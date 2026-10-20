Marino Hinestroza sería titular con Vasco da Gama ante Boca Juniors por la semifinal de la Sudamericana: esto dijo la prensa brasileña

Marino Hinestroza suma 31 partidos en total en todas las competencias durante todas las competencias en 2026-crédito Carlos Ortega/EFE

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La Copa Sudamericana 2026 entra en su recta final y su partido decisivo se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Por esta razón, el 20 de octubre de 2026, el Vasco da Gama de Río de Janeiro buscará su paso a la gran final en el estadio Maracaná ante Boca Juniors con la serie a favor del cuadro brasileño.

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En este contexto, Globo Esporte de Brasil informó que el delantero Marino Hinestroza sería titular en el arranque ante el cuadro Xeneize que cuenta con la presencia colombiana del portero Álvaro Montero y del atacante Sebastián Villa en sus filas.

El diario brasileño resaltó la posibilidad de que el atacante sea titular en el juego de vuelta ante Boca Juniors por un cupo a la final de la Copa Sudamericana y que se jugará en Barranquilla -crédito Globo Esporte

En el informe sobre el posible once titular, el medio brasileño explicó que el defensor Paulo Henrique sería una de las dudas para el juego ante Boca Juniors por molestias en el abdomen y la costilla, lo que llevaría a que el uruguayo José Luis “El Puma” Rodríguez sea el titular.

La novedad en el ataque para el Vasco da Gama sería la inclusión de Marino Hinestroza según el reporte que entregaron, reemplazando a su compatriota Carlos Andrés Gómez. A continuación, este sería el once titular que dispondría el técnico portugués Pedro Emmanuel colocaría ante el equipo argentino:

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Portero: Léo Jardim

Defensores: “Puma” Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano

Volantes: Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano

Delanteros: Adson, Bruno Duarte, Marino Hinestroza