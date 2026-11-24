Viuda del mánager de Yeison Jiménez alertó por mensajes contra su familia (@yeison_jimenez @jefferson_osoriov / Instagram- captura de pantalla La Red- Caracol Televisión)

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Carolina Corzo, viuda del mánager de Yeison Jiménez, denunció que recibió mensajes intimidantes mientras reclama un dinero que, según su versión, una persona le debía a su esposo antes de su muerte. La mujer aseguró que el conflicto económico la llevó a acudir a la Fiscalía, luego de recibir comunicaciones en las que se mencionaba a integrantes de su familia.

Corzo habló de la situación en una entrevista con el programa La Red, donde relató que, tras la muerte de Jefferson Osorio, tuvo que asumir varios asuntos económicos que quedaron pendientes. De acuerdo con su testimonio, el representante del artista tenía préstamos e inversiones con distintas personas, por lo que algunos compromisos quedaron sin resolver.

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La viuda explicó que una de esas situaciones le genera una preocupación particular. Según dijo, intentó reunirse en varias oportunidades con un hombre que tendría una obligación económica con Osorio. Sin embargo, afirmó que el encuentro se demoró por reiteradas excusas de la otra parte.

Cuando finalmente lograron hablar, Corzo sostuvo que el hombre pretendió establecer por cuenta propia las condiciones y los tiempos de pago. “Yo no le estoy cobrando lo que no es de nosotros, ni le estoy pidiendo plata prestada. Esto es de nosotros y usted lo sabe, incluso hay una letra”, recordó sobre el reclamo que le hizo.

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La viuda aseguró que, luego de reclamar el dinero, el hombre aseguró que se sintió amenazado. “Una de las cosas más fuertes es que se atrevía a hacer publicaciones con mi esposo”, reveló.

La mujer no reveló el monto de la deuda ni la identidad de la persona señalada. Tampoco dio detalles públicos sobre el origen específico del acuerdo económico. Sí afirmó que existe una letra de cambio que respaldaría la obligación que reclama en nombre de la familia de su esposo.

Un mensaje anónimo llevó a Carolina Corzo a la Fiscalía

El conflicto tomó otra dimensión cuando Carolina Corzo recibió un mensaje desde un número desconocido. Según relató, el contenido incluía insultos y referencias a Jefferson Osorio, a su hijo, a su mamá y a su hermano.

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La mujer interpretó el mensaje como una amenaza, pues quien escribió le habría dado a entender que conocía sus movimientos. “El mensaje empieza diciéndome groserías y era como una amenaza (...) Me mencionaron a mi mamá, mencionaron a mi hermano, dándome a entender que sabían yo dónde estaba siempre y qué era lo que estaba haciendo, como si me estuvieran vigilando y yo con nadie tengo problemas”, afirmó.

Corzo contó que tomó una decisión inmediata tras recibir esa comunicación. “Al otro día me levanto e inmediato voy a la Fiscalía y pongo la denuncia”, expresó. Hasta el momento, no se conocen públicamente avances en la investigación ni un pronunciamiento de la persona a la que la viuda atribuye el conflicto económico.

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La mujer sostuvo que no tiene diferencias personales con terceros y que, desde su perspectiva, los mensajes y la tensión surgieron a partir del dinero que busca recuperar. El asunto se encuentra en una etapa de cobro prejurídico, según explