jóvenes que intentan mantenerse en sus estudios y avanzar hacia la graduación. Para los universitarios, el desembolso cubre la permanencia y la excelencia del primer semestre; para los aprendices, el periodo evaluado corresponde a junio y julio.

En Santiago de Cali, la Secretaría de Bienestar Social informó que los beneficiarios también reciben el quinto ciclo bajo las dos modalidades definidas: abono directo para quienes registraron una cuenta o billetera electrónica, y giro en puntos de SuperGiros-Gane para quienes no tienen un producto financiero registrado.

La jornada en Leticia, organizada por Prosperidad Social bajo la conducción de María Fernanda Rojas, brindó soporte a jóvenes en prerregistrarse para el programa Renta Joven, impulsando su educación y acceso a recursos financieros - crédito Prosperidad Social
La jornada en Leticia, organizada por Prosperidad Social bajo la conducción de María Fernanda Rojas, brindó soporte a jóvenes en prerregistrarse para el programa Renta Joven, impulsando su educación y acceso a recursos financieros - crédito Prosperidad Social

La líder de programas de Prosperidad Social en Cali, Lilia Astrith Bello Cruz, pidió a los participantes retirar las transferencias dentro del plazo establecido, debido a la cantidad de jóvenes incluidos en la ciudad.

En el departamento de Nariño se beneficiarán 3.027 jóvenes nariñenses, entre los 14 y 28 años, en condición de pobreza o vulnerabilidad. Por otro lado, en departamentos como Risaralda, Caldas y Quindío, se beneficiarán 2.110, 2.348 y 1.725, respectivamente.

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