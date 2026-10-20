Selección Colombia subió un puesto en el ránking FIFA femenino tras los amistosos contra Venezuela

La selección Colombia suma partidos amistosos de preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 - crédito FCF

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La Selección Colombia femenina subió al 19.º puesto de la Clasificación Mundial Femenina de la FIFA tras ganar sus dos amistosos de la Fecha FIFA de octubre ante Venezuela. El avance deja al equipo a una posición de igualar el 18.º lugar, su mejor ubicación histórica, antes del sorteo de la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

El seleccionado sumó 1,99 puntos y alcanzó las 1.780,16 unidades. La mejora le permitió adelantar una casilla en la tabla internacional. La Tricolor femenina derrotó en el primer amistoso 1-0 a la Vinotinto, con gol de Ingrid Guerra. La segunda salida también fue victoria, 2-1, con tantos de Manuela Vanegas y Gabriela Rodríguez.

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El mayor ascenso de la actualización correspondió a Malaui, que avanzó 49 puestos hasta la posición 104 y acumuló 158,44 puntos. La FIFA atribuyó el salto a su llegada a la final de la Copa Africana de Naciones Femenina 2026, la clasificación al Mundial y una serie de victorias en el torneo continental y las eliminatorias olímpicas.

La selección Colombia está clasificada a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 por ser campeona de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol - crédito FCF

Brasil se mantuvo como la mejor selección sudamericana al ocupar el séptimo puesto, con 1.970,77 puntos. Colombia quedó detrás de la selección brasileña dentro de la Conmebol.

España conservó el primer lugar con 2.121,50 unidades, luego de vencer y empatar en su doble visita a Estados Unidos. Esos resultados ampliaron a casi 80 puntos la distancia respecto del equipo estadounidense, segundo con 2.042,38.

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Alemania permaneció tercera con 2.034,62 puntos después de ganar sus dos amistosos como local. Inglaterra, con 2.025,47 unidades, y Japón, con 1.994,43, completaron los cinco primeros puestos; Francia fue sexta con 1.983,77.

Dinamarca ingresó entre las diez mejores selecciones al ascender dos lugares, hasta la décima ubicación. El combinado nórdico ganó y empató en sus visitas a Canadá, novena, y superó a Países Bajos y a la RDP de Corea, que descendieron al 11.º y 12.º puesto, respectivamente.

El ingreso danés en los diez primeros significó su regreso a ese grupo por primera vez desde 2010. Fue el único cambio entre las diez selecciones mejor ubicadas de la clasificación. Así está el top 20 del ránking FIFA femenino:

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La Selección Colombia femenina comenzó su preparación para el Mundial 2027 en la Isla de Margarita, Venezuela - crédito FCF

España - 2121.50 Estados Unidos - 2042.38 Alemania - 2034.62 Inglaterra - 2025.47 Japón - 1994.43 Francia - 1983.77 Brasil - 1970.87 Suecia - 1938.13 Canadá - 1926.96 Dinamarca - 1920.14 Países Bajos - 1918.30 República Popular Democrática de Corea - 1916.52 Noruega - 1883.31 Italia - 1871.59 Australia - 1831.48 Islandia - 1799.75 República de Corea - 1791.13 República Popular China - 1786.80 Colombia - 1780.16 Bélgica - 1780.06

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina, pensando en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027

Colombia superó a Venezuela por 1-0 en la Isla de Margarita, en el primero de dos amistosos femeninos - crédito @FemeninoFVF/X

La selección de Colombia cerrará 2026 con dos amistosos como visitante frente a Australia, una serie de preparación para el Mundial de Brasil 2027 que se disputará el 28 de noviembre en Canberra y el 2 de diciembre en Geelong.

La programación contempla el primer encuentro para el sábado 28 de noviembre en el GIO Stadium de Canberra. El partido comenzará a las 3:35 a. m. en Colombia.

El segundo compromiso se jugará cuatro días después, el miércoles 2 de diciembre, en el GMHBA Stadium de Geelong, en el estado de Victoria. También comenzará a las 3:35 a. m. para el público colombiano.

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Ambas selecciones solo registran un antecedente. Colombia ganó 2-1 el 26 de febrero de 2025, durante la SheBelieves Cup disputada en Estados Unidos, con anotaciones de Wendy Bonilla y Catalina Usme; Hayley Raso marcó para las australianas.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia ya aseguró su clasificación a la cita mundialista tras conquistar invicta la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Terminó el torneo con 20 unidades, producto de seis victorias y dos empates.