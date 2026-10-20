Karol Samantha habló sobre la posible liberación de Epa Colombia: “Un día menos para que vuelva”

Karol Samantha espera el regreso de Epa Colombia: “La extrañamos y la necesitamos”- crédito @epa_colombia / Instagram

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Karol Samantha, pareja de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, expresó la tristeza que vive su familia por la ausencia de la creadora de contenido, quien permanece privada de la libertad en la cárcel La Picaleña, en Ibagué. La mujer respondió a preguntas de sus seguidores y aseguró que mantiene la esperanza de volver a reunirse con ella.

La declaración ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Uno de los usuarios quiso saber cuándo podría producirse el regreso de Epa Colombia a su hogar, pero Karol Samantha no dio una fecha ni hizo referencia a una eventual decisión judicial que pudiera modificar la condena.

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En cambio, compartió una fotografía junto a su hija y habló del impacto que ha tenido la separación en su vida cotidiana. “Nosotras dos también la extrañamos y la necesitamos. Hoy es un día menos para que ella vuelva a nuestro lado”, escribió en la publicación difundida en sus redes sociales.

Karol Samantha habló de la ausencia de Epa Colombia, quien permanece recluida en la cárcel La Picaleña de Ibagué - crédito @karolsamantaoficial/ Instagram

El mensaje generó reacciones entre seguidores de la empresaria y creadora de contenido, quienes siguen las novedades de su situación judicial desde que ingresó a prisión. Karol Samantha también hizo referencia a las dificultades emocionales que enfrenta luego de las visitas a la penitenciaría.

“No se imaginan lo triste que es salir de este lugar sin ella, pero tengo la fe de que Dios está obrando”, agregó. La pareja de Barrera no precisó si existen nuevos recursos jurídicos en trámite ni planteó plazos sobre una posible modificación de la medida de reclusión.

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Epa Colombia cumple una condena de 63 meses y 15 días

Daneidy Barrera Rojas permanece recluida en la cárcel La Picaleña, ubicada en Ibagué, después de su traslado a ese centro penitenciario a comienzos de agosto. La creadora de contenido cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión, equivalente a cinco años y dos meses.

La condena fue oficializada en enero de 2025 por la Corte Suprema de Justicia, que la declaró responsable de los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

Epa Colombia cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión en Ibagué - crédito @karolsamantaoficial/IG

El proceso está vinculado con hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019, durante las protestas registradas en Bogotá. En esa jornada, Barrera difundió videos en los que aparecía en una estación del sistema TransMilenio mientras causaba daños a su infraestructura.

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Desde entonces, su defensa presentó diferentes acciones para buscar una reducción de la pena o un cambio en las condiciones de reclusión. Hasta ahora, esos intentos no lograron modificar la situación de la empresaria, quien continúa bajo custodia penitenciaria.

El acuerdo con TransMilenio no implica una salida inmediata de prisión

El 30 de septiembre, Epa Colombia y TransMilenio alcanzaron un acuerdo de reparación que recibió el aval de un juez. La decisión abrió expectativas entre sus seguidores y personas cercanas, aunque ese entendimiento no supone por sí mismo la recuperación de su libertad.

Cualquier beneficio penitenciario depende de las autoridades judiciales competentes y de los procedimientos que correspondan en el expediente. La reparación con la empresa de transporte puede formar parte de los elementos que la defensa presente ante la Justicia, pero no modifica de manera automática la condena vigente.

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Karol Samantha evitó referirse a nuevos recursos judiciales o a una fecha concreta para el regreso de Epa Colombia - crédito @epa_colombia / Instagram

Karol Samantha evitó hacer anuncios sobre nuevos recursos o sobre una fecha para el regreso de la creadora de contenido. Su mensaje se concentró en la espera y en el deseo de que Barrera pueda volver a compartir tiempo con su familia una vez que su situación judicial lo permita.

La pareja de la empresaria mantiene contacto con los seguidores de Epa Colombia a través de las redes sociales, donde las preguntas sobre su regreso se repiten desde el inicio de su reclusión.