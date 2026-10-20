Colombia

En video quedó la golpiza que le propinaron a un hombre que habría realizado tocamientos indebidos a una joven en Madrid, Cundinamarca

Una mujer aparece golpeando con un palo al sujeto, mientras le bajan la pantaloneta tras la intervención de varias personas

Retuvieron y agredieron a un hombre señalado por presuntos tocamientos en Madrid, Cundinamarca - crédito @elifcolombia/X

Guardar

Un hombre señalado por presuntos tocamientos indebidos a una joven fue retenido y agredido por habitantes del sector de La Finca, en Madrid, Cundinamarca.

El hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales el lunes 19 de octubre de 2026 y generó reacciones divididas entre los usuarios.

PUBLICIDAD

Según la información difundida junto con las imágenes, la joven habría pedido ayuda luego del supuesto episodio. Varias personas intervinieron, retuvieron al hombre y lo entregaron a las autoridades, aunque hasta el momento no se conocieron detalles oficiales sobre su identidad, una eventual denuncia de la víctima o su situación judicial.

La grabación muestra una reacción violenta de parte de quienes rodearon al señalado. El material audiovisual no permite establecer qué ocurrió antes de la intervención de la comunidad ni confirmar de forma independiente la acusación que motivó la retención.

Comunidad entregó a las autoridades a señalado por presuntos tocamientos indebidos - crédito @elifcolombia/X
Comunidad entregó a las autoridades a señalado por presuntos tocamientos indebidos - crédito @elifcolombia/X

El video muestra golpes y una exposición pública

En las imágenes se observa a un grupo de personas alrededor del hombre, mientras algunos de los presentes lo golpean. En un momento, varias personas le bajan la pantaloneta, por lo que queda en bóxer frente a los vecinos que observaban la escena.

PUBLICIDAD

También aparece una mujer que lo golpea con un palo. La secuencia registra una agresión física y una exposición pública contra el señalado, pero no contiene elementos que permitan verificar la versión sobre los presuntos tocamientos indebidos.

Las reacciones en X incluyeron pedidos de castigo y advertencias

Tras la difusión de la grabación, algunos usuarios apoyaron la agresión. Uno de ellos escribió: “Rechazo, pero no haberle dado más duro”.

Otros dos comentarios cuestionaron la edición del material. “Muestren eso bien; si no, no pongan nada jajaja”, publicaron.

Una tercera reacción pidió cautela frente a la acusación: “Ojalá sí sea cierto. En Bogotá hace unos años mataron a un vendedor de BonIce, y el tipo era inocente”.

Otro usuario hizo una referencia en tono burlón a Cundinamarca: “El cartucho de Cundinamarca. ‘Presente, presente, presente’”.

La circulación del video reavivó el debate sobre las reacciones colectivas frente a denuncias que aún no cuentan con verificación oficial. Las autoridades deberán establecer si existió un delito y definir posibles responsabilidades por los golpes registrados.

Investigan agresión contra un hombre acusado de un supuesto caso de acoso en Madrid - crédito @elifcolombia/X
Investigan agresión contra un hombre acusado de un supuesto caso de acoso en Madrid - crédito @elifcolombia/X

Investigan presunto acoso sexual y forcejeo tras muerte de trabajador bancario en Neiva

La muerte de Carlos Eduardo Moreno Caviedes, empleado del Banco Caja Social, cuatro días después de una caída en un minimercado de Neiva, abrió preguntas sobre las circunstancias del forcejeo y el alcance de una posible “legítima defensa”.

Información publicada por La Nación ubicó el origen del episodio en un presunto acoso sexual contra Daniel Felipe Gutiérrez Maya, de 20 años, trabajador del establecimiento.

Un video difundido en redes sociales coincide con parte de su relato, aunque la investigación deberá determinar la secuencia completa y eventuales responsabilidades.

Moreno Caviedes resultó herido el 4 de octubre de 2026, en un comercio cercano al condominio campestre Bosques de Cantabria. Recibió atención médica por un trauma craneoencefálico y permaneció bajo observación. Su estado empeoró en los días posteriores hasta que la clínica Medilaser confirmó su fallecimiento cuatro días después.

El expediente incorporó el testimonio de un empleado, que afirmó haber recibido acercamientos físicos y comentarios sexuales antes del forcejeo que terminó con lesiones cerebrales para el presunto agresor - crédito @chechosangui / X

El caso tuvo amplia circulación digital y dio lugar a versiones contrapuestas. De acuerdo con Gutiérrez Maya, el cliente era habitual y antes le habría hecho comentarios incómodos, en ocasiones bajo efectos del alcohol. El joven dijo que aquel día recibió reclamos por no responderle y luego una pregunta sexual que rechazó.

