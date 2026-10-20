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Este es el equipo con el que el colombiano David Alonso competirá en 2027 en MotoGP: será compañero de campeón del mundo

Dos años después de su título en Moto3 en 2025, el piloto colombiano dará el salto a la máxima categoría del motociclismo, donde será compañero de Johann Zarco

El piloto colombiano necesitó de una temporada en Moto2 para asegurar su plaza en la máxima categoría del motociclismo - crédito Honda LCR

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El colombiano David Alonso competirá con Pro Honda LCR en MotoGP durante 2027, su primera temporada en la categoría reina tras su paso por Moto2, y compartirá equipo con el francés Johann Zarco. El movimiento completa la formación de la escudería satélite de Honda para una campaña que inaugurará la nueva era de las motos de 850 c.c.

El piloto, campeón mundial de Moto3 en 2024, llegará a la máxima división con un historial de 32 podios y 20 victorias en cuatro temporadas del Campeonato Mundial. Alonso ocupa actualmente el quinto puesto de Moto2 con 166 puntos, después de una temporada en la que debió remontar desde posiciones retrasadas. Su estreno absoluto en MotoGP está previsto para el primer fin de semana de marzo de 2027, en el Gran Premio de Tailandia.

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El ascenso pondrá fin a un recorrido de más de nueve años en Aspar Team, la estructura en la que el corredor de padre español y madre colombiana se consolidó en el Mundial. El título de Moto3 le permitió subir a Moto2 antes de asegurar su llegada a MotoGP.

El piloto explicó que afronta el cambio como una etapa de aprendizaje junto a una escudería experimentada: “Estoy increíblemente emocionado y con muchas ganas de dar el salto a MotoGP de la mano de un equipo como LCR. Es un equipo altamente profesional y con mucha experiencia; creo que es el lugar perfecto para comenzar mi proceso de adaptación y aprendizaje en MotoGP”.

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Alonso agregó: “Es un paso importante y no veo la hora de empezar esta nueva aventura. Es un sueño hecho realidad, y esto es solo el principio”.

La estructura dirigida por el italiano Lucio Cecchinello destacó las condiciones del colombiano al anunciar su incorporación. El director y propietario del equipo sostuvo: “Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a David a Pro Honda LCR para la temporada 2027. Ya ha demostrado un talento, una velocidad y una determinación extraordinarios, y estamos deseando construir un futuro sólido juntos”.

Cecchinello añadió que el cambio reglamentario de la categoría coincide con la llegada de Alonso: “Con el inicio de una nueva era en MotoGP, es un momento apasionante para emprender este camino, y estamos preparados para afrontar este desafío en equipo”.

Afiche de Honda LCR dándole la bienvenida a Honda LCR - crédito Honda LCR
Afiche de Honda LCR dándole la bienvenida a Honda LCR - crédito Honda LCR

Este fue el mensaje de bienvenida de Honda LCR en sus redes sociales a David Alonso: “Pro Honda LCR da la bienvenida al piloto colombiano @d.alonso80 🇨🇴 al equipo para la temporada 2027 #MotoGP marcando el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para ambos 🤝

Uno de los talentos más prometedores en las carreras de motocicletas, Alonso ha logrado unos impresionantes 32 podios, incluyendo 20 victorias, a lo largo de cuatro temporadas en su carrera en el campeonato. Sus logros incluyen el título del Campeonato Mundial de Moto3 2024, y en 2027, dará el siguiente paso en su carrera uniéndose a la clase principal.

El equipo se enorgullece de dar la bienvenida a David a bordo y espera abrazar este desafío juntos, con un compromiso compartido de sacar el máximo partido a una nueva era para MotoGP en 2027. Con la velocidad, el talento y la determinación de Alonso combinados con la experiencia de Pro Honda LCR, el equipo está ansioso por ponerse en marcha y asumir los desafíos de la temporada 2027″.

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