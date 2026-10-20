El presidente Abelardo de la Espriella anunció un banco de talentos para emplear a veteranos de las Fuerzas Militares: en qué consiste

El Ministerio de Defensa Nacional y la DIVRI coordinan la convocatoria laboral que incluye a postulantes con y sin discapacidad - crédito Mariano Vimos/Colprensa

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció un banco de talentos para conectar a los veteranos de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia con oportunidades de empleo en entidades estatales.

La plataforma digital recibirá las hojas de vida de los interesados y estará disponible hasta el 31 de octubre. Los perfiles permanecerán registrados para futuras vacantes acordes con la experiencia de cada postulante.

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“Una excelente noticia para todos los veteranos de la Fuerza Pública en este su mes, trae el Gobierno Nacional. Hasta el 31 de octubre estará disponible el banco de talentos para veteranos, una plataforma digital que recibirá las hojas de vida de los interesados en conseguir empleo con el Estado”, se observa en un comunicado publicado en la página oficial de la Divri.

La convocatoria incluye a veteranos con y sin discapacidad y cuenta con la participación del Ministerio de Defensa Nacional y de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, Divri. El objetivo es incorporar en el sector civil los conocimientos, la disciplina y las capacidades adquiridas durante el servicio activo.

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El Ministerio de Defensa Nacional y la DIVRI coordinan la convocatoria laboral que incluye a postulantes con y sin discapacidad - crédito Divri

“Esta es una invitación del mismo Estado colombiano a reconocer, valorar y aprovechar la experiencia, la disciplina y el compromiso de quienes sirvieron a la patria. Acá no importa el perfil, simplemente se buscará a los mejores veteranos del país para conectarlos con las oportunidades de seguir sirviendo a Colombia”, se añade en el documento.

Así mismo, el jefe de Estado afirmó que: “La instrucción es clara. Este proyecto tiene que dar resultados rápidos. Quien pasó 20 o 30 años sirviéndole a la patria no puede encontrarse al final de su carrera con un estado ingrato e indiferente a sus necesidades”.

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Una plataforma estatal para las hojas de vida de los veteranos

La plataforma digital para la recepción de hojas de vida de los veteranos de las Fuerzas Militares y de Policía estará habilitada hasta el 31 de octubre - crédito Divri

El banco de talentos buscará vincular a los aspirantes con puestos laborales disponibles en distintas entidades del Estado. El registro se realiza mediante un formulario digital en el que los veteranos deben cargar su hoja de vida.

De La Espriella pidió que la estrategia tenga resultados inmediatos y sostuvo: “Quien pasó 20 o 30 años sirviéndole a la patria no puede encontrarse al final de su carrera con un Estado ingrato e indiferente a sus necesidades”.

El mandatario explicó que la iniciativa parte de una premisa: “El retiro termina una etapa del servicio, pero no borra décadas de conocimiento, disciplina y capacidad”. También afirmó que el propósito es aprovechar al máximo la experiencia de quienes integraron la Fuerza Pública.

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“Si estás interesado, diligencia el formulario de la plataforma habilitada haciendo clic aquí, y carga tu hoja de vida. Aunque el plazo para realizar el registro es por este mes, tu currículum será tenido en cuenta al momento que haya una vacante acorde a tu perfil. En ese momento serás contactado”, se añade en el comunicado.

“En esta convocatoria, de la que hacen parte el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, DIVRI, podrán participar veteranos con y sin discapacidad ¡Veterano, tu servicio aún no ha terminado: hoy el país tiene un lugar para ti!“, concluye el documento.

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El reconocimiento a un combatiente de la Guerra de Corea

El acto conmemorativo rememoró el despliegue del Batallón Colombia y la presencia actual de tropas colombianas en el Sinaí - crédito Ejército Nacional

La ceremonia la conmemoración del Día Cívico de los Veteranos en la Base Naval ARC Bolívar de Cartagena, presidida por Abelardo de la Espriella, incluyó la entrega de la Medalla Embajadores de la Paz al teniente Ramiro Besada Lombana, que ingresó a la Escuela Militar en 1946 y se presentó voluntariamente para integrar el contingente colombiano enviado a la Guerra de Corea.

El presidente recordó que Besada Lombana se incorporó al Regimiento 21 de la División 24 de Infantería y participó en la ofensiva del otoño de 1951. “Usted es un gran héroe de la patria y estamos orgullosos de su valor y de su patriotismo”, expresó.

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De la Espriella también evocó la participación del Batallón Colombia en el conflicto coreano y mencionó la presencia actual de militares colombianos en misiones de paz en el Sinaí. “Un veterano merece un lugar destacado, muy destacado en la sociedad colombiana”, afirmó.