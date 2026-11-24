Egan Bernal reconstruyó su carrera tras un grave accidente en 2022 y disputó el Giro y el Tour en 2026 (Gonzalo Fuentes-REUTERS)

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El 24 de noviembre de 2026, Netcompany Ineos confirmó que Egan Bernal firmó un nuevo contrato con el equipo, que extiende una relación iniciada en 2018 y que incluye varias victorias, entre ellas dos triunfos en grandes vueltas.

El ciclista colombiano ganó el Tour de Francia en 2019, como el primer corredor de su país en conseguirlo, y conquistó el Giro de Italia en 2021.

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Bernal conquistó el Tour de Francia en 2019 como el primer corredor de Colombia en lograr el título (@NetcompanyINEOS-X)

Tras regresar de un grave accidente durante un entrenamiento en 2022, reconstruyó su carrera en la élite y disputó el Giro de Italia y el Tour de Francia en 2026. Luego de su renovación, Bernal afirmó sentirse en casa por el apoyo que le brindó en estos años la escuadra británica tanto a nivel personal como deportivo:

“Este equipo ha sido mi casa desde 2018 y me ha apoyado en los mejores momentos de mi carrera y en los más difíciles. Después de una pausa para recargar energías, regreso con la mente despejada y con ganas de prepararme para la próxima temporada junto al equipo. Sé de lo que soy capaz y todavía creo que tengo mucho para dar. Quiero disfrutar de las carreras y ayudar a este grupo a conseguir algo especial en las próximas temporadas”, dijo Bernal.

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Thomas habló sobre la renovación de Egan Bernal (Stephane Mantey/Pool via REUTERS/File Photo)

Geraint Thomas, director de competición, destacó el papel del colombiano dentro del grupo:

“Egan es una parte enorme de este equipo. Lo que ha superado y lo que ha conseguido desde entonces es increíble. Es un campeón en todos los sentidos. Los corredores más jóvenes lo admiran y pueden aprender mucho de su determinación y de su forma de actuar, dentro y fuera de la bicicleta. Todo el equipo está muy feliz de que se quede”, dijo el británico.

Las duras críticas de los referentes del ciclismo colombiano sobre el momento que vive el deporte

Los tres referentes del ciclismo a nivel internacional para nuestro país explicaron el porqué Colombia no volvió a brillar en las grandes vueltas-crédito Catalina Olaya/Colprensa

Los colombianos Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán advirtieron durante la temporada 2026 que el ciclismo de su país se encamina a una crisis si no fortalece el relevo generacional, después de que la generación que lideraron dejara de disputar los principales títulos internacionales. El panorama fue recogido por Infobae.

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El Tour Colombia volverá al calendario internacional del 26 al 31 de enero de 2027, con Antioquia como sede y el respaldo público de Bernal, Quintana y Urán en Medellín. La carrera buscará atraer equipos extranjeros al comienzo de la temporada y será la segunda edición sin Quintana en el pelotón profesional.

Bernal es el único integrante de ese grupo que continúa en actividad. Quintana y Urán se retiraron de la competencia profesional para dedicarse a sus negocios personales, mientras las expectativas para 2027 recaen sobre Santiago Buitrago y Harold Tejada, ambos con nuevos equipos.

Ningún colombiano aparece, por ahora, como aspirante a las grandes vueltas frente al esloveno Tadej Pogačar o el danés Jonas Vingegaard. México cuenta con Isaac del Toro entre sus figuras para los próximos años, mientras Ecuador conserva presencia en las carreras más importantes mediante Richard Carapaz y Jonathan Narváez.

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Dos triunfos en el WorldTour y resultados limitados en las grandes vueltas

El ciclista zipaquireño se prepara para lo que será el Giro de Lombardia, en medio de un rumor que vincula que saldría del equipo-crédito @eganbernal/Instagram

La temporada 2026 dejó dos victorias colombianas en el WorldTour, la máxima categoría del ciclismo de ruta profesional. Buitrago obtuvo la clasificación de montaña de la Vuelta a España y Tejada ganó una etapa de la París-Niza.

Los otros triunfos llegaron en pruebas de segunda categoría, con Juan Sebastián Molano, Daniel Felipe Martínez, Santiago Umba e Iván Ramiro Sosa. En las tres grandes vueltas, los mejores resultados nacionales estuvieron lejos de la pelea por el título.

Bernal terminó en el 10.º puesto de la clasificación general del Giro de Italia y fue el mejor colombiano en el Tour de Francia, donde ocupó la 20.ª posición. Tejada finalizó décimo en la general de la Vuelta a España.

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Quintana consideró que el deterioro del rendimiento colombiano era previsible y advirtió que la falta de trabajo con los corredores jóvenes profundizaría el problema. El exciclista dijo al programa La Red de Caracol Televisión:

“Siempre hemos estado en crisis y se les dijo: un día va a pasar esto, que ya nos hacemos viejos y ya no vamos a ganar. Pasó. Y luego el siguiente paso, que nos vamos a retirar, y si no se trabaja, pues, ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a haber una crisis muy grande”.

Urán vinculó parte de la diferencia con los corredores europeos a la preparación y la disciplina cotidiana. “A estos manes se les olvida lo que hacen, ganan el Tour y al otro día están entrenando. Eso es una cosa que culturalmente y también como colombianos tendríamos que aprender”, afirmó.

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El antioqueño relató que durante su carrera ayudó a varios ciclistas colombianos a llegar a su equipo, aunque algunos abandonaron la oportunidad meses después.

“Durante mi carrera deportiva le ayudé a muchos deportistas colombianos a llegar a mi equipo. Llegaron a mi equipo y me decían: ‘Muchas gracias, Rigo, este es mi sueño’. Cinco meses después no le contestaban al equipo, se quedaban en Colombia, borrachos… Y no llegaron a nada. El tema cultural es muy importante”, señaló Urán.

Bernal sostuvo que Colombia perdió su condición de potencia deportiva dentro de un proceso cíclico que también observa en el fútbol y la política.

“Pasa en el ciclismo, en el fútbol, en la política, en todo. Las potencias no duran para siempre y es algo muy cíclico. Tuvimos una época en la que fuimos muy buenos”, declaró.

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