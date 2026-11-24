La barranquillera está en la ciudad para un homenaje que le rendirán y aprovechó para compartir con la sociedad barranquillera. (@sofiavergara/IG)

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Sofía Vergara aterrizó en Barranquilla el lunes 23 de noviembre con toda la fanfarria que merece una de las actrices colombianas más reconocidas del mundo. La estrella de Hollywood llegó pasadas las 2:00 p. m. acompañada de su hijo Manolo González Vergara, y lo que la esperaba en su ciudad natal fue mucho más que un simple recibimiento: fue una declaración de amor en forma de postres, regalos y música de Carnaval.

Antes de cualquier acto oficial, fue el círculo íntimo de Vergara el que marcó el tono de la visita. En el hotel donde se hospedó la actriz, familiares y amigas prepararon una bienvenida cargada de afecto, obsequios y, sobre todo, de uno de los placeres culposos que La Toty no puede resistir: los postres.

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La mesa estaba colmada de manjares que la actriz no tardó en mostrar a sus seguidores a través de un video en redes sociales.

La actriz Sofía Vergara fue recibida por Madelaine Certain en su visita a la ciudad de Barranquilla. (@sofiavergara/IG)

“Ahora sí que no voy a poder salir de este hotel con esta bienvenida. Como me conocen mis amigas y mis primas. Gracias a todos por mis regalitos”, expresó Vergara entre risas, mientras mostraba los presentes acumulados sobre la mesa. La espontaneidad del momento y la calidez del gesto reflejaron la conexión que la actriz mantiene con sus raíces, a pesar de los años que lleva en Los Ángeles.

Isabella Daes y la farándula barranquillera también se sumaron al recibimiento

El ambiente de celebración no se quedó en el círculo familiar. Personalidades de la escena social y artística de Barranquilla se acercaron para saludar a la barranquillera más famosa del mundo. Entre ellas, Isabella Daes, reina infantil del Carnaval de Barranquilla, quien le entregó personalmente un regalo a Vergara, en un gesto que unió a las dos figuras emblemáticas de la ciudad.

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La velada tuvo su propio soundtrack: música tradicional del Carnaval amenizó el encuentro, y la actriz no dudó en sacar algunos de los pasos prohibidos al ritmo de La canción del Carnaval. Para la ocasión, la letra fue adaptada con una frase que lo decía todo: “Ya llegó la Toty, vamos a celebrá”.

Alejandro Char y el peso institucional del regreso de Vergara

Alejandro Char difunde la invitación de la Alcaldía de Barranquilla al homenaje y develación de la estatua de Sofía Vergara. (@AlejandroChar/IG)

Más allá de la celebración íntima, el regreso de Sofía Vergara a su ciudad tiene una dimensión institucional de peso. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró públicamente la llegada de la actriz a través de su cuenta de X: “¡Qué alegría tan grande recibir en casa a nuestra Toty Vergara! Una barranquillera que salió de esta tierra llena de sueños y conquistó el mundo con su talento y carisma”, escribió el mandatario.

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Char también anunció que la ciudad le rendirá un homenaje formal este martes 24 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, en el Gran Malecón del Río: “Queremos rendirle un homenaje muy especial con la entrega oficial de su estatua en nuestro Gran Malecón, para celebrar su trayectoria, sus logros y ese amor tan grande que siempre ha demostrado por la ciudad que la vio nacer”, señaló el alcalde.

La estatua que La Toty verá por primera vez

El acto central del homenaje tiene un componente inédito: Vergara conocerá en persona la escultura que el artista Yino Márquez elaboró en su honor y que fue develada el 10 de julio de 2025 en el Gran Malecón.

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La monumental estatua de Sofía Vergara, de 7,5 metros, simboliza el orgullo barranquillero y colombiano - crédito @AlejandroChar/X

En aquella ocasión, la actriz no pudo estar presente, pero envió un mensaje de agradecimiento desde sus redes sociales: “Gracias mi Barranquilla linda por este regalo. Jamás imaginé que mi historia, mi trabajo y mis sueños dejarían una huella tan significativa en esta tierra que tanto quiero, respeto y añoro”, escribió entonces.

Durante la ceremonia, la actriz también recibirá el Turbante de la Tradición del Carnaval de Barranquilla y un decreto de exaltación como barranquillera ilustre. La jornada contará con una muestra folclórica protagonizada por 50 artistas encabezados por la monarquía del Carnaval 2027, y cerrará con una presentación musical de Aria Vega, ganadora del Latin Grammy 2026 a Mejor Nuevo Artista.

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