Colombia

Karol G y Feid reavivan los rumores de una posible reconciliación: estas son las pistas que dejaron en redes sociales

Los códigos visuales asociados a los intérpretes y una publicación difundida en Instagram instalaron otra vez la posibilidad de que hayan retomado su vínculo sentimental

Karol G se refirió a su nueva soltería tras terminar su relación con Feid y aseguró que pasó por un mal momento - crédito @karolg @feid / Instagram
¿Karol G y Feid regresaron? Las señales que desataron nuevas especulaciones - crédito @karolg @feid / Instagram
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Las publicaciones recientes de Karol G y Feid volvieron a alimentar las versiones sobre un eventual regreso de la pareja, luego de que seguidores de ambos artistas relacionaran el vestuario de la cantante con un mensaje difundido por el intérprete antioqueño. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó que haya retomado su relación sentimental.

Las especulaciones crecieron después de una presentación de Karol G en medio de su gira internacional Tropicoqueta. La artista apareció con un atuendo verde, un color que desde hace años identifica a Feid entre sus seguidores y que suele asociarse con su personaje musical, el Ferxxo, esto mientras cantaba su éxito Si antes te hubiera conocido, que fue tomado como una referencia a su exnoviazgo.

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La elección de vestuario no incluyó referencias directas al cantante, pero usuarios de redes sociales la interpretaron como una señal de acercamiento. El debate aumentó poco después, cuando Feid compartió en sus historias una frase que también fue vinculada por sus fanáticos con Carolina Giraldo, nombre de pila de la intérprete.

“Verte ganar también es parte de mi oración”, decía el mensaje publicado por el músico sobre un fondo rosa. Para parte de la comunidad digital, la combinación de ese color con las palabras elegidas remitió a la estética que suele acompañar a Karol G, conocida por sus referencias al rosa en distintas etapas de su carrera.

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El atuendo verde de Karol G y el mensaje de Feid sobre un fondo rosa reavivaron las especulaciones de sus seguidores sobre una posible reconciliación - crédito redes sociales - @feid/ Instagram
El atuendo verde de Karol G y el mensaje de Feid sobre un fondo rosa reavivaron las especulaciones de sus seguidores sobre una posible reconciliación - crédito redes sociales - @feid/ Instagram

Otra pista llegó en medio de una nueva canción que está promocionando Feid junto al cantante Álvaro Díaz, pues en un video en el estudio se ve que el computador de Feid tiene en la parte trasera un sticker del álbum Tropicoqueta de Karol G, guiño que fue notado por sus fanáticos y que elevó los rumores.

En la red social X también cobró fuerza una versión difundida por un insider, quien aseguró que Karol G y Feid habrían retomado una comunicación cercana. Según esa cuenta, el vínculo entre los artistas sería similar al que mantenían antes, aunque por ahora se desarrollaría únicamente en términos de amistad. La información no fue confirmada por ninguno de los dos músicos ni por sus equipos.

Un sticker de Tropicoqueta en el computador de Feid apareció en un video promocional junto a Álvaro Díaz - crédito @Julianaayala06/ X - @feid / Instagram
Un sticker de Tropicoqueta en el computador de Feid apareció en un video promocional junto a Álvaro Díaz - crédito @Julianaayala06/ X - @feid / Instagram

La ruptura habría ocurrido en buenos términos, según versiones publicadas

Los artistas mantuvieron una relación reservada durante cerca de tres años. Reportes de TMZ señalaron a comienzos de 2026 que habían puesto fin al vínculo de manera cordial, sin una polémica pública entre ambos.

Karol G también habló meses después sobre su situación personal y confirmó que estaba soltera. Según versiones recogidas por medios colombianos, la cantante explicó que la separación no habría estado relacionada con una infidelidad ni con un conflicto puntual, sino con caminos personales y profesionales que habrían empezado a diferir.

La artista trasladó parte de ese proceso a su música. En una conversación con Popcast, de The New York Times, explicó que esperó varios meses antes de publicar el álbum No me arrepiento de sentir tanto para evitar que las canciones quedaran reducidas a especulaciones sobre su vida privada.

Aunque la expareja estuvo en los Premios Grammy 2026, lo hicieron alejados y sin interactuar con el otro - crédito Mario Anzuoni/REUTERS
La ausencia de conflictos públicos mantiene la expectativa de quienes esperan un regreso de la pareja - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Mientras tanto, Feid evitó profundizar públicamente en los motivos de la ruptura. En mayo, durante la entrega de los Premios Nuestra Tierra, agradeció a “Caro” al recibir un reconocimiento por Verano Rosa. El gesto fue interpretado como una muestra de respeto hacia su expareja.

Los fanáticos mantienen la expectativa ante la falta de una versión oficial

La ausencia de enfrentamientos públicos y la continuidad de referencias mutuas en canciones, premios o redes sostienen las expectativas de quienes esperan una segunda oportunidad para la pareja. Aun así, los datos disponibles solo permiten hablar de interpretaciones de seguidores.

Las especulaciones han desatado miles de mensajes en redes sociales que alimentan el regreso de la pareja de cantantes. “Esperennnnn aquí hay algo rarooooo, reconciliación a la vistaaaa”, “amo esta relación”, “los extraño, me duelen mucho”, “mantengo la fe”, “si que vuelvan, ya me cansé de fingir que Feid me cae mal”, (Sic) dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Durante el estreno de su nuevo álbum 'Tropicoqueta', Karol G vivió un momento inesperado. Al ver a Feid conectado a su transmisión en vivo, le dedicó una canción - crédito @feid/Instagram
Miles de usuarios comentaron las supuestas pistas y expresaron en redes sociales su deseo de que ambos artistas se reconcilien - crédito @feid/Instagram

Karol G y Feid no anunciaron una reconciliación ni difundieron imágenes recientes juntos. Por ahora, los comentarios sobre un eventual regreso se apoyan en publicaciones ambiguas, códigos visuales y lecturas de sus comunidades digitales.

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