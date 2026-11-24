Valentino Lázaro explicó por qué se veía distinto entre el pesaje y la pelea (@valentinolazaroh/ Instagram)

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Valentino Lázaro respondió a los cuestionamientos sobre su apariencia física durante Stream Fighters 5 y aseguró que bajó siete kilos entre septiembre y noviembre. El creador de contenido explicó que las imágenes de su pelea contra Emiro Navarro no reflejan por completo el proceso que atravesó en los últimos meses, debido a que tuvo que comer e hidratarse después del pesaje oficial para llegar en condiciones al combate.

El influencer publicó un video en su cuenta de Instagram luego de que distintos usuarios comentaran la diferencia entre su aspecto en el pesaje y el que mostró un día después, durante su presentación en el ring. En su mensaje, sostuvo que la conversación en redes sociales redujo su cambio físico a una sola fotografía y pasó por alto los datos registrados antes del evento.

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“Quiero hablarles de algo que me tiene un poquito pensativo porque siento que se está cuestionando un proceso personal que para mí no ha sido nada fácil”, expresó al inicio de su descargo. Lázaro, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, afirmó que en septiembre pesaba 87 kilos y que, durante el pesaje oficial de noviembre, marcó 80. De acuerdo con sus palabras, la diferencia de peso permite comprobar una baja de siete kilos en ese período.

“En septiembre pesaba 87 kilos y en el pesaje oficial de noviembre marqué 80 kilos. Bajé siete kilos”, indicó. El creador de contenido insistió en que todavía no logró el cuerpo que desea, aunque consideró que ese resultado no debería ser descartado por conservar grasa corporal.

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El influencer defendió la baja de peso registrada antes del combate

Valentino Lázaro explicó que la pérdida de peso y el objetivo físico final son cuestiones distintas. Para hacerlo más claro, usó el ejemplo de una persona que baja de 110 a 100 kilos: aunque sigue teniendo una contextura grande, el descenso de 10 kilos ocurrió y forma parte de su proceso.

“Que todavía tenga gorditos o que no tenga el cuerpo que quiero no borra los siete kilos que logré bajar”, afirmó. Según añadió, el resultado no dependió de un contenido elaborado por él, pues quedó registrado en la transmisión del pesaje.

El influencer aseguró que no manipuló las imágenes ni la báscula utilizada en ese control. “Yo no grabé ese video, no lo edité, no le puse filtros ni cambié la báscula”, dijo, antes de señalar que el pesaje contó con una balanza dispuesta por la Federación Colombiana de Boxeo.

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La explicación surgió después de que circularan observaciones sobre su apariencia antes de la pelea y durante el enfrentamiento contra Emiro Navarro. Algunos seguidores señalaron que parecía más delgado al subir a la báscula que al momento de competir.

Lázaro se refirió de forma directa a esa diferencia y afirmó que el cambio respondió a la etapa de recuperación posterior al pesaje. En los eventos de combate, los participantes suelen regular su alimentación e hidratación antes del control de peso y luego buscan recuperar líquidos y energía antes de ingresar al ring.

Valentino Lázaro contó que comió e hidrató su cuerpo tras el pesaje

El creador digital sostuvo que, después de registrar los 80 kilos, debía alimentarse e hidratarse para enfrentar a Navarro. “Después del pesaje tenía que comer para pelear. Me comí hasta dos hamburguesas, me hidraté, quería recuperar esa energía para llegar en buenas condiciones al combate”, relató.

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También afirmó que su cuerpo tiende a retener líquidos con facilidad y que puede inflamarse después de comer y beber agua. Esa condición, de acuerdo con su relato, ayudó a que se viera distinto durante el combate frente a las imágenes tomadas en el pesaje.

“Mi cuerpo se inflama muchísimo y tiende a retener líquidos. Me hincho literalmente con agua”, manifestó. Lázaro sostuvo que esa variación fue parte de la recuperación necesaria para competir y no una prueba de que no hubiera adelgazado.

La respuesta del influencer incluyó detalles sobre su experiencia posterior a su participación en La casa de los famosos Colombia. Según contó, algunas personas lo conocieron en el programa cuando tenía una figura más delgada. Sin embargo, dijo que atravesó una etapa de ansiedad cuando recuperó su rutina fuera del reality.

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“Cuando salí, después de cinco meses encerrado, me dio demasiada ansiedad, me desordené con la comida y no fui constante con el tratamiento que llevaba”, reconoció. También admitió que después de ese período perdió el control sobre sus hábitos alimenticios, aunque aclaró que no le avergüenza hablar de ello.

El creador habló de ansiedad, alimentación y sus metas físicas

Lázaro manifestó que no todos los cambios físicos ocurren de manera lineal y que su relación con la comida ha sido compleja. Por ese motivo, cuestionó que se juzgue todo su recorrido por una imagen captada el día del ring.

El influencer precisó que no se sometió a cirugías, procedimientos quirúrgicos ni inyecciones para adelgazar. Además, mencionó a AlkaPlus, la marca con la que ha compartido parte de su proceso, y remarcó que su experiencia no debe tomarse como una indicación general para otras personas.

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“Cada cuerpo es diferente, cada proceso toma su tiempo y lo importante es hacerlo de manera responsable”, indicó. Lázaro señaló que su publicación buscaba explicar su caso particular y defender el trabajo que asegura haber realizado desde que comenzó a modificar sus hábitos.

Al final de su intervención, volvió a referirse a los comentarios sobre su cuerpo y expresó que no siente vergüenza por su apariencia actual. “Yo no me avergüenzo de mi cuerpo. Todavía tengo barriguita, todavía tengo gorditos y todavía tengo camino por recorrer”, dijo.