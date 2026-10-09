“Se acabó la alcahuetería”: Abelardo de la Espriella llegó a 119 extradiciones en sus primeros 60 días de gobierno

A bordo del avión presidencial, Abelardo de la Espriella y Andrés Barreto repasan las cifras: con 9 nuevas extradiciones firmadas, se alcanzan 119 en solo dos meses de Gobierno - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció la firma de nueve órdenes de extradición hacia diferentes países, con lo cual el Gobierno nacional alcanzó un total de 119 personas entregadas a la justicia internacional durante los primeros 60 días de su administración.

El mandatario dio a conocer el balance mediante un video publicado en su cuenta en la red social X, en el que aparece acompañado por el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Andrés Barreto González, revisando y suscribiendo la documentación oficial de los requerimientos judiciales.

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Durante la interacción con el secretario jurídico, el jefe de Estado resaltó el ritmo con el que se están tramitando las solicitudes de cooperación penal internacional enviadas por autoridades de otros países.

“Doctor Barreto, y volvemos con la sección favorita del pueblo colombiano, la firma de extradiciones, haciendo lo que tenemos que hacer, aplicando los mecanismos de cooperación internacional para mandar a todos esos delincuentes que delinquen en otro lado y que creen que se van a esconder aquí en Colombia y que van a pasar de agache. ¿Cuántas extradiciones tenemos para hoy, doctor Barreto?”, preguntó el presidente.

El mandatario apareció junto al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto González, y revisaron los expedientes de requerimientos internacionales - crédito Colprensa

Por su parte, el secretario jurídico Andrés Barreto confirmó las cifras de la jornada y el acumulado desde el inicio del mandato: “Para hoy, señor presidente, tiene nueve extradiciones. Ahora tiene 119 en 60 días”.

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Tras la confirmación del número de expedientes, el mandatario ratificó la continuidad de esta política de seguridad e impuso la firma ejecutiva en las resoluciones administrativas: “119 extradiciones en dos meses de gobierno. Qué maravilla. A todo el que delinque fuera y cree que se puede quedar aquí y burlarse de la justicia internacional, le digo: bienvenido a la Patria Milagro. ¡Firme por la patria!”

Postura del jefe de Estado frente al crimen transnacional y la impunidad

A través de un mensaje escrito que acompañó la publicación audiovisual, el presidente de la República reiteró que su administración aplicará de manera estricta todos los tratados y convenios de extradición vigentes para evitar que el territorio nacional sea utilizado como refugio de organizaciones delictivas.

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“En mi Gobierno aplico, sin titubeos ni contemplaciones, todos los mecanismos de cooperación internacional para que quienes cometen delitos en otros países respondan ante la justicia”, afirmó el mandatario en X.

El presidente Abelardo de la Espriella durante el anuncio oficial de las nuevas órdenes de extradición aprobadas por su despacho - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De igual manera, el jefe de Estado dirigió una advertencia explícita a los ciudadanos nacionales y extranjeros requeridos por tribunales internacionales que pretendan eludir la acción de la justicia permaneciendo en el país.

“Que les quede muy claro: Colombia no será refugio de delincuentes ni escondite de quienes pretenden evadir la justicia internacional. El que crea que puede venir a nuestro territorio a esconderse o a pasar de agache está muy equivocado”, se lee en el post.

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Al final de su publicación, el presidente señaló: “¡Una verdadera maravilla! ¡Se acabó la alcahuetería! Aquí no hay escondederos, privilegios ni impunidad para quienes pretenden burlarse de la justicia. ¡El que la hace, la paga!“.

Abelardo de la Espriella destaca sus cifras de extradición y abre la comparación con el gobierno anterior - crédito Joel González/Presidencia

Mecanismos de cooperación internacional

El trámite de extradición en Colombia requiere un proceso previo que incluye el concepto favorable de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la posterior firma del presidente de la República en las resoluciones ejecutivas, las cuales quedan en firme tras la notificación formal a los requeridos.

Con la firma de estas nueve resoluciones, la Presidencia de la República ratificó que mantendrá la agilización en el despacho de las solicitudes penales que remitan las embajadas y organismos judiciales de Estados Unidos y Europa, agilizando el traslado de los procesados hacia las jurisdicciones reclamantes.

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Cabe señalar que durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) se registraron 873 extradiciones en todo su periodo presidencial, mientras que, según las cifras presentadas, Abelardo de la Espriella habría firmado 119 en sus primeros 60 días, lo que representaría el 13,63% de todas las autorizadas durante el mandato pasado.