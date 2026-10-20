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Así fueron las pruebas de iluminación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana: “Se enciende la piel”

La remodelación del recinto deportivo avanza en acabados, sillas, Plaza Sur y ventilación de túneles, mientras Barranquilla alista el recinto para la final continental del 21 de noviembre de 2026

De la siguiente forma, el alcalde de Barranquilla inauguró las nuevas luminarias del estadio Metropolitano-crédito @AlejandroChar/X

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El 19 de octubre de 2026, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, difundió imágenes de las pruebas de iluminación LED en la fachada oriental del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, una intervención que forma parte de la remodelación del escenario antes de la final única de la Copa Sudamericana 2026.

El sistema permitirá proyectar juegos de luces y animaciones sobre el exterior del recinto.

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El máximo mandatario de Barranquilla dio a conocer la inauguración de las luminarias del estadio Metropolitano Roberto Meléndez-crédito @AlejandroChar/X
El máximo mandatario de Barranquilla dio a conocer la inauguración de las luminarias del estadio Metropolitano Roberto Meléndez-crédito @AlejandroChar/X

Las obras del llamado Supermetro ya superan el 90 % de ejecución. La etapa actual concentra los trabajos en los acabados, la fachada, la Plaza Sur, la instalación de nuevas sillas y elementos de ventilación en los túneles.

“¡Se enciende la piel del Supermetro! Avanzan las pruebas de iluminación de la fachada del sector oriental, donde un moderno sistema LED permitirá crear juegos de luces y animaciones que llenarán de vida y color al coloso de la Ciudadela. ¡El Supermetro se prepara para lucir una imagen espectacular!”, escribió Char.

Las imágenes divulgadas muestran la iluminación exterior del estadio y una pantalla con animaciones. Esa pantalla está ubicada en la parte posterior oriental del Supermetro, orientada hacia la avenida Murillo.

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La estructura reúne 308 módulos, equivalentes a 308 televisores de 65 pulgadas, con tecnología 4K y conexión al circuito de pantallas del estadio. “Ahora todos podrán vivir el fútbol y los grandes espectáculos como nunca antes”, afirmó el alcalde al presentar ese componente.

La transformación también incluyó la ampliación de los servicios sanitarios, la renovación de los camerinos y nuevos espacios para aficionados y visitantes. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez cumplió cuatro décadas de historia este año.

“En 8 meses logramos pasar de 300 sanitarios en el estadio a cerca de 900 sanitarios, mejoramos los camerinos”, explicó Char.

 El recinto contará con cuatro camerinos: uno destinado a la Selección y otros para Junior, una distribución que permitirá disputar dos partidos consecutivos.

La Alcaldía de Barranquilla informó que la obra gruesa está prácticamente terminada. La final única de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en el estadio el 21 de noviembre y que espera a los dos finalistas entre Boca Juniors (Argentina), Vasco da Gama (Brasil), Atlético Mineiro (Brasil) y Montevideo City Torque (Uruguay).

Así van las llaves de semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Atlético-Mineiro venció 3-0 a Montevideo City Torque el 14 de octubre de 2026 en Belo Horizonte (Minas Gerais- Brasil), en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana, y quedó a un paso de la definición del torneo. El equipo brasileño podrá perder por hasta dos goles en el encuentro de vuelta y aun así avanzará.

La revancha se jugará el 21 en el Estadio Centenario de Uruguay.

Bernard marcando el 2-0 para Atlético Mineiro ante Montevideo City Torque-crédito Felipe Deslandes/REUTERS
Bernard marcando el 2-0 para Atlético Mineiro ante Montevideo City Torque-crédito Felipe Deslandes/REUTERS

El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez dominó el partido desde el inicio, aunque encontró dificultades para superar el repliegue defensivo del equipo uruguayo. Antes de abrir el marcador, tuvo dos goles anulados por posición adelantada.

Renan Lodi había desviado un remate de Cuello a los 14 minutos, pero la jugada fue invalidada. Ocho minutos después, Lyanco convirtió tras un córner, aunque el árbitro también anuló esa acción por fuera de juego.

