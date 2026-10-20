Colombia

Cursos gratuitos de inteligencia artificial y ciberseguridad tienen nuevo plazo: hasta el 30 de octubre se puede inscribir

El Ministerio TIC amplió el plazo para inscribirse en la plataforma AvanzaTec, que ofrece formación virtual gratuita en tecnología. La fecha límite, que era el 13 de octubre, se extendió y se abrieron cupos adicionales en los cursos que ya estaban disponibles

Una computadora portátil abierta, dos teléfonos inteligentes, una tarjeta bancaria y las manos de una persona sobre una mesa.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones amplió el plazo para la inscripción a sus cursos gratuitos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Si tenías pensado inscribirte en los cursos gratuitos de tecnología del Gobierno y se te pasó la fecha, respira: el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) amplió el plazo hasta el 30 de octubre.

La fecha límite original, que vencía el 13 de octubre, quedó atrás gracias a esta extensión del tiempo, tal y como informaron en la cuenta de X del Ministerio de las TIC.

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Así que si andabas lamentándote porque creías que ya no alcanzabas a anotarte, todavía tienes tiempo. Y no es para menos: hablamos de más de 52 cursos virtuales, completamente gratis, pensados para que cualquier persona pueda meterle mano a temas como inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos.

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Se amplió el tiempo para las inscripciones a los cursos gratuitos con AvanzaTec en diferentes campos como inteligencia artificial y ciberseguridad - crédito @Ministerio_TIC/X

La plataforma donde todo sucede

Todo pasa por AvanzaTec, la plataforma que reúne esta oferta formativa. Ahí puedes ver el listado completo de cursos, revisar cuántos cupos quedan en cada uno y chequear los requisitos antes de inscribirte.

La dirección es sencilla de recordar: www.avanzatec.gov.co. Entras, exploras y te inscribes en el curso que más te llame la atención, siempre que todavía tenga cupos disponibles.

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Y aquí viene el dato que realmente importa para quienes ya tenían esto en la mira: la ampliación del plazo no solo le da más días a la gente para pensarlo, sino que también sumó cupos nuevos en los cursos que ya estaban desde antes. O sea, si en algún momento viste que un curso estaba lleno, vale la pena volver a mirar, porque es posible que ahora tenga espacio otra vez.

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Estos son los cursos que se ofertan en la plataforma de AvanzaTec completamente gratis - crédito @Ministerio_TIC/X

Quiénes están detrás de los cursos

Lo interesante de esta iniciativa es que no es el Gobierno dictando clases por su cuenta. Son empresas tecnológicas de peso las que diseñaron y ponen a disposición estos contenidos.

Google, por ejemplo, ofrece una ruta de formación llamada Introduction to Agents and Google’s Agent Ecosystem, de 14 horas, con modalidad mixta entre plataforma y sesiones en vivo. Ahí se explican los conceptos básicos de los agentes de inteligencia artificial, cómo se diseñan y desarrollan, y se incluyen los fundamentos del Agent Development Kit para quienes quieran meterse más a fondo en la construcción de este tipo de herramientas.

IT Colombia aparece con varios cursos. Uno es Microsoft Cybersecurity Architect, pensado para quienes quieren especializarse en seguridad informática.

Otro es Fundamentos de Administración de Copilot y Agentes, de 8 horas y con 5.000 cupos, que enseña a manejar entornos de Microsoft 365 potenciados con inteligencia artificial, incluyendo temas de identidad, cumplimiento y gobierno de datos.

Los cursos incluyen áreas como marketing digital, inglés básico, atención al cliente y proyectos audiovisuales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
La convocatoria actual de AvanzaTEC busca certificar gratuitamente a más de 32.000 colombianos en competencias digitales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

También está Introducción a la IA en Azure, de 6 horas, con otros 5.000 cupos, enfocado en entender y aplicar soluciones de inteligencia artificial en situaciones empresariales reales.

IBM suma su propio curso, IA para la Productividad y la Atención al Cliente, que apunta a mostrar cómo estas herramientas pueden optimizar tareas del día a día en el trabajo.

Huawei trae la Certificación HCIA IA, una opción para quienes buscan algo con más peso técnico y quieren sumar una credencial reconocida en el sector.

Más opciones para distintos intereses

La oferta no se queda solo en inteligencia artificial. Oracle Academy ofrece Database Foundations, ideal si tu interés va más por el lado de las bases de datos y quieres construir una base sólida en ese campo.

Cisco, por su parte, tiene English for IT – Basics Learning Collection, un curso de 65 horas con 7.000 cupos disponibles. Está pensado para quienes trabajan en tecnología y necesitan manejar vocabulario técnico en inglés, ya sea para explicar conceptos, resolver problemas o redactar correos y comprender materiales en ese idioma.

AvanzaTEC ofrece formación flexible y acompañamiento de expertos, en modalidades presencial y virtual, dirigida a estudiantes, profesionales y emprendedores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
AvanzaTEC ofrece formación flexible y acompañamiento de expertos, en modalidades presencial y virtual, dirigida a estudiantes, profesionales y emprendedores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esri Colombia aporta GeoAnalítica, un curso enfocado en análisis geográfico de datos, útil para quienes trabajan con información territorial o cartografía digital.

Y si lo tuyo es estar a la vanguardia en comunicaciones, el Tec de Monterrey junto con Ericsson ofrecen un curso sobre tecnologías emergentes.

El Tec de Monterrey también tiene otra propuesta distinta: Curso en Uso Didáctico de las TIC, de 40 horas y con 5.000 cupos, pensado especialmente para docentes que quieren aprender a integrar la tecnología y el internet en sus clases, optimizar su tiempo y gestionar capacitaciones virtuales.

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