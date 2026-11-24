El pronunciamiento del ministro de Defensa y la ministra del Deporte fueron hechas a través de su cuenta oficial de X (Ministerio de Defensa-@juligu0204/X)

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El atentado con carro bomba cerca de la Gobernación del Meta, ocurrido la noche del lunes 23 de noviembre de 2026, motivó la respuesta de varios funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, rechazó el atentado con explosivos, enviando un mensaje de solidaridad a los habitantes del departamento.

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“Rechazamos de manera categórica el atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Nuestra solidaridad con los habitantes del departamento”, expresó.

La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, envió un mensaje de respaldo al presidente Abelardo de la Espriella, a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y a las autoridades y Fuerzas Militares, con el fin de recuperar la seguridad en el país.

“Mi respaldo total al Presidente Abelardo de la Espriella, a la gobernadora Rafaela Cortes a las autoridades y las Fuerzas Militares en su misión de recuperar el orden y la seguridad de los colombianos”, indicó.

El reporte preliminar señaló que 23 personas resultaron heridas tras la explosión, que además ocasionó daños en la sede de la Gobernación y en establecimientos comerciales de los alrededores.

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