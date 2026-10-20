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Así van los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina tras la fecha 2: Cali es líder de su grupo y Santa Fe clasificó a la siguiente ronda

La fase de grupos se extenderá hasta el jueves 22 de octubre y los dos mejores equipos de los cuatro grupos clasificarán a los cuartos de final del campeonato continental

Santa Fe avanzó a las fases finales, mientras que Deportivo Cali necesita de un punto para estar en las finales de la Copa Libertadores Femenina - crédito Conmebol
Santa Fe avanzó a las fases finales, mientras que Deportivo Cali necesita de un punto para estar en las finales de la Copa Libertadores Femenina - crédito Conmebol
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Los equipos colombianos cumplen con una destacada participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026. Deportivo Cali, tricampeonas del fútbol colombiano, e Independiente Santa Fe fueron los equipos clasificados para la edición 18 del campeonato de clubes que en este año eligió Quito, Ecuador, como la sede.

Independiente Santa Fe aseguró su participación en los cuartos de final tras sumar seis puntos en los dos partidos disputados. La primera victoria fue ante Caracas FC, duelo que tuvo que ser reprogramado por los problemas de visado para ingresar a Ecuador expuestos por las venezolanas.

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El primer equipo en abrir el marcador fue Caracas, a través de Emaiver Mota a los 26 minutos desde el punto penalti. Santa Fe igualó al minuto 44 con gol de Katherine Valbuena y se iría en ventaja antes del final del primer tiempo, al minuto 45+9, gracias a Mariana Zamorano, que convirtió un penalti en gol. Iniciando el segundo tiempo, las venezolanas igualaron las acciones, pero fue hasta el minuto 90+2 cuando la defensora Andrea Pérez marcó el tanto que concretó la victoria Cardenal.

Mariana Zamorano es la goleadora de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina - crédito Conmebol
Mariana Zamorano es la goleadora de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina - crédito Conmebol

La segunda salida fue ante Colo-Colo, vigentes campeonas de Chile y uno de los clubes del exterior con más colombianas en sus filas. El encuentro nuevamente se definió a favor de las Leonas en la última acción del compromiso, luego de que Anais Cifuentes abriera el marcador para las albas. Mariana Zamorano fue la encargada de anotar los dos goles de Santa Fe.

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El partido con el que Santa Fe cierre su participación en la fase de grupos será ante Corinthians de Brasil, vigentes campeonas y que cuenta con la colombiana Gisela Robledo como una de las figuras del equipo. El partido está programado para jugarse el miércoles 21 de octubre a las 3:00 p. m. (hora de Colombia). Así va la tabla de posiciones del grupo A:

  1. Corinthians: 6 puntos / +9 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  2. Independiente Santa Fe: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  3. Colo-Colo: 0 puntos / -3 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  4. Caracas FC: 0 puntos / -8 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
Deportivo Cali fue ampliamente superior a Club Nacional de Football en la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina - crédito Conmebol
Deportivo Cali fue ampliamente superior a Club Nacional de Football en la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina - crédito Conmebol

Deportivo Cali, por su parte, en el primer partido empató a un gol contra Libertad de Paraguay. Las campeonas de Colombia sufrieron la expulsión de la portera Maryori Sánchez en los primeros minutos, por lo que tuvieron que resistir con una jugadora menos por más de 80 minutos. Las paraguayas se fueron en ventaja al minuto 69 y fue la capitana, Jessica Bermeo, la que remató de larga distancia al minuto 90+3 para marcar el 1-1 final.

La segunda salida de las más veces campeonas de Colombia fue ante Club Nacional de Football de Uruguay, siendo las Azucareras las ganadoras con goles de Ingrid Guerra, máxima goleadora histórica de Deportivo Cali y Daniela Castellanos, que ingresó al terreno de juego en el segundo tiempo. El partido se suspendió por alrededor de una hora por tormenta eléctrica.

El paso a los cuartos de final, Cali lo definirá ante Universidad de Chile el jueves 22 de octubre a las 3:00 p. m. en el estadio de Independiente del Valle. Al cuadro dirigido por Jhon Alber Ortíz le basta con un empate para avanzar a la fase final del campeonato en el que fueron subcampeonas en 2025. Así va la tabla de posiciones del grupo D:

  1. Deportivo Cali: 4 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  2. Libertad/Limpeño: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  3. Universidad de Chile: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  4. Club Nacional de Football: 1 punto / -2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

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