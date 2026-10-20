Colombia

Desapareció modelo que viajó de Bogotá a Cali por un compromiso de trabajo: familiares temen que la hayan sacado del país

María Alejandra mantuvo contacto durante los días siguientes. El domingo 11 de octubre, hacia las 6:00 p. m., envió el último mensaje a su hermana. Natalia respondió, pero no obtuvo contestación

María Alejandra Solano, bogotana desaparecida en Cali el 11 de octubre - crédito @MaAlejandraSolano/Instagram
María Alejandra Solano, bogotana desaparecida en Cali el 11 de octubre - crédito @MaAlejandraSolano/Instagram
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María Alejandra Molina Solano, una bogotana de 27 años que trabaja como modelo de protocolo, permanece desaparecida desde el 11 de octubre, cuando sostuvo su última conversación por WhatsApp con su hermana, Natalia Molina.

La joven viajó a Cali el 8 de octubre por una oferta laboral vinculada a eventos de mercadeo. Ese día, cerca de las 11:00 a. m., informó que había llegado a la ciudad y envió una fotografía de un aviso en el ingreso. También comentó que debía esperar hasta las 3:00 p. m. para registrarse en el hotel donde se hospedaría, aunque no reveló el nombre del establecimiento ni quiénes la habían contratado.

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Según su familia, María Alejandra mantuvo contacto durante los días siguientes. El domingo 11 de octubre, hacia las 6:00 p. m., envió el último mensaje a su hermana. Natalia respondió, pero no obtuvo contestación. Al día siguiente, los mensajes dejaron de llegar al teléfono de la joven.

La familia desconoce el lugar exacto donde se alojaba y las personas con las que trabajaba en Cali. Sus allegados temen que pudiera haber salido de Colombia, aunque no cuentan con información que confirme esa hipótesis.

María Alejandra mide cerca de 1,70 metros, tiene piel trigueña, contextura media, ojos negros y cabello negro, liso y largo. Cuenta con un tatuaje de un lobo en el omóplato derecho y perforaciones en ambas orejas.

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Quienes tengan información sobre su ubicación pueden comunicarse al 312 390 5927.

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