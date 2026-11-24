Manchester United no vive su mejor momento deportivo y comienza un nuevo proceso deportivo con Mauricio Pochetino (Rodrigo Antunes-Jason Cairduff imágenes en acción vía -REUTERS)

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El mejor torneo de clubes del planeta regresa a la acción el 24 de noviembre de 2026 y uno de los partidos más destacados se disputará en la capital portuguesa.

Por un lado, el Sporting Lisboa de Paulo Fonseca y Luis Javier Suárez buscará dar la estocada ante el Manchester United que contrató recientemente al argentino Mauricio Pochettino para salir del mal momento deportivo que viven los “Diablos Rojos” de Inglaterra.

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Luis Suárez quiere marcar ante los "Diablos Rojos" (Rodrigo Antunes-Ian Hodgson-REUTERS)

El partido se jugará el 25 de noviembre de 2026 en el estadio José Alvalade de Lisboa a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN 7 y de la aplicación de Disney Plus Premium.

El árbitro central del juego será el polaco Szymon Marciniak y en el VAR lo acompañará Piotr Lasyk.