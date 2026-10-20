En video quedó la golpiza que le propinaron a un hombre que habría realizado tocamientos indebidos a una joven en Madrid, Cundinamarca

Retuvieron y agredieron a un hombre señalado por presuntos tocamientos en Madrid, Cundinamarca - crédito @elifcolombia/X

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Un hombre señalado por presuntos tocamientos indebidos a una joven fue retenido y agredido por habitantes del sector de La Finca, en Madrid, Cundinamarca.

El hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales el lunes 19 de octubre de 2026 y generó reacciones divididas entre los usuarios.

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Según la información difundida junto con las imágenes, la joven habría pedido ayuda luego del supuesto episodio. Varias personas intervinieron, retuvieron al hombre y lo entregaron a las autoridades, aunque hasta el momento no se conocieron detalles oficiales sobre su identidad, una eventual denuncia de la víctima o su situación judicial.

La grabación muestra una reacción violenta de parte de quienes rodearon al señalado. El material audiovisual no permite establecer qué ocurrió antes de la intervención de la comunidad ni confirmar de forma independiente la acusación que motivó la retención.

Comunidad entregó a las autoridades a señalado por presuntos tocamientos indebidos - crédito @elifcolombia/X

El video muestra golpes y una exposición pública

En las imágenes se observa a un grupo de personas alrededor del hombre, mientras algunos de los presentes lo golpean. En un momento, varias personas le bajan la pantaloneta, por lo que queda en bóxer frente a los vecinos que observaban la escena.

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También aparece una mujer que lo golpea con un palo. La secuencia registra una agresión física y una exposición pública contra el señalado, pero no contiene elementos que permitan verificar la versión sobre los presuntos tocamientos indebidos.

Las reacciones en X incluyeron pedidos de castigo y advertencias

Tras la difusión de la grabación, algunos usuarios apoyaron la agresión. Uno de ellos escribió: “Rechazo, pero no haberle dado más duro”.

Otros dos comentarios cuestionaron la edición del material. “Muestren eso bien; si no, no pongan nada jajaja”, publicaron.

Una tercera reacción pidió cautela frente a la acusación: “Ojalá sí sea cierto. En Bogotá hace unos años mataron a un vendedor de BonIce, y el tipo era inocente”.

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Otro usuario hizo una referencia en tono burlón a Cundinamarca: “El cartucho de Cundinamarca. ‘Presente, presente, presente’”.

La circulación del video reavivó el debate sobre las reacciones colectivas frente a denuncias que aún no cuentan con verificación oficial. Las autoridades deberán establecer si existió un delito y definir posibles responsabilidades por los golpes registrados.

Investigan agresión contra un hombre acusado de un supuesto caso de acoso en Madrid - crédito @elifcolombia/X

Investigan presunto acoso sexual y forcejeo tras muerte de trabajador bancario en Neiva

La muerte de Carlos Eduardo Moreno Caviedes, empleado del Banco Caja Social, cuatro días después de una caída en un minimercado de Neiva, abrió preguntas sobre las circunstancias del forcejeo y el alcance de una posible “legítima defensa”.

Información publicada por La Nación ubicó el origen del episodio en un presunto acoso sexual contra Daniel Felipe Gutiérrez Maya, de 20 años, trabajador del establecimiento.

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Un video difundido en redes sociales coincide con parte de su relato, aunque la investigación deberá determinar la secuencia completa y eventuales responsabilidades.

Moreno Caviedes resultó herido el 4 de octubre de 2026, en un comercio cercano al condominio campestre Bosques de Cantabria. Recibió atención médica por un trauma craneoencefálico y permaneció bajo observación. Su estado empeoró en los días posteriores hasta que la clínica Medilaser confirmó su fallecimiento cuatro días después.

El expediente incorporó el testimonio de un empleado, que afirmó haber recibido acercamientos físicos y comentarios sexuales antes del forcejeo que terminó con lesiones cerebrales para el presunto agresor - crédito @chechosangui / X

El caso tuvo amplia circulación digital y dio lugar a versiones contrapuestas. De acuerdo con Gutiérrez Maya, el cliente era habitual y antes le habría hecho comentarios incómodos, en ocasiones bajo efectos del alcohol. El joven dijo que aquel día recibió reclamos por no responderle y luego una pregunta sexual que rechazó.

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Según su declaración, tras negarse a esa interacción, Moreno Caviedes lo habría tomado por el cuello y el abdomen, además de realizar un contacto físico de carácter sexual “sin consentimiento”. El empleado aseguró que intentó apartarlo, lo empujó y lo golpeó para liberarse. Entonces, el hombre perdió el equilibrio y cayó.

Las imágenes de seguridad registraron parte del momento y muestran el forcejeo previo a la caída, según la información conocida. Personas presentes auxiliaron al empleado bancario, quien fue trasladado a la clínica.

Durante su internación, las complicaciones derivadas de la lesión comprometieron su evolución médica hasta su muerte. El testimonio y el video integran la investigación penal abierta del caso.

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