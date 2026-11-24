La entonces presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Gloria Arizabaleta, suspendió a Gustavo Petro como presidente; en una decisión que fue catalogada de irregular. (Cámara de Representantes - Presidencia)

Guardar

El despacho del magistrado Misael Fernando Rodríguez, de la Corte Suprema de Justicia, recibió una solicitud para reprogramar la indagatoria de la excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral: que hizo parte de la coalición del Pacto Histórico y que fue presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La diligencia forma parte de la investigación por la decisión de suspender de manera individual al entonces presidente de la República Gustavo Petro, cuando Arizabaleta presidía la célula legislativa, entre 2025 y junio de 2026. Una decisión que en su momento se conoció a puertas de la segunda vuelta presidencial, el pasado 10 de junio.

PUBLICIDAD

Según informó El Tiempo, el pedido llegó al despacho judicial 24 horas antes de la fecha prevista para la audiencia. La defensa presentó una certificación médica con la que busca sustentar la imposibilidad de que la excongresista asista a la diligencia; aunque se indaga si hay motivos detrás de este recurso que buscarían dilatar su comparecencia.

La exrepresentante Gloria Arizabaleta dejó el Congreso en junio de 2026, tras ser suspendida por la Procuraduría General de la Nación. (Gloria Arizabaleta/Instagram)

La citación ha tenido varios intentos de realización desde el 2 de septiembre. La Corte debe establecer ahora si acepta una nueva reprogramación o adopta medidas para garantizar la presencia de Arizabaleta en el proceso; como lo ha hecho en otros casos, cuando ha dispuesto de efectivos policiales para conducir a los indiciados.

PUBLICIDAD

La investigación se originó por un proyecto de suspensión contra Petro

El expediente en mención examina la actuación de Arizabaleta, exesposa del excandidato presidencial y exembajador ante Reino Unido Roy Barreras, durante su paso por la Comisión de Acusaciones. La entonces congresista impulsó un proyecto de auto que pretendía suspender a Petro por una supuesta participación indebida en política.

La decisión del alto tribunal generó cuestionamientos porque, de acuerdo con las actuaciones conocidas, la presidenta de esa comisión no tenía competencia individual para adoptar una medida de esa naturaleza. En junio, la Procuraduría General de la Nación ordenó su suspensión por ese hecho e impidió que terminara su periodo.

El hoy expresidente Gustavo Petro acusó a la excongresista Gloria Arizabaleta de pedir contratos a cambio de no avanzar en las investigaciones en su contra. (Colprensa - Gloria Arizabaleta/Facebook)

En el frente penal, la indagación se activó a partir de una denuncia presentada por Petro. El mandatario, a través de su abogado, Alejandro Carranza, sostuvo que el proyecto de suspensión podía constituir un caso de prevaricato y que la medida respondía a presiones relacionadas con intereses burocráticos que manejaría la exparlamentaria.

PUBLICIDAD

En versiones que circularon alrededor del proceso se mencionaron supuestas exigencias de participación en entidades como la Fiduprevisora. Hasta ahora, esos señalamientos hacen parte de las hipótesis y versiones que deberán ser contrastadas dentro de la investigación judicial, frente a la negativa de la implicada en estas denuncias.

Corte Suprema podría ordenar una conducción para asegurar la comparecencia

Fuentes consultadas por el citado medio señalaron que sectores interesados en el avance del caso analizan la posibilidad de solicitar una conducción por parte de la Policía si la diligencia vuelve a aplazarse. Esa figura, como se mencionaba en otros casos, busca asegurar que una persona citada comparezca ante la autoridad competente.

PUBLICIDAD

La Corte Suprema no descarta medidas para obligar a la excongresista Gloria Arizabaleta a comparecer. (REUTERS)

También se ha mencionado la eventual petición de una medida de detención preventiva. Sin embargo, una decisión de ese alcance dependería de los requisitos legales y de la valoración que haga el magistrado sobre las circunstancias particulares del expediente que involucra a la política, acusada de coaccionar al jefe de Estado.

La conducción ya fue utilizada en otra investigación que tramita la Corte Suprema. El antecedente citado corresponde a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, investigada por sus presuntos vínculos con el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y que fue acompañada de uniformados.

PUBLICIDAD

La eventual aplicación de ese mecanismo en el caso de Arizabaleta dependería de si el despacho considera que existen obstáculos reiterados para su comparecencia. La defensa, por su parte, ha sostenido que los aplazamientos tienen explicaciones verificables y que no sería necesario el accionar policial para que entregue su versión.

La Comisión de Acusaciones lleva diferentes procesos contra el expresidente Gustavo Petro. (Colprensa)

Defensa alegó una fractura de cadera y cambios de abogado

Personas cercanas a la excongresista indicaron al diario que Arizabaleta sufrió una fractura de cadera. También explicaron que los aplazamientos anteriores obedecieron al cambio de apoderado y a compromisos judiciales de su nuevo abogado; y no a estrategias dilatorias en su caso, que podría derivar, según expertos, en la muerte política.

PUBLICIDAD

El expediente estuvo inicialmente a cargo del exfiscal anticorrupción y hoy abogado litigante Luis Gustavo Moreno. Ahora la representación de la excongresista la ejerce el exfiscal General Mario Iguarán Arana, según la información divulgada sobre el caso y traería importantes novedades que podrían darle un viraje a este proceso judicial.

La defensa prepara una estrategia de colaboración para la indagatoria, de acuerdo con personas cercanas a Arizabaleta. Una de las versiones conocidas señala que la excongresista podría referirse a una investigación paralela sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro para el período 2022-2026, a cambio de negociación.

PUBLICIDAD

La exrepresentante Gloria Arizabaleta ha sido denunciada por el abogado del hoy exmandatario Gustavo Petro, Alejandro Carranza. (Gloria Elena Arizabaleta/Facebook - @HombreJurista/X)

Otra hipótesis, recogida por El Tiempo entre fuentes y antiguos compañeros de Arizabaleta en la Cámara, apuntaría a que ella podría declarar que recibió presiones para impulsar la suspensión del presidente.

Versión del caso menciona presiones desde la Rama Judicial para suspender a Petro

De acuerdo con esa versión, una persona con alto cargo en la Rama Judicial habría promovido la idea de suspender al exmandatario para generar un impacto político durante la campaña. La fuente citada por el diario sostuvo que el propósito habría sido presentar a la izquierda como víctima en medio de una contienda electoral adversa.

Hasta el momento, no se conocen decisiones judiciales que respalden esa hipótesis ni se ha identificado públicamente al supuesto funcionario involucrado. Con todo y ello, la eventual declaración de Arizabaleta, si ocurre, podría aportar nuevos elementos a la investigación y obligaría a verificar el contenido de sus afirmaciones.

PUBLICIDAD