Cayó “depredador del humedal Juan Amarillo”, en Bogotá: al menos siete mujeres aseguran que las agredió sexualmente y luego les robó

El hoy detenido huyó al norte del país luego de la serie de delitos que perpetró en la capital del país. Tras un año de investigación cayó en el municipio de Turbaco, Bolívar - crédito Mebog

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Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de agredir sexualmente y robar a mujeres y menores de edad en zonas boscosas del humedal Juan Amarillo, situado en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

La investigación de la Policía Nacional le atribuye al menos siete víctimas, de acuerdo con las denuncias que recibió la institución.

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El detenido, a quien las autoridades identificaron como “El Depredador del Humedal Juan Amarillo”, fue capturado en el municipio de Turbaco, Bolívar, luego de que permaneciera fuera de Bogotá durante cerca de dos meses, destacó la mañana del martes 20 de octubre de 2026 el teniente coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía Suba.

La orden judicial fue ejecutada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal de Bogotá y Cartagena, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de que las pesquisas se extendieron durante un año.

Como parte del material probatorio se incluyó análisis de muestras por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, interceptaciones telefónicas, inspecciones a los lugares de los hechos, entrevistas forenses, consultas en bases de datos, reconocimientos fotográficos, vigilancias y seguimientos.

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Según el reporte oficial, las siete víctimas fueron vinculadas formalmente al caso mediante cotejos genéticos efectuados con apoyo de Medicina Legal.

Las autoridades señalan que intimidaba a las víctimas con armas de fuego

La Policía indicó que el hombre abordaba a mujeres entre los 18 y los 40 años, así como a adolescentes entre los 13 y los 17 años.

De acuerdo con la hipótesis que manejan las autoridades, el hoy detenido utilizaba armas de fuego para intimidarlas y obligarlas a ingresar a sectores apartados del humedal Juan Amarillo.

Una vez en las zonas boscosas, el capturado presuntamente cometía las agresiones sexuales y se apoderaba de objetos personales de las víctimas antes de escapar.

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Los investigadores señalaron que ciertas características permitieron asociar los hechos. Entre ellas estaban el acento del señalado agresor y el uso recurrente de botas industriales durante los ataques.

Una enfermera denunció un ataque después de su jornada laboral

Uno de los casos que integra la investigación ocurrió el 25 de octubre de 2025. La víctima era una enfermera que regresaba a su vivienda después de terminar su jornada de trabajo.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) el hombre la abordó de forma violenta y la amenazó con el revólver para que se fuera con él a la parte interna del humedal.

Antes de escapar, el presunto agresor usó una linterna de alta potencia contra el rostro de la mujer, lo que habría dificultado que ella lograra identificarlo.

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Otro hecho involucró a una pareja que caminaba por la zona

La Policía también incluyó en el expediente un hecho ocurrido el 12 de diciembre de 2025. Una pareja caminaba por vía pública cuando fue interceptada por el ahora capturado y otra persona.

Según las autoridades, ambos obligaron a las víctimas a dirigirse hacia el humedal. Mientras el segundo implicado habría hurtado los objetos personales de la pareja, el hombre capturado presuntamente abusó sexualmente de la mujer.

Las autoridades señalaron que la capital colombiana registra 70 capturas por acceso carnal violento en 2026.

Además, desde la Mebog se detalló que durante 2026 se capturaron en flagrancia a 18 personas por el delito de acceso carnal violento, y se efectuaron otras 52 detenciones mediante orden judicial por esa misma conducta.

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Declaraciones del teniente coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía Suba - crédito Mebog

El caso del hombre capturado en Turbaco quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá continuar el proceso penal por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado.

Al final, el teniente Botero le reiteró a la comunidad a aportar información que permita identificar a responsables de agresiones sexuales y otros delitos. Para esto, las denuncias pueden realizarse a través de la línea de emergencias 123 o en el Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano.