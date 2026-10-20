Colombia

Soldado profesional mató a un suboficial con su arma de dotación en un batallón militar en Boyacá: el Ejército se pronunció

El militar acabó con su propia vida luego de dispararle a su superior, según la versión preliminar. Por el mismo hecho también resultaron lesionados un soldado y un perro

El caso se reportó la madrugada del martes 20 de octubre, y aún permanece bajo investigación el origen que dio pie a la reacción por parte del soldado profesional - crédito Google Maps | imagen de referencia archivo Ejército
El caso se reportó la madrugada del martes 20 de octubre, y aún permanece bajo investigación el origen que dio pie a la reacción por parte del soldado profesional - crédito Google Maps | imagen de referencia archivo Ejército
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Dos integrantes del Ejército Nacional murieron y un tercero resultó herido después de un hecho que se presentó con arma de fuego de dotación la madrugada del martes 20 de octubre en el Batallón de Artillería N.° 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá.

El Comando de Ingenieros informó que, de manera preliminar, un soldado profesional habría accionado su arma de dotación contra un suboficial.

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El ataque dejó lesionado a otro soldado y a un perro que se encontraba en la instalación militar.

Según la versión inicial de la institución, el uniformado que al parecer disparó contra el suboficial se habría quitado la vida después de la agresión.

El Ejército activó los protocolos tras la emergencia

El Ejército señaló en su comunicado oficial que activó los protocolos institucionales y las actuaciones correspondientes para establecer qué ocurrió dentro del batallón.

Las autoridades competentes quedaron a cargo de las investigaciones sobre la secuencia de los hechos, las causas de la confrontación y el uso del arma de dotación.

El documento emitido por el Comando de Ingenieros lamentó el fallecimiento de los dos miembros de la institución y expresó solidaridad con sus familiares, compañeros y allegados.

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“En las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá, se presentó un suceso con arma de fuego que dejó como resultado el fallecimiento de dos integrantes de la institución”, indicó el Ejército.

El comunicado oficial por parte del Ejército, a través del Comando de Ingenieros, se emitió la mañana del martes 20 de octubre de 2026 - crédito Ejército
El comunicado oficial por parte del Ejército, a través del Comando de Ingenieros, se emitió la mañana del martes 20 de octubre de 2026 - crédito Ejército

La institución aclaró que la información divulgada corresponde a una hipótesis preliminar y que será necesario esperar el avance de las indagaciones para determinar las responsabilidades y establecer si existieron otros factores relacionados con lo ocurrido.

El militar herido y el canino reciben atención especializada

El soldado que resultó lesionado fue remitido para recibir atención médica especializada. El Ejército indicó que el canino herido también está bajo cuidado veterinario.

Además, la institución dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias del soldado profesional y del suboficial fallecidos.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este suceso y expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de los militares fallecidos”, destacó el Comando de Ingenieros.

El caso se suma a los hechos que obligan a revisar los protocolos de seguridad, convivencia y manejo de armas al interior de las instalaciones militares.

Por ahora, el Ejército no ha informado si se abrió una investigación penal, disciplinaria o administrativa adicional.

El ejército colombiano confirmó la muerte de un suboficial en instalación militar de Boyacá, y se investiga a un soldado profesional - crédito Jair Coll/Reuters
El ejército colombiano confirmó la muerte de un suboficial en instalación militar de Boyacá, y se investiga a un soldado profesional - crédito Jair Coll/Reuters

Dos casos más se reportaron en instalaciones militares

A inicios de octubre se conoció el caso del soldado Luis Andrés Benítez Rodríguez, que murió tras recibir disparos de un compañero que presuntamente accionó su arma de dotación dentro de una instalación del Ejército Nacional en Buriticá, Antioquia.

Ambos pertenecían al Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío.

La unidad activó sus protocolos institucionales, mientras el soldado señalado fue capturado y quedó a disposición de las autoridades competentes, y desplegó un equipo interdisciplinario e interinstitucional para asistir a los familiares del uniformado fallecido.

La víctima, identificada como el SL18 Benítez Rodríguez, se encontraba dentro de la instalación militar cuando ocurrió el hecho, según informó la Cuarta Brigada en un comunicado publicado el 6 de octubre.

Las circunstancias permanecen bajo investigación para establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar, además de las posibles responsabilidades. A su vez, el Ejército indicó en su comunicado oficial que entregará la información solicitada por las autoridades judiciales y otros organismos, con respeto por el debido proceso.

Un militar murió tras recibir disparos de un compañero en una base del Ejército Nacional en Buriticá, Antioquia - crédito Ejército Nacional
Un militar murió tras recibir disparos de un compañero en una base del Ejército Nacional en Buriticá, Antioquia - crédito Ejército Nacional

Por su parte, a comienzos de septiembre de 2026 el Ejército Nacional de Colombia confirmó que murieron dos soldados y otros dos resultaron heridos tras el ataque de un uniformado con su arma de dotación en la mañana del jueves 3 de septiembre, dentro de la base militar de Cupiagua, en Aguazul, Casanare.

La institución investiga el caso, que calificó como un episodio de intolerancia.

Los dos heridos recibieron atención inicial en la instalación militar y fueron trasladados a un centro hospitalario de la región para recibir atención especializada. El Ejército no informó su estado de salud ni divulgó las identidades de los uniformados involucrados.

El hecho activó los protocolos del Comando de la Décima Sexta Brigada, unidad de la Octava División, que coordinó con las autoridades la práctica de actos urgentes y las labores judiciales.

Esta fue la información divulgada por las autoridades - crédito Ejército Nacional
Esta fue la información divulgada por las autoridades - crédito Ejército Nacional

Las víctimas pertenecían al Batallón de Infantería N.° 44.

De acuerdo con el medio regional Prensa Libre Casanare, los fallecidos serían Eduar Alejandro Marín Cárdenas, que prestaba el servicio militar hasta enero de 2027, y Diego Armando Arias Guanaro, de 19 años, que habría muerto en medio del traslado al centro asistencial. El uniformado señalado como responsable tendría el apellido Hernández.

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