Colombia

Luces LED y horarios reducidos en los alumbrados navideños: las alternativas que se plantean en Colombia para evitar un apagón en diciembre

El senador Juan Espinal pidió a alcaldías, empresas de servicios públicos y hogares colombianos evaluar la suspensión de los alumbrados navideños este diciembre, ante lo que calificó como el fenómeno de El Niño más agresivo de los últimos cien años

Familias y visitantes disfrutarán de una ruta navideña con paradas emblemáticas, espectáculos musicales y actividades que fortalecen la unión, la herencia cultural y el sentido de pertenencia en la comunidad - crédito Alcaldía Funza
Familias y visitantes disfrutarán de una ruta navideña con paradas emblemáticas, espectáculos musicales y actividades que fortalecen la unión, la herencia cultural y el sentido de pertenencia en la comunidad - crédito Alcaldía Funza
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El fenómeno de El Niño más agresivo en un siglo, según advirtió el senador Juan Espinal, podría dejar a Colombia sin luz este fin de año.

El congresista, presidente de la Comisión Quinta del Senado, pidió a alcaldías y empresas de servicios públicos reconsiderar la instalación de alumbrados navideños en diciembre para aliviar la presión sobre el sistema eléctrico.

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Sin embargo, la petición no se quedó en las instituciones. Espinal también les pidió a las familias colombianas apagar las luces decorativas en sus casas y bajar el consumo de agua durante la temporada.

El riesgo de un apagón en Colombia surge de un desajuste entre oferta y demanda energética, agravado por el fenómeno de El Niño.

Representante Espinal dio entrevista a Infobae Colombia - crédito Prensa Juan Espinal
El senador Juan Espinel advirtió de los riesgos de un apagón en Colombia por el fenómeno de El Niño y pidió medidas a hogares y empresas de servicios públicos - crédito Prensa Juan Espinal

De acuerdo con el senador Espinal, el país no cuenta con proyectos de generación listos para entrar en operación, mientras la demanda eléctrica crece al doble de lo proyectado, una combinación que, advirtió, podría traducirse en cortes de electricidad si no se reduce el consumo a tiempo.

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El congresista pidió analizar técnicamente si se encienden los alumbrados

En declaraciones difundidas por Run Run Político, Espinal fue directo sobre la magnitud del problema climático que enfrenta el país. “Colombia está enfrentando el fenómeno de El Niño más agresivo de los últimos cien años de nuestro país”, afirmó el senador al medio.

A partir de ese diagnóstico, pidió que la decisión sobre los alumbrados no se tome a la ligera en ningún municipio. “Quiero hacerle un llamado respetuoso a todos los alcaldes y a las empresas de servicios públicos a nivel nacional para que analicen técnicamente y responsablemente si se instalan o no alumbrados de Navidad en todo el país”, señaló ante el medio.

Los embalses registran buenos niveles y se encuentran por encima del 90% en el sistema Chingaza y el Agregado Sur - crédito EFE/ Carlos Ortega
Los embalses registran buenos niveles y se encuentran por encima del 90% en el sistema Chingaza y el Agregado Sur - crédito EFE/ Carlos Ortega

El llamado se extendió también a los hogares, que suelen sumar su propio consumo decorativo en diciembre. “Tenemos que ser responsables. Necesitamos ahorrar energía y agua. Esta es una decisión compleja, pero es una decisión que requiere sensatez”, agregó el senador.

Espinal propuso horarios reducidos y luces LED como alternativas

En una entrevista posterior con BluRadio, el senador matizó su posición inicial y planteó opciones intermedias en lugar de una suspensión total. “Voy a poner sobre la mesa varias alternativas. Por ejemplo, que los alumbrados se enciendan a partir de las ocho de la noche (sic)”, propuso Espinal a la emisora.

El congresista sumó otras dos salidas posibles para reducir el gasto eléctrico sin eliminar la tradición navideña. “Otra alternativa es que los hogares utilicen luces LED. Otra alternativa es que las alcaldías y las empresas de servicios públicos analicen tecnología de luces que consuman menos energía”, detalló ante la emisora.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El senador invitó a los hogares colombianos a evaluar alternativas en los alumbrados como en el consumo de energía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Espinal insistió en que la responsabilidad no puede recaer solo en el sector público. “Aquí hay que hacer un llamado a la responsabilidad y a la sensatez de todos, de los alcaldes, de las empresas, de los centros comerciales y también de todos los hogares”, explicó a la emisora citada inicialmente.

El senador atribuyó el riesgo energético a decisiones del gobierno anterior

Para graficar la dependencia del país de la red eléctrica, el legislador mencionó servicios que no pueden quedar sin suministro.

“En Colombia tenemos más celulares que ciudadanos y los celulares funcionan con energía, como funcionan las clínicas, como funcionan los semáforos, las cámaras de vigilancia, más de quinientas mil tiendas a nivel nacional”, dijo el senador a la emisora.

Espinal fue más allá y responsabilizó directamente a la administración saliente por el escenario que describe desde hace meses. “Llevo más de tres meses insistiendo que en Colombia, lamentablemente, no tenemos cómo evitar un apagón”, sostuvo ante BluRadio.

Fotografía de una tienda iluminada con velas por apagón de energía eléctrica
El riesgo de apagón se incrementó desde el gobierno de Gustavo Petro, de acuerdo con el congresista - crédito Germán Enciso/Colprensa

El congresista detalló los puntos concretos de su reclamo contra la gestión anterior. “El apagón, si se presenta, es por culpa del gobierno saliente, porque lo único que hizo fue dejar una deuda por encima de los nueve billones de pesos a las generadoras, perseguir al sector minero energético, acabar con la autosuficiencia de gas natural que teníamos en los últimos cuarenta y cinco años”, afirmó.

El senador cerró su argumento con una cifra que, según dijo, explica la urgencia del llamado: “Del gas natural dependemos treinta y siete millones de colombianos”. Con ese dato sobre la mesa, Espinal insistió en que todavía hay margen para actuar antes de que termine el año.

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