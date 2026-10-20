El expresidente Ernesto Samper criticó a la ministra de Cultura Paola Holguín tras el escándalo por las obras del Museo Nacional: “Es como nombrar a Herodes para manejar una salacuna”

El expresidente de la República Ernesto Samper reaccionó a las declaraciones de la ministra de Cultura, Paola Holguín frente al retiro de elementos del Museo Nacional - crédito EFE - suministrada a Infobae

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El expresidente de la República Ernesto Samper cuestionó en la mañana del martes 20 de octubre a la ministra de Cultura, Paola Holguín, tras ejecutar el retiro de piezas del Museo Nacional de Colombia; relacionadas con la diversidad sexual, los movimientos feministas, la Unión Patriótica, el Acuerdo de Paz de 2016 y la memoria de Carlos Pizarro Leongómez.

Para el exmandatario, que llevó las riendas del país entre 1994 y 1998, más allá del escándalo sobre presunto ingresos de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial, es claro que la funcionaria convirtió un espacio destinado a la memoria y al encuentro en un foco de confrontación política, en un motivo por el cual criticó su designación como ministra.

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Con este mensaje, el expresidente Ernesto Samper lanzó un duro comentario contra Paola Holguín, por su papel como ministra de Cultura - crédito @ernestosamperp/X

“Con los antecedentes que traía la ministra Paola Holguín, nombrarla en el Ministerio de Cultura es como nombrar a Herodes para manejar una sala cuna”, expresó Samper en su perfil de X, en relación con lo que sería, a su juicio, la postura radical de Holguín: exmilitante del Centro Democrático y que apoyó la candidatura de De la Espriella a la jefatura de Estado.

Samper dijo que la medida convirtió a la cultura en una “zona de guerra”

La crítica del exdirigente liberal, líder del movimiento Poder Popular, se produjo después de que el Gobierno retirara más de 30 piezas de las salas de exposición permanente del museo. Justo después de que De la Espriella, en su visita al Ministerio de Cultura, ordenó a Holguín que se desmontaran estos artículos, por presunta apología al terrorismo.

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El expresidente arremetió contra la jefa de la cartera cultural y relacionó sus decisiones con un intento de restringir los relatos de país. “En su breve paso por el Ministerio ha conseguido convertir la cultura, que debe ser un espacio de encuentro y de paz, en una zona de guerra y enfrentamiento entre los colombianos, su diversidad y su memoria”, afirmó Samper.

Instituciones de educación superior también se han pronunciado sobre lo sucedido en el Museo Nacional - crédito @museonacionalco/X

Por ello, la comparación con Herodes habría buscado aludir al personaje bíblico asociado con la persecución y la muerte de niños. En el mensaje de Samper, la referencia apuntó a que la ministra, a su juicio, afectaría el propósito de una institución cultural mediante el desmontaje de piezas relacionadas con memoria histórica, diversidad y paz en Colombia.

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Paola Holguín defendió la revisión de las exposiciones del Museo Nacional

Por su parte, y luego de la creciente controversia, la ministra Paola Holguín defendió el retiro de las obras y señaló que los museos bajo administración estatal deben representar a toda la nación. También afirmó que su despacho revisará la museografía, la museología y la curaduría del Museo Nacional y de otros espacios culturales a cargo del Gobierno.

“Durante este fin de semana, quienes convirtieron la cultura en herramienta de deconstrucción histórica, apología al delito y revictimización de las víctimas, llamaron a protestar frente al Museo Nacional”, escribió la funcionaria frente a las movilizaciones convocadas por sectores progresistas frente al museo, ubicado en el centro de Bogotá.

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Paola Holguín denunció actos violentos durante una concentración frente al Museo Nacional - crédito @PaolaHolguin/X

En su defensa, la ministra indicó que durante las movilizaciones hubo personas encapuchadas y menores de edad a las que, según su versión, utilizaron como escudos. Además, respaldó la intervención de la Policía Nacional durante las protestas, en relación con el Decreto 1525 de 2026, que reglamenta el accionar de la fuerza pública en manifestaciones.

“Nosotros garantizaremos que el Museo Nacional conserve, restaure, proteja y divulgue nuestra cultura. Una cultura que represente a toda la nación y no solo a un sector”, señaló la ministra, que con ello zanjó la posición del Ejecutivo frente a la polémica que han causado las movilizaciones concentradas por la calle 26 y la Carrera Séptima de la capital.

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Al igual que Ernesto Samper, otro expresidente, Juan Manuel Santos, expresó su rechazo a lo ocurrido en el recinto de la cultura en Bogotá - crédito Juan Manuel Santos/Facebook - @Tati_Ramirez/X

El retiro de las piezas provocó protestas y cuestionamientos de instituciones culturales

Cabe destacar que la medida abrió un debate sobre los límites de la intervención del Gobierno en los contenidos de los museos públicos y la representación de la memoria histórica. Las protestas reunieron a colectivos culturales, activistas y ciudadanos que rechazaron la decisión frente a la sede del Museo Nacional, tras el retiro de estas piezas.

En respuesta, Holguín aseguró que su cartera protegerá los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. “No escatimaremos esfuerzos para proteger su dignidad y honra, y para proscribir cualquier manifestación que sea apología al delito”, destacó la funcionaria, que según reiteró busca evitar el adoctrinamiento político.

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