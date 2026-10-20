Australiano herido con 25 puñaladas despues del EDC en Medellín, tuvo que ser remitido a otro centro médico: cuál fue la razón

Los médicos confirmaron que la víctima presentaba 25 heridas causadas con arma blanca, varias de ellas localizadas en el tórax -créditos captura de pantalla GoFundMe/sitio web | Procolombia | @edc_colombia/IG

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El turista australiano atacado en Medellín recibió 25 heridas con arma blanca y permanece bajo atención especializada, mientras las autoridades avanzan en la búsqueda de los responsables.

El ciudadano australiano ingresó en estado crítico a una institución médica el 11 de octubre, después de un ataque ocurrido en el sector de Laureles luego del evento de música electrónica, EDC.

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Fue operado de urgencia, estabilizado y trasladado a otro centro asistencial porque requiere una especialidad que no estaba disponible en el lugar donde recibió la primera atención.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, afirmó que ya identificaron a dos presuntos implicados y esperan que la justicia emita las órdenes de captura.

El paciente fue trasladado tras una cirugía y su estabilización clínica

El Instituto Colombiano del Dolor confirmó que el extranjero llegó con “múltiples heridas ocasionadas por arma cortopunzante y en estado de salud crítico”.

El ciudadano australiano apuñalado en Medellín fue trasladado a una nueva institución médica el 19 de octubre para recibir atención especializada - crédito Incodol

La institución indicó que activó sus protocolos de emergencia y que el equipo asistencial atendió al paciente de manera prioritaria desde su ingreso. “El paciente recibió atención médica de emergencia por parte de nuestro equipo asistencial”, señaló el centro médico en el comunicado divulgado el lunes 19 de octubre.

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Los especialistas sometieron al hombre a una intervención quirúrgica y luego lo mantuvieron en la unidad de alta dependencia, donde lograron estabilizar su condición.

El reporte médico sostuvo que la evolución posterior al procedimiento fue favorable. La entidad no precisó cuál es la especialidad que motivó la remisión a otra institución de Medellín.

“Una vez estabilizado, fue remitido a otra institución de la ciudad”, informó el Instituto Colombiano del Dolor S.A.S. La atención continuará allí bajo supervisión médica.

El centro asistencial agradeció la labor de sus trabajadores y destacó que su actuación fue determinante para brindar una respuesta rápida al paciente. También reafirmó su compromiso con una atención “integral, segura y humanizada”, sin entregar detalles adicionales sobre el estado actual del turista ni sobre el tiempo que deberá permanecer hospitalizado.

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El afectado asistió a un festival de música electrónica en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot antes de sufrir la agresión cerca de su residencia -crédito @edc_colombia

La llamada de emergencia llegó a las 4:42 de la madrugada

La alerta sobre el hombre gravemente herido llegó a la línea 123 hacia las 4:42 a. m. del domingo 11 de octubre. La Policía Metropolitana acudió al lugar y lo trasladó a un centro asistencial ante la gravedad de las lesiones.

Los médicos confirmaron que el ciudadano australiano tenía heridas en distintas partes del cuerpo, varias de ellas en el tórax. Esa condición obligó a realizar la cirugía de urgencia.

El hombre había asistido antes a un festival de música electrónica que se desarrolló en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot durante el puente festivo del 10 y 11 de octubre.

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Después del evento, fue encontrado con múltiples lesiones cerca de su lugar de residencia, según los reportes conocidos desde la madrugada del ataque.

La principal línea de investigación apunta a un posible intento de hurto. Las autoridades aún deben establecer cómo se produjo la agresión y quiénes participaron.

Las autoridades de Medellín investigan la agresión contra el extranjero como un posible caso de hurto ocurrido después del evento de música electrónica- créditos @edc_colombia/IG | manuelvillamejia.com/sitio web

Un testigo aseguró que la víctima fue arrojada desde un vehículo. Los investigadores revisan registros de cámaras públicas y privadas para reconstruir el recorrido del extranjero y ubicar el automóvil mencionado.

La Alcaldía espera órdenes de captura contra dos señalados

El secretario de Seguridad sostuvo que la investigación permanece activa y que la Policía ya identificó a dos personas como presuntos responsables del ataque. “El caso es un delito grave y tiene que haber justicia”, manifestó el secretario de Seguridad de Medellín al referirse a la agresión contra el visitante extranjero.

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El funcionario aclaró que todavía hay aspectos pendientes por esclarecer. La identificación de los señalados no implica una condena ni determina su responsabilidad penal.

Ese punto deberá resolverse en la justicia, si se concretan las capturas y se inicia el proceso correspondiente contra los sospechosos.