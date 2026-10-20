La presentadora María Mercedes Ruiz relató su proceso para superar el cáncer de mama: “Hoy soy una mujer sana”

La comunicadora explicó que los ganglios extraídos resultaron limpios y destacó que no tuvo síntomas, por lo que insistió en la importancia de los controles - crédito @mariamercedesruiztv/IG

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Durante meses, María Mercedes Ruiz se paró frente a las cámaras cada mañana con una sonrisa mientras libraba en silencio una batalla que nadie conocía: la presentadora fue diagnosticada con cáncer de mama y se sometió a una cirugía y cinco sesiones de radioterapia sin que su audiencia lo supiera.

La comunicadora y exreina reveló su diagnóstico en un emotivo video publicado en sus redes sociales, así como en televisión nacional durante la emisión de Buen día, Colombia, y confirmó que ya superó la enfermedad.

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La noticia que “le movió el piso” tras un chequeo de rutina

Todo comenzó con unos exámenes médicos de rutina. Fue su médica de cabecera la que, según relató la propia Ruiz, detectó una masa en uno de sus senos que no le generó confianza.

Ruiz señaló que fue gracias a su médico que procedieron con rapidez porque hubo una masa que no le gustó en la axila - crédito @mariamercedesruiztv/IG

A partir de ese hallazgo se desencadenó una serie de estudios que terminaron con un diagnóstico que, en palabras de la presentadora, “te estremece, te conmueve y te hace llenar de angustia y de muchas inquietudes”.

“Hace un par de meses fui diagnosticada con cáncer de mama. Así como lo oyen, con cáncer de mama”, confesó Ruiz en el video. Lo que siguieron fueron semanas que ella misma describió como “muy duras, muy difíciles, extenuantes, llenas de muchos exámenes médicos, de citas, de procedimientos, de venas rotas”.

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Sonreía en televisión mientras recibía radioterapia

Mientras atravesaba el tratamiento, la presentadora tomó una decisión: no hacer público su diagnóstico. Cada día se presentaba ante las cámaras como si nada ocurriera.

“Ustedes me seguían viendo como si nada, regia, impoluta. Porque esa fue mi decisión, vivir ese proceso así, a mi manera y rodeada de los míos y con mucha fe y sobre todo confiando en la medicina”, explicó.

La presentadora recalcó la importancia del diagnóstico y los controles con los especialistas a tiempo - crédito

Solo su círculo más íntimo conocía lo que enfrentaba. Su esposo, a quien describió como “divino” y destacó por haberse “portado espectacular”, cargó también con el peso emocional de la situación en silencio. Su hija, según contó la presentadora, manejó el proceso con una madurez que la llenó de admiración y gratitud.

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El tipo de cáncer que tenía no ameritaba quimioterapia

El tratamiento de María Mercedes Ruiz consistió en una cirugía seguida de cinco sesiones de radioterapia. Días antes de hacer pública su historia, la comunicadora recibió la noticia que más esperaba: el tipo de cáncer que le habían detectado no requería quimioterapia, lo que le permitió cerrar esa etapa del tratamiento.

A partir de ahora, la presentadora deberá someterse a controles periódicos cada tres o seis meses con su oncólogo y mastólogo.

“Ya puedo mirar hacia atrás, respirar tranquila y puedo decirles con absoluta certeza, con mucha alegría y con toda la tranquilidad del mundo que hoy soy una mujer sana y libre de cáncer”, afirmó con visible emoción.

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“Un diagnóstico de cáncer no significa que todo esté perdido”

La comunicadora aseguró que después de semanas de tratamiento el cáncer está fuera de su cuerpo - crédito @mariamercedesruiztv/IG

Ruiz agradeció al equipo médico que la acompañó durante el proceso, en particular al doctor Luis Guzmán, a quien calificó como “un ángel”, a la doctora July y a la doctora María, quienes la guiaron durante las sesiones de radioterapia. También dedicó palabras de agradecimiento a todo el personal administrativo y de atención que intervino en sus citas y procedimientos.

La presentadora aprovechó su mensaje para enviar un llamado a su audiencia. “Un diagnóstico de cáncer no significa que todo esté perdido, porque siempre hay esperanza”, afirmó, y agregó que existen múltiples alternativas y tratamientos con desenlaces favorables, como el suyo.

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Un mensaje sobre escuchar el cuerpo y no dar por sentado el tiempo

Más allá de compartir su experiencia, María Mercedes Ruiz pidió a quienes la escuchaban que no posterguen sus chequeos médicos y que presten atención a las señales del cuerpo. “Esta historia te recuerde algo muy importante. Y es que debes escuchar tu cuerpo, ir al médico, cuidar tu salud física y emocional”, señaló.

La conductora regresó al matutino tras negociar diez días de incapacidad y recordó que decidió enfrentar la enfermedad con respaldo de su familia - crédito @buendiacolombia/IG

La comunicadora cerró su mensaje con una frase que arrancó una risa entre las lágrimas: “Aquí hay María Mercedes Ruiz para rato. Soy una mujer libre, sana, alegre, feliz y aquí voy a seguir dando lora”.

Solo el 2% de su cuerpo estaba afectado por el tumor

La presentadora amplió los detalles de su diagnóstico durante la emisión del lunes 19 de octubre de Buen día, Colombia, el matutino del que forma parte.

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Sentada en la misma silla desde donde conduce el programa mientras recibía radioterapia en secreto, Ruiz reveló que, tras consultar a múltiples especialistas y someterse a numerosos exámenes, los resultados arrojaron un panorama alentador: del cien por ciento de su cuerpo, solo un dos por ciento estaba comprometido.

“Que era el tumorcito, que era un tumor muy pequeño. Sacaron una masita que había al lado, dos ganglios y de resto, ya”, explicó la comunicadora ante sus compañeros de set. La cirugía también incluyó la extracción de la masa y los ganglios, que resultaron limpios tras los análisis.

“Era cáncer, porque ya salió de mí”

Entre abrazos y risas de felicidad, la comunicadora recibió el cariño de sus colegas en el matutino del Canal RCN - crédito @buendiacolombia/IG

Cuando uno de sus compañeros se refirió a su condición en tiempo presente, la exreina lo interrumpió con una corrección que arrancó aplausos en el estudio: “¿Te puedo hacer una corrección? Era cáncer, porque ya salió de mí. Ya soy una mujer sana”.

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La presentadora confirmó que está en una terapia hormonal que se extenderá durante cinco años, dado que el tumor se alimentaba de sus hormonas. Ese tratamiento, explicó con humor, podría hacer que la vean “un poquito más acalorada” en pantalla.

La masa estaba en la axila y no en la mama

Uno de los datos que más enfatizó Ruiz durante la emisión fue la ubicación del tumor. “Mi masa estaba más en la axila que en la mama”, reveló, y aprovechó para lanzar un llamado a las mujeres: “Tóquense, masajéense, miren las pepitas que tienen por todo lado, revísense sus axilas y escuchen el cuerpo”.

La Secretaría de Salud de Bogotá hace un llamado a toda la ciudadanía para el autocuidado para contrarrestar los casos de muerte por esta enfermedad. Foto vía: bogota.gov.co

La presentadora aseguró que era completamente asintomática y que fue su disciplina con los chequeos periódicos lo que permitió la detección temprana. “Yo no sentía absolutamente nada”, recordó, y precisó que fue la radióloga quien, al identificar una masa nueva, ordenó la biopsia que confirmó el diagnóstico.

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Negoció su incapacidad para volver al aire en diez días

Ruiz también contó que su ausencia de diez días del programa fue el resultado de una negociación con su médico, el doctor Guzmán, ya que la incapacidad prescrita era considerablemente más larga. “Negocié esa incapacidad con el doctor Guzmán, que le mando un abrazo grande”, dijo entre risas.

Sobre los primeros días tras recibir el diagnóstico, la presentadora confesó que lloró durante un sábado y un domingo completos antes de tomar una determinación: “Bueno, todo lo que toque hacer, hagámoslo”. Reconoció que al escuchar la palabra cáncer, la asoció de inmediato con la muerte, pero que su familia y su fe la empujaron a enfrentar el proceso con decisión.