Según su declaración, tras negarse a esa interacción, Moreno Caviedes lo habría tomado por el cuello y el abdomen, además de realizar un contacto físico de carácter sexual “sin consentimiento”. El empleado aseguró que intentó apartarlo, lo empujó y lo golpeó para liberarse. Entonces, el hombre perdió el equilibrio y cayó.

Las imágenes de seguridad registraron parte del momento y muestran el forcejeo previo a la caída, según la información conocida. Personas presentes auxiliaron al empleado bancario, quien fue trasladado a la clínica.

Durante su internación, las complicaciones derivadas de la lesión comprometieron su evolución médica hasta su muerte. El testimonio y el video integran la investigación penal abierta del caso.

Temas Relacionados

Madrid CundinamarcaPresunto acusasorPaloterapiaVideos viralesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Camilo Durán, delantero de la selección Colombia, se mete entre los mayores anotadores de Escocia y así destaca la prensa sus goles: “Demoledores”

El atacante del Celtic de Escocia se reportó en la goleada del Celtic por la Premiership (primera división de dicho país) ante el Hearts, el 18 de octubre de 2026

Camilo Durán, delantero de la selección Colombia, se mete entre los mayores anotadores de Escocia y así destaca la prensa sus goles: “Demoledores”

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, reveló que perdió un bebé de 14 semanas que esperaba con Kevyn Rua: “Con el alma rota”

Kelly Ríos habló entre lágrimas durante la final del reality y contó que atravesó el duelo junto a Kevyn Rúa, su pareja y ganador del ‘Desafío XX’

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, reveló que perdió un bebé de 14 semanas que esperaba con Kevyn Rua: “Con el alma rota”

Ministro de Justicia explicó el proyecto de sometimiento a la justicia para bandas criminales de Abelardo de la Espriella que se debatirá en el Congreso: “Encontrar la paz, por la vía de la razón o por la vía de las armas”

Iván Cancino aseguró que el debate permitirá que los ponentes y demás integrantes del Congreso expongan sus reparos, propongan modificaciones y definan si el proyecto avanza en su trámite legislativo

Ministro de Justicia explicó el proyecto de sometimiento a la justicia para bandas criminales de Abelardo de la Espriella que se debatirá en el Congreso: “Encontrar la paz, por la vía de la razón o por la vía de las armas”

Murió Vanessa Vera tras ser apuñalada en el cuello tratando de proteger a víctima de maltrato intrafamiliar: su agresor y la pareja escaparon

El hecho, que se regisgtró en el sector de Barrancas, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, es investigado por la Fiscalía General de la Nación

Murió Vanessa Vera tras ser apuñalada en el cuello tratando de proteger a víctima de maltrato intrafamiliar: su agresor y la pareja escaparon

Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2027 por $634,9 billones; sin embargo, aun hay una brecha por cubrir

El Senado respaldó el texto con 57 votos y la Cámara lo hizo con 112, un resultado que evitó la conciliación y dejó la iniciativa lista para la firma del presidente Abelardo de la Espriella

Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2027 por $634,9 billones; sin embargo, aun hay una brecha por cubrir
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2026 confirmó a Juanes entre los artistas que actuarán en vivo durante la gala: este es el listado completo de presentaciones

Latin Grammy 2026 confirmó a Juanes entre los artistas que actuarán en vivo durante la gala: este es el listado completo de presentaciones

Karol G reveló cómo conoció a Bruno Mars y la sorpresa que se llevó: “Tuvimos química”

Karol Samantha habló sobre la posible liberación de Epa Colombia: “Un día menos para que vuelva”

La presentadora María Mercedes Ruiz relató su proceso para superar el cáncer de mama: “Hoy soy una mujer sana”

Karol G y Feid reavivan los rumores de una posible reconciliación: estas son las pistas que dejaron en redes sociales

Deportes

Selección Colombia subió un puesto en el ránking FIFA femenino tras los amistosos contra Venezuela

Selección Colombia subió un puesto en el ránking FIFA femenino tras los amistosos contra Venezuela

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: siga aquí el partido de James Rodríguez en su regreso a su ciudad natal

James Rodríguez se robó las miradas con Atlético Nacional: así fue captado el volante antes de su viaje a Cúcuta para el juego por la Liga BetPlay

Millonarios se juega ante Once Caldas la clasificación a finales y el cupo a torneos internacionales: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay

Así fueron las pruebas de iluminación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana: “Se enciende la piel”