Montevideo City Torque generó su ocasión más clara a los 33 minutos. Salomón Rodríguez conectó un centro de cabeza y obligó al arquero Gabriel Delfim a una intervención decisiva.

El Atlético Mineiro encontró el gol a los 36 minutos. Cuello avanzó por la derecha, Victor Hugo recibió dentro del área y asistió a Reinier, quien definió sin marca para establecer la ventaja.

Bernard amplió la diferencia seis minutos más tarde. El atacante recibió por la izquierda, eludió a su marcador y remató bajo al palo del arquero Torgnascioli.

Thiago Borbas celebrando el tercer gol de Atlético Mineiro ante Montevideo City Torque en el MRV Arena-crédito Tiago Trindade/REUTERS
Thiago Borbas celebrando el tercer gol de Atlético Mineiro ante Montevideo City Torque en el MRV Arena-crédito Tiago Trindade/REUTERS

El ritmo disminuyó en la segunda parte, con el equipo uruguayo sin capacidad de reacción y el Atlético-MG nuevamente condicionado por la defensa rival. Torgnascioli evitó nuevos goles al detener remates de Reinier, Castaño e Igor Gomes.

Los cambios de Domínguez le dieron mayor profundidad al conjunto local. Cissé habilitó a Lodi a los 34 minutos del segundo tiempo, el lateral envió un centro rasante y Thiago Borbas marcó el tercer tanto.

La serie se resolverá en Montevideo, mientras que la otra llave semifinal tiene al Vasco con una ventaja de 1-0 sobre Boca Juniors, conseguida en el partido de ida disputado en Argentina.

El 13 de octubre de 2026, Vasco da Gama venció 1-0 a Boca Juniors en la Bombonera con un gol de Adson, tomó ventaja en la eliminatoria de la Copa Sudamericana y quedó más cerca de la final. El equipo brasileño resistió casi media hora con un futbolista menos, mientras los locales no lograron convertir sus numerosos remates.

El conjunto argentino comenzó con energía, pero perdió impulso después de los primeros minutos. Vasco encontró el primer aviso claro con un remate bajo y ajustado de Adson que Álvaro Montero desvió.

La visita mantuvo la intensidad en los duelos y generó peligro con ataques verticales. A los 24 minutos, Andrés Gómez envió un centro preciso y Adson definió de cabeza para establecer el 0-1.

Carlos Andrés Gómez saliendo de La Bombonera tras la expulsión por parte de Piero Maza en el Vasco vs. Boca-crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Carlos Andrés Gómez saliendo de La Bombonera tras la expulsión por parte de Piero Maza en el Vasco vs. Boca-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Boca acusó el impacto del gol durante el primer tiempo y elevó su ritmo tras el descanso. La reacción ganó fuerza cuando Gómez fue expulsado a los 63 minutos: recibió una amarilla por impedir un saque de falta y vio la segunda de inmediato por protestar.

Con Miguel Merentiel ya en el campo, el equipo dirigido por Arruabarrena se volcó al ataque. Santiago Ascacíbar fue el jugador más incisivo y estrelló un potente remate en el travesaño, mientras Sebastián Villa pasó cerca del arco con un zurdazo en la acción siguiente.

El desgaste y la precipitación redujeron la claridad de Boca en los minutos finales. El equipo local insistió, pero no consiguió el acierto necesario para igualar un partido en el que Vasco defendió su ventaja pese a la inferioridad numérica.

Adson había recibido una tarjeta amarilla a los 43 minutos, al igual que Milton Delgado a los siete y Santiago Sosa a los 50. Piero Maza dirigió el encuentro, con José Cabero y Juan Serrano a cargo del VAR.

El conjunto argentino deberá cambiar su eficacia en el Maracaná si pretende remontar la serie. Vasco consiguió una victoria trabajada en Buenos Aires, aunque la definición de la eliminatoria todavía permanece abierta.

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