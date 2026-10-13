Este es el video de la violenta pelea callejera que protagonizó Cris Valencia: recibió varios puñetazos y señaló a fanáticos de Westcol

Videos difundidos en redes sociales mostraron al cantante rodeado por varias personas, que lo golpearon en plena vía pública durante las Fiestas del Agua - crédito @BogotaMagAvax/ X

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El cantante Cris Valencia fue golpeado por varias personas en plena vía pública, según se observa en videos que circularon este lunes 12 de octubre en redes sociales.

El hecho ocurrió durante las Fiestas del Agua de Pácora, en el departamento colombiano de Caldas, aunque hasta el momento no se conocen las causas de la agresión ni hay información oficial sobre posibles responsables.

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Las imágenes muestran al artista contra una pared mientras varias personas se acercan y lo atacan de forma simultánea. En la grabación se ven golpes con las manos y patadas, además de forcejeos en los que algunos de los involucrados tiran de su ropa.

Videos registraron la agresión contra Cris Valencia en Caldas - crédito @soycrisvalencia/Instagram - @BogotaMagAvax/ X

El episodio generó preocupación entre sus seguidores debido a la cantidad de personas que participaron en la agresión. En algunos de los registros también se observa a terceros que intentan intervenir para separar al grupo y detener los golpes contra Cris Valencia.

Los videos mostraron al cantante rodeado y contra una pared

El material difundido en distintas plataformas no permite establecer qué ocurrió antes de la pelea. Tampoco se conoce si el cantante tuvo una discusión previa con alguno de los presentes o si la agresión comenzó de manera repentina.

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En uno de los clips, Valencia aparece rodeado por varias personas mientras permanece cerca de una pared. Poco después, parte del grupo comienza a golpearlo. La situación se desarrolla en medio de la presencia de otras personas, algunas de las cuales registraron el hecho con sus teléfonos.

Cris Valencia apareció cerca de una pared mientras un grupo de personas se acercaba a él - crédito @BogotaMagAvax/ X

La falta de contexto abrió interrogantes entre los usuarios de redes sociales, que compartieron las imágenes y reclamaron una explicación sobre el episodio. Hasta ahora, ni el cantante ni las autoridades locales difundieron una versión detallada sobre lo ocurrido en Pácora.

El cantante dio detalles horas después del altercado

Ante la ola de reacciones en redes sociales y la falta de contexto que desató la riña en la que el joven cantante fue protagonista, Valencia decidió hablar para el medio Norte Noticias Caldas, donde reveló detalles y la razón por la que se dio la pelea.

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“Yo iba pasando por una carpa, y pues había muchos jóvenes, obviamente fanáticos de Westcol, y yo iba pasando con mi equipo de trabajo y alguien me metió un calvazo (...) Yo estaba buscando responsable y no salió nadie”, relató el cantante.

Valencia añadió que la situación se puso más tensa cuando uno de los jóvenes que lo estaba rodeando se lanzó y lo agredió en el rostro.

“Después llegaron otros, gente agregada,, y se metieron en la vuelta. Entonces yo, agredido, llego un pelado y dizque pegándome en la cara, eso ya fue otra cosa, entonces yo le metí un cabezazo y ahí empezó el problema”, añadió.

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Cris Valencia aseguró que respondió a la agresión y que ese momento desencadenó la riña - crédito @crisvalenciamusic / Instagram

Horas después de que los videos comenzaron a circular, Cris Valencia publicó contenido en sus redes sociales sobre su paso por el municipio de Caldas. En una de las grabaciones compartidas se lo ve junto a asistentes que se acercaron para sacarse fotos con él.

El cantante también agradeció las muestras de afecto que recibió durante su visita. La publicación llamó la atención porque no hizo referencia a la agresión que aparece en los videos difundidos en redes sociales.

Lo sucedido con el joven artista y sus declaraciones desató varias reacciones en redes sociales, donde algunos internautas se mostraron a favor de Valencia, mientras otros lo tomaron con humor. “Por qué no dejan ese parecer sano, No le hace daño a nadie”, “Cuando deje de mencionar gente y se dedique a lo suyo. Desde ese dia lo dejan de clavar”, “Cris piñata”, “¿Qué tiene que ver lo de Westcol?” (Sic) son algunos de los mensajes en redes sociales.

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Cris Valencia alcanzó notoriedad en plataformas digitales a partir de la publicación de versiones de canciones populares. Más tarde, amplió su presencia en redes sociales y comenzó a desarrollar una carrera musical que le permitió participar en eventos y presentaciones en distintas ciudades.

Cris Valencia ganó notoriedad en plataformas digitales a partir de sus versiones de canciones populares - crédito @soycrisvalenciaoficial / Instagram

Su nombre también ganó visibilidad por su cercanía con el creador de contenido Westcol, quien lo apoyó en los primeros pasos de su carrera. Con el tiempo, ambos protagonizaron cruces en redes sociales, lo que derivó en críticas de parte de algunos seguidores del streamer hacia el cantante.

Hasta el momento, no se conocieron nuevas declaraciones sobre la riña en Caldas ni si el cantante evalúa iniciar acciones legales por la agresión que sufrió.

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