Colombia

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

La creadora de contenido contó que pasó la noche acompañando al menor, tras ausentarse de las plataformas y sin revelar el diagnóstico, mientras aguardaba novedades sobre su evolución junto a la familia

La creadora de contenido explicó que pasó la noche junto al menor tras su malestar y evitó precisar el diagnóstico, aunque prometió comunicar novedades sobre su evolución a sus seguidores - crédito karinagarciaoficiall; Issaflow_ / Instagram

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La influencer Karina García informó que su hijo Valentino recibió atención médica y que ella permaneció con él durante la noche en una clínica. La creadora de contenido no precisó el diagnóstico, pero su hija Isabella Vargas afirmó después que el menor ya se encontraba mejor de salud.

La ausencia de la modelo antioqueña en redes sociales generó preguntas entre sus seguidores durante las últimas horas. La empresaria y creadora de contenido, que suele compartir parte de su rutina con frecuencia, reapareció el lunes 19 de octubre desde un centro médico para explicar que había pasado la noche acompañando a su hijo que se enfermó.

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La publicación también despejó una duda entre quienes seguían sus historias. García está embarazada y mostró su vientre para aclarar que su visita a la clínica no estaba relacionada con el nacimiento de su bebé, al que suele referirse como “Baby K”.

Karina García explicó que Valentino se enfermó y requirió atención médica

En un video difundido en sus historias, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dijo que no tenía previsto hablar de la situación, ya que considera que algunos asuntos de su vida familiar deben mantenerse en reserva. Aun así, decidió contarles a sus seguidores por qué se había alejado de las plataformas digitales de manera momentánea.

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Karina García acompañó a su hijo Valentino durante la noche en una clínica tras presentar complicaciones de salud - crédito karinagarciaoficiall / Instagram
Karina García acompañó a su hijo Valentino durante la noche en una clínica tras presentar complicaciones de salud - crédito karinagarciaoficiall / Instagram

“Bueno, no sabía si aparecer porque hay momentos que es bueno uno guardarse para su vida personal”, expresó García antes de explicar que llevaba varias horas en la clínica junto a su hijo.

La creadora de contenido señaló que la situación comenzó durante la noche anterior y confirmó que el menor continuaba bajo observación médica. “Desde anoche estamos en la clínica y todavía no va a nacer mi bebé, pero Valentino está enfermito”, afirmó.

García evitó detallar el problema de salud que llevó al niño al centro médico. Solo indicó que estaba afectada por la situación y que se sentía con poca energía después de pasar la noche pendiente de él.

“No voy a entrar en detalles acerca de lo que tiene, pero estamos acá en el hospital”, agregó en el mismo mensaje, en el que prometió informar a sus seguidores sobre la evolución del menor cuando tuviera novedades.

La ‘influencer’ compartió imágenes junto a su hijo en la clínica

La modelo antioqueña aclaró que su visita al centro médico no guarda relación con el nacimiento de su bebé - crédito karinagarciaoficiall / Instagram
La modelo antioqueña aclaró que su visita al centro médico no guarda relación con el nacimiento de su bebé - crédito karinagarciaoficiall / Instagram

Después de su explicación inicial, Karina García publicó una fotografía en la que aparece junto a Valentino, acostado en una camilla. La imagen estuvo acompañada por un mensaje dirigido al niño: “Donde sea, pero siempre juntos, amor mío”.

También difundió un video en el que se ve al menor mientras recibe el acompañamiento de su madre. En las imágenes, la influencer le ofrece frutas, lo abraza y permanece a su lado durante la atención médica.

La escena provocó mensajes de apoyo entre quienes siguen a la empresaria paisa, que habían advertido su ausencia luego de que compartiera contenidos relacionados con Stream Fighters. En sus últimas apariciones antes de la hospitalización, García recordó que había pasado un año desde su participación en ese evento y conversó con Valentino sobre aquella experiencia.

El niño mencionó entonces la derrota de su madre, un comentario que García tomó con humor. Horas después, la situación cambió cuando la creadora de contenido informó que el pequeño se había sentido mal y debía permanecer en la clínica.

Isabella Vargas dijo que su hermano ya estaba mucho mejor

Isabella Vargas afirmó en sus redes sociales que su hermano Valentino registra una mejoría en su estado de salud - crédito issaflow_ / Instagram
Isabella Vargas afirmó en sus redes sociales que su hermano Valentino registra una mejoría en su estado de salud - crédito issaflow_ / Instagram

La preocupación por el estado de Valentino también llevó a su hermana mayor, Isabella Vargas, a pronunciarse en sus redes sociales. La joven compartió una fotografía junto al niño y escribió un breve mensaje: “Siempre contigo”.

Más tarde, Isabella agradeció las muestras de preocupación que recibió la familia y dio una actualización sobre la situación. “Gracias a Dios ya Valen está mucho mejor”, aseguró.

La hija mayor de García confirmó que la familia había permanecido en el hospital desde la noche anterior y se refirió a lo difícil que había resultado afrontar el episodio. “Se nos enfermó el muchacho. Ser hermana mayor es muy duro”, comentó con un tono distendido, aunque dejó claro que las horas previas habían sido complejas.

Hasta el momento, la familia no ha informado cuál fue la condición médica que afectó al menor ni cuánto tiempo deberá continuar bajo atención. Karina García tampoco anunció una fecha para el alta de su hijo, pero adelantó que mantendrá informados a sus seguidores sobre su evolución.

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