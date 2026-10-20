Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, reveló que perdió un bebé de 14 semanas que esperaba con Kevyn Rua: “Con el alma rota”

“Llegué con el alma rota”, Guajira habló de la pérdida de su bebé que esperaja junto a Kevyn - crédito @kellyrios27/ Instagram

Guardar

Kelly Ríos, conocida como Guajira por su paso por el Desafío de Caracol Televisión, reveló que perdió un embarazo de 14 semanas antes de ingresar a la quinta temporada de Top Chef VIP.

La deportista y creadora de contenido colombiana hizo la declaración durante la gala final del reality de Telemundo, donde aseguró que la experiencia le permitió atravesar parte de ese proceso personal junto a su novio, el ganador del Desafío XX (2024) , Kevyn Rua.

PUBLICIDAD

La confesión ocurrió en una noche marcada por la definición del concurso culinario. Ríos llegó a la instancia decisiva junto a Guty Carrera, Ninel Conde y Lupillo Rivera, aunque el título quedó finalmente en manos del actor peruano-ecuatoriano.

En medio de la emisión, la exparticipante del Desafío habló sobre el momento en que decidió sumarse al programa. “Antes de venir aquí, como unos 20 días antes estaba esperando un bebé de 14 semanas (...) Llegué aquí con el alma rota, y a veces aquí intentaba recontruir esas parte de mi hijo, no sé cómo llegué aquí”, dijo entre lágrimas, en referencia a la pérdida gestacional que atravesó antes de iniciar la competencia.

PUBLICIDAD

La colombiana no profundizó en las circunstancias de la pérdida ni ofreció información adicional sobre ese episodio de su vida personal.

“Esto nadie lo sabe, tuve que sacar fuerzas de donde no tenía, porque lo más duro es que tuve que parir a mi hijo cuando su corazón ya no latía (...) Es mi angel en el cielo y solo le pido a Dios que me de la oportunidad de volver a sentir eso”, reveló Guajira.

La competencia le dio un espacio para reconstruirse

Durante su intervención, Guajira agradeció a la producción y a las personas que compartieron con ella la experiencia en Top Chef VIP. La participante sostuvo que el reality tuvo un significado que trascendió la competencia gastronómica, debido al momento emocional que atravesaba cuando aceptó la invitación.

PUBLICIDAD

“Aunque todavía tengo el alma rota, aquí me reconstruí y ustedes hacen parte de esto”, expresó ante los demás concursantes, familiares y miembros del equipo presentes en la final.

La declaración tuvo lugar frente a los otros tres finalistas de la quinta temporada, además de exparticipantes y allegados que asistieron a la gala. La conductora Carmen Villalobos encabezó la emisión en la que el jurado, compuesto por Antonio “Toño” de Livier, Inés Páez Nin, conocida como Tita, y Betty Vázquez, eligió al ganador.

Kelly Ríos había conseguido su cupo en la final tras superar más de 40 capítulos de pruebas individuales, retos grupales y etapas de repechaje. Antes de la definición, compartió un mensaje en sus redes sociales para describir la importancia que tuvo su recorrido dentro del formato.

PUBLICIDAD

“Llegué hasta aquí con muchos tropiezos, pero con muchísimos más aprendizajes”, escribió la colombiana. También señaló que la experiencia le permitió encontrar respuestas a preguntas que se había hecho durante años y que entendía ese momento desde su fe.

En ese contexto, se confirmó que Kevyn es el padre del bebé que la exparticipante del Desafío perdió a las 14 semanas de gestación. La presencia del deportista durante la emisión dio mayor carga emocional al testimonio de Guajira. “Es un lado que no todos han visto de mi y que no conocen de ella tampoco”, dijo Rua ante las cámaras del programa.

PUBLICIDAD