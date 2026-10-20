Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un banco de talentos para emplear a veteranos de las Fuerzas Militares: en qué consiste

La plataforma recibirá hojas de vida hasta el 31 de octubre y conservará los perfiles para futuras vacantes acordes con la experiencia de los postulantes en entidades públicas participantes del proceso, según la convocatoria presentada

El Ministerio de Defensa Nacional y la DIVRI coordinan la convocatoria laboral que incluye a postulantes con y sin discapacidad - crédito Mariano Vimos/Colprensa
El Ministerio de Defensa Nacional y la DIVRI coordinan la convocatoria laboral que incluye a postulantes con y sin discapacidad - crédito Mariano Vimos/Colprensa
Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un banco de talentos para conectar a los veteranos de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia con oportunidades de empleo en entidades estatales.

La plataforma digital recibirá las hojas de vida de los interesados y estará disponible hasta el 31 de octubre. Los perfiles permanecerán registrados para futuras vacantes acordes con la experiencia de cada postulante.

PUBLICIDAD

“Una excelente noticia para todos los veteranos de la Fuerza Pública en este su mes, trae el Gobierno Nacional. Hasta el 31 de octubre estará disponible el banco de talentos para veteranos, una plataforma digital que recibirá las hojas de vida de los interesados en conseguir empleo con el Estado”, se observa en un comunicado publicado en la página oficial de la Divri.

La convocatoria incluye a veteranos con y sin discapacidad y cuenta con la participación del Ministerio de Defensa Nacional y de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, Divri. El objetivo es incorporar en el sector civil los conocimientos, la disciplina y las capacidades adquiridas durante el servicio activo.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa Nacional y la DIVRI coordinan la convocatoria laboral que incluye a postulantes con y sin discapacidad - crédito Divri
El Ministerio de Defensa Nacional y la DIVRI coordinan la convocatoria laboral que incluye a postulantes con y sin discapacidad - crédito Divri

“Esta es una invitación del mismo Estado colombiano a reconocer, valorar y aprovechar la experiencia, la disciplina y el compromiso de quienes sirvieron a la patria. Acá no importa el perfil, simplemente se buscará a los mejores veteranos del país para conectarlos con las oportunidades de seguir sirviendo a Colombia”, se añade en el documento.

Así mismo, el jefe de Estado afirmó que: “La instrucción es clara. Este proyecto tiene que dar resultados rápidos. Quien pasó 20 o 30 años sirviéndole a la patria no puede encontrarse al final de su carrera con un estado ingrato e indiferente a sus necesidades”.

Una plataforma estatal para las hojas de vida de los veteranos

La plataforma digital para la recepción de hojas de vida de los veteranos de las Fuerzas Militares y de Policía estará habilitada hasta el 31 de octubre - crédito Divri
La plataforma digital para la recepción de hojas de vida de los veteranos de las Fuerzas Militares y de Policía estará habilitada hasta el 31 de octubre - crédito Divri

El banco de talentos buscará vincular a los aspirantes con puestos laborales disponibles en distintas entidades del Estado. El registro se realiza mediante un formulario digital en el que los veteranos deben cargar su hoja de vida.

De La Espriella pidió que la estrategia tenga resultados inmediatos y sostuvo: “Quien pasó 20 o 30 años sirviéndole a la patria no puede encontrarse al final de su carrera con un Estado ingrato e indiferente a sus necesidades”.

El mandatario explicó que la iniciativa parte de una premisa: “El retiro termina una etapa del servicio, pero no borra décadas de conocimiento, disciplina y capacidad”. También afirmó que el propósito es aprovechar al máximo la experiencia de quienes integraron la Fuerza Pública.

“Si estás interesado, diligencia el formulario de la plataforma habilitada haciendo clic aquí, y carga tu hoja de vida. Aunque el plazo para realizar el registro es por este mes, tu currículum será tenido en cuenta al momento que haya una vacante acorde a tu perfil. En ese momento serás contactado”, se añade en el comunicado.

“En esta convocatoria, de la que hacen parte el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, DIVRI, podrán participar veteranos con y sin discapacidad ¡Veterano, tu servicio aún no ha terminado: hoy el país tiene un lugar para ti!“, concluye el documento.

