Colombia

Karol Samantha habló sobre la posible liberación de Epa Colombia: “Un día menos para que vuelva”

La compañera sentimental de la creadora de contenido publicó una fotografía junto a su hija y relató la tristeza que enfrenta tras las visitas a La Picaleña

Karol Samantha y Epa Colombia reaccionaron al acuerdo de reparación con TransMilenio - crédito @epa_colombia / Instagram
Karol Samantha espera el regreso de Epa Colombia: “La extrañamos y la necesitamos”- crédito @epa_colombia / Instagram
Guardar

Karol Samantha, pareja de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, expresó la tristeza que vive su familia por la ausencia de la creadora de contenido, quien permanece privada de la libertad en la cárcel La Picaleña, en Ibagué. La mujer respondió a preguntas de sus seguidores y aseguró que mantiene la esperanza de volver a reunirse con ella.

La declaración ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Uno de los usuarios quiso saber cuándo podría producirse el regreso de Epa Colombia a su hogar, pero Karol Samantha no dio una fecha ni hizo referencia a una eventual decisión judicial que pudiera modificar la condena.

PUBLICIDAD

En cambio, compartió una fotografía junto a su hija y habló del impacto que ha tenido la separación en su vida cotidiana. “Nosotras dos también la extrañamos y la necesitamos. Hoy es un día menos para que ella vuelva a nuestro lado”, escribió en la publicación difundida en sus redes sociales.

Karol Samantha habló de la ausencia de Epa Colombia, quien permanece recluida en la cárcel La Picaleña de Ibagué - crédito @karolsamantaoficial/ Instagram
Karol Samantha habló de la ausencia de Epa Colombia, quien permanece recluida en la cárcel La Picaleña de Ibagué - crédito @karolsamantaoficial/ Instagram

El mensaje generó reacciones entre seguidores de la empresaria y creadora de contenido, quienes siguen las novedades de su situación judicial desde que ingresó a prisión. Karol Samantha también hizo referencia a las dificultades emocionales que enfrenta luego de las visitas a la penitenciaría.

“No se imaginan lo triste que es salir de este lugar sin ella, pero tengo la fe de que Dios está obrando”, agregó. La pareja de Barrera no precisó si existen nuevos recursos jurídicos en trámite ni planteó plazos sobre una posible modificación de la medida de reclusión.

PUBLICIDAD

Epa Colombia cumple una condena de 63 meses y 15 días

Daneidy Barrera Rojas permanece recluida en la cárcel La Picaleña, ubicada en Ibagué, después de su traslado a ese centro penitenciario a comienzos de agosto. La creadora de contenido cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión, equivalente a cinco años y dos meses.

La condena fue oficializada en enero de 2025 por la Corte Suprema de Justicia, que la declaró responsable de los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

Karol Samantha reaccionó al traslado de Epa Colombia a la cárcel - crédito @karolsamantaoficial/IG
Epa Colombia cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión en Ibagué - crédito @karolsamantaoficial/IG

El proceso está vinculado con hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019, durante las protestas registradas en Bogotá. En esa jornada, Barrera difundió videos en los que aparecía en una estación del sistema TransMilenio mientras causaba daños a su infraestructura.

Desde entonces, su defensa presentó diferentes acciones para buscar una reducción de la pena o un cambio en las condiciones de reclusión. Hasta ahora, esos intentos no lograron modificar la situación de la empresaria, quien continúa bajo custodia penitenciaria.

El acuerdo con TransMilenio no implica una salida inmediata de prisión

El 30 de septiembre, Epa Colombia y TransMilenio alcanzaron un acuerdo de reparación que recibió el aval de un juez. La decisión abrió expectativas entre sus seguidores y personas cercanas, aunque ese entendimiento no supone por sí mismo la recuperación de su libertad.

Cualquier beneficio penitenciario depende de las autoridades judiciales competentes y de los procedimientos que correspondan en el expediente. La reparación con la empresa de transporte puede formar parte de los elementos que la defensa presente ante la Justicia, pero no modifica de manera automática la condena vigente.

La empresaria compartió unas conversaciones en las que reveló la razón por la que terminó su relación
Karol Samantha evitó referirse a nuevos recursos judiciales o a una fecha concreta para el regreso de Epa Colombia - crédito @epa_colombia / Instagram

Karol Samantha evitó hacer anuncios sobre nuevos recursos o sobre una fecha para el regreso de la creadora de contenido. Su mensaje se concentró en la espera y en el deseo de que Barrera pueda volver a compartir tiempo con su familia una vez que su situación judicial lo permita.

La pareja de la empresaria mantiene contacto con los seguidores de Epa Colombia a través de las redes sociales, donde las preguntas sobre su regreso se repiten desde el inicio de su reclusión.

Temas Relacionados

Epa ColombiaCaso Epa ColombiaKarol SamanthaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karol G reveló cómo conoció a Bruno Mars y la sorpresa que se llevó: “Tuvimos química”

La artista explicó que conoció al estadounidense de madrugada en un estudio londinense, después de asistir a uno de sus conciertos en Wembley

Karol G reveló cómo conoció a Bruno Mars y la sorpresa que se llevó: “Tuvimos química”

Desapareció modelo que viajó de Bogotá a Cali por un compromiso de trabajo: familiares temen que la hayan sacado del país

María Alejandra mantuvo contacto durante los días siguientes. El domingo 11 de octubre, hacia las 6:00 p. m., envió el último mensaje a su hermana. Natalia respondió, pero no obtuvo contestación

Desapareció modelo que viajó de Bogotá a Cali por un compromiso de trabajo: familiares temen que la hayan sacado del país

El expresidente Ernesto Samper criticó a la ministra de Cultura Paola Holguín tras el escándalo por las obras del Museo Nacional: “Es como nombrar a Herodes para manejar una salacuna”

El exmandatario, a través de sus redes sociales, rechazó la decisión de la titular de la cartera sobre las exposiciones permanentes en este recinto y afirmó que el retiro de piezas relacionadas con el conflicto armado y las luchas sociales afecta la diversidad y los relatos del pasado reciente

El expresidente Ernesto Samper criticó a la ministra de Cultura Paola Holguín tras el escándalo por las obras del Museo Nacional: “Es como nombrar a Herodes para manejar una salacuna”

Cayó “depredador del humedal Juan Amarillo”, en Bogotá: al menos siete mujeres aseguran que las agredió sexualmente y luego les robó

El sujeto huyó al municipio de Turbaco, Bolívar, pero hasta allí le cayeron los agentes de la Policía, luego de que varias víctimas señalaron cómo las obligaba a ir hasta zonas desoladas del humedal, señaló la Policía Metropolitana de Bogotá en su reporte oficial luego del operativo de captura

Cayó “depredador del humedal Juan Amarillo”, en Bogotá: al menos siete mujeres aseguran que las agredió sexualmente y luego les robó

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un banco de talentos para emplear a veteranos de las Fuerzas Militares: en qué consiste

La plataforma recibirá hojas de vida hasta el 31 de octubre y conservará los perfiles para futuras vacantes acordes con la experiencia de los postulantes en entidades públicas participantes del proceso, según la convocatoria presentada

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un banco de talentos para emplear a veteranos de las Fuerzas Militares: en qué consiste
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Karol G reveló cómo conoció a Bruno Mars y la sorpresa que se llevó: “Tuvimos química”

Karol G reveló cómo conoció a Bruno Mars y la sorpresa que se llevó: “Tuvimos química”

La presentadora María Mercedes Ruiz relató su proceso para superar el cáncer de mama: “Hoy soy una mujer sana”

Karol G y Feid reavivan los rumores de una posible reconciliación: estas son las pistas que dejaron en redes sociales

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

Blessd hizo historia en México con un ‘sold out’ en el Palacio de los Deportes y un homenaje a Juan Gabriel

Deportes

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: siga aquí el partido de James Rodríguez en su regreso a su ciudad natal

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: siga aquí el partido de James Rodríguez en su regreso a su ciudad natal

Así fueron las pruebas de iluminación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana: “Se enciende la piel”

Este es el equipo con el que el colombiano David Alonso competirá en 2027 en MotoGP: será compañero de campeón del mundo

Marino Hinestroza sería titular con Vasco da Gama ante Boca Juniors por la semifinal de la Sudamericana: esto dijo la prensa brasileña

Así van los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina tras la fecha 2: Cali es líder de su grupo y Santa Fe clasificó a la siguiente ronda