La primera sesión pública se realizó el lunes 23 de noviembre en Bogotá y continuará esta semana en Cali y Barranquilla antes de la ponencia para el primer debate en las comisiones legislativas. (@MinHacienda/X)

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella inició el lunes 23 de noviembre una ronda de negociaciones con partidos políticos y audiencias públicas para impulsar la Ley de Rescate Económico, una reforma tributaria que busca ajustar las finanzas públicas antes de su primer debate en el Congreso.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, advirtió que la falta de medidas podría llevar al país a una crisis económica sin precedentes. “Si no hacemos nada, iremos a una crisis nunca vista”

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Las conversaciones comenzaron en Bogotá con representantes del Partido Conservador, Cambio Radical, Alianza Verde, entre otras fuerzas políticas. El Gobierno busca recoger propuestas sobre reducción del gasto público, medidas tributarias y protección para los sectores de menores ingresos, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Partido Conservador planteó que la iniciativa debe aprobarse a más tardar el 16 de diciembre, un plazo que obliga a concentrar en poco más de tres semanas las audiencias, la negociación con las bancadas y la elaboración de la ponencia. Cambio Radical y los conservadores manifestaron su disposición a trabajar con el Ejecutivo.

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Las comisiones económicas del Congreso organizaron audiencias públicas en Bogotá, Cali y Barranquilla previas al primer debate. (@MinHacienda/X)

La primera audiencia pública se realizó el lunes 23 de noviembre, a las 2:00 p. m., en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Bogotá. Las siguientes jornadas están previstas para el jueves 26 de noviembre en Cali y el viernes 27 en Barranquilla.

Estos encuentros forman parte del estudio del proyecto en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara. La discusión reunirá observaciones de ciudadanos y sectores productivos sobre las disposiciones fiscales, tributarias y de reducción del gasto incluidas en la propuesta.

El proyecto permanece en etapa de audiencias y discusiones dentro de las comisiones económicas conjuntas, mientras se consolida el texto que será sometido al primer debate, informó Infobae. Las reuniones con las bancadas también continuarán el martes 24 de noviembre.

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Gómez Martínez sostuvo que el Ejecutivo está abierto a modificar la iniciativa a partir de los planteamientos recibidos. Durante las mesas de trabajo con congresistas, gremios y sectores productivos, afirmó: “El Gobierno está absolutamente dispuesto a debatir y construir con distintos actores las mejores propuestas en beneficio de la ciudadanía”.

La advertencia del ministro se centró en el deterioro de las finanzas públicas. “Si no hacemos nada, la presión fiscal nos llevará a una crisis económica nunca antes vivida en Colombia. Nuestra propuesta es la Ley de Rescate y estamos listos para discutirla”, afirmó.

Ajustes al IVA y condiciones de los partidos

Las conversaciones, abiertas el 23 de noviembre en Bogotá, buscan recoger propuestas de las bancadas y sectores productivos sobre gasto estatal, gravámenes y protección de los hogares con menores ingresos. (@MinHacienda/X)

La bancada conservadora respaldó la decisión presidencial de retirar de la propuesta el impuesto al valor agregado para algunos alimentos, el concentrado para mascotas, los insumos agrícolas y los planes de medicina prepagada. El partido también pidió acelerar el trámite legislativo para cumplir el plazo que fijó para la aprobación de la ley.

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Cambio Radical propuso reducir el gasto público y fortalecer las finanzas estatales. Ambas colectividades llevaron iniciativas sobre el componente tributario y la protección de hogares de menores ingresos durante los encuentros con el Ejecutivo.

La Alianza Verde también sostuvo conversaciones con el Ministerio de Hacienda y la Vicepresidencia para presentar cambios al articulado antes del primer debate. La colectividad considera necesario un ajuste fiscal, pero propone evitar que la carga recaiga sobre la clase media, revisar beneficios tributarios para los sectores de mayores ingresos y reforzar las medidas contra la evasión.

El vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo ante los congresistas que la falta de soluciones fiscales afectará a todo el país. (Ministerio de Hacienda)

En la reunión participaron el vicepresidente José Manuel Restrepo; los ministros Gómez Martínez, Alejandro Ordóñez Maldonado, de Interior, e Iván Cancino González, de Justicia; el jefe de Despacho, Nicolás Gómez, y el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Andrés Felipe Velásquez Reyes.

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Restrepo afirmó ante los conservadores que la falta de decisiones no afectaría únicamente a la administración nacional: “Si nosotros no hacemos nada, no es un problema del Gobierno, es un problema del país”.