El reconocimiento a un combatiente de la Guerra de Corea

El acto conmemorativo rememoró el despliegue del Batallón Colombia y la presencia actual de tropas colombianas en el Sinaí - crédito Ejército Nacional
El acto conmemorativo rememoró el despliegue del Batallón Colombia y la presencia actual de tropas colombianas en el Sinaí - crédito Ejército Nacional

La ceremonia la conmemoración del Día Cívico de los Veteranos en la Base Naval ARC Bolívar de Cartagena, presidida por Abelardo de la Espriella, incluyó la entrega de la Medalla Embajadores de la Paz al teniente Ramiro Besada Lombana, que ingresó a la Escuela Militar en 1946 y se presentó voluntariamente para integrar el contingente colombiano enviado a la Guerra de Corea.

El presidente recordó que Besada Lombana se incorporó al Regimiento 21 de la División 24 de Infantería y participó en la ofensiva del otoño de 1951. “Usted es un gran héroe de la patria y estamos orgullosos de su valor y de su patriotismo”, expresó.

De la Espriella también evocó la participación del Batallón Colombia en el conflicto coreano y mencionó la presencia actual de militares colombianos en misiones de paz en el Sinaí. “Un veterano merece un lugar destacado, muy destacado en la sociedad colombiana”, afirmó.

Temas Relacionados

Banco de Talentos para VeteranosAbelardo de la EspriellaMinisterio de DefensaDivriColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congresista ponente del Presupuesto General de la Nación 2027 explicó qué se aprobó y qué se quedó: falta la sanción presidencial

El senador del Centro Democrático Christian Garcés anticipó que se iniciará el estudio de una adición presupuestal por $2,7 billones para la población afectada por el terremoto del 10 de agosto de 2026

Congresista ponente del Presupuesto General de la Nación 2027 explicó qué se aprobó y qué se quedó: falta la sanción presidencial

Cementerios tecnológicos o museos vivos: así sobreviven los dispositivos del pasado en las calles de Bogotá

En medio del ciclo de actualizaciones y consumo, artefactos diseñados para durar reaparecen como piezas de colección, con cámaras analógicas y formatos físicos que vuelven a circular en mercados populares

Cementerios tecnológicos o museos vivos: así sobreviven los dispositivos del pasado en las calles de Bogotá

Procuraduría respaldó medida cautelar para proteger el Páramo de Santurbán: convocan protesta en Bogotá para el 13 de noviembre

El Ministerio Público solicitó al Tribunal Administrativo de Santander evaluar una orden para que la cartera ambiental adopte una decisión expresa y motivada antes del 4 de marzo de 2027

Procuraduría respaldó medida cautelar para proteger el Páramo de Santurbán: convocan protesta en Bogotá para el 13 de noviembre

Gobierno nacional destapó presuntas planillas de seguridad social irregulares en pagos a contratistas entre 2023 y 2026 en Rtvc

Ángela María Mora Soto, gerente del Sistema de Medios Públicos, ordenó ampliar la revisión para establecer la dimensión de los hechos y su posible efecto sobre los procedimientos internos

Gobierno nacional destapó presuntas planillas de seguridad social irregulares en pagos a contratistas entre 2023 y 2026 en Rtvc

Hombre fue baleado en un parque en el sur de Bogotá, el sicario huyó por un caño: esto se sabe

La identidad del fallecido sigue sin divulgarse y las autoridades no han establecido que la agresión estuviera asociada con una disputa entre aficionados

Hombre fue baleado en un parque en el sur de Bogotá, el sicario huyó por un caño: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Karol Samantha habló sobre la posible liberación de Epa Colombia: “Un día menos para que vuelva”

Karol Samantha habló sobre la posible liberación de Epa Colombia: “Un día menos para que vuelva”

La presentadora María Mercedes Ruiz relató su proceso para superar el cáncer de mama: “Hoy soy una mujer sana”

Karol G y Feid reavivan los rumores de una posible reconciliación: estas son las pistas que dejaron en redes sociales

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

Blessd hizo historia en México con un ‘sold out’ en el Palacio de los Deportes y un homenaje a Juan Gabriel

Deportes

Así fueron las pruebas de iluminación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana: “Se enciende la piel”

Así fueron las pruebas de iluminación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana: “Se enciende la piel”

Este es el equipo con el que el colombiano David Alonso competirá en 2027 en MotoGP: será compañero de campeón del mundo

Marino Hinestroza sería titular con Vasco da Gama ante Boca Juniors por la semifinal de la Sudamericana: esto dijo la prensa brasileña

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: siga aquí el partido de James Rodríguez en su regreso a su ciudad natal

Así van los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina tras la fecha 2: Cali es líder de su grupo y Santa Fe clasificó a la siguiente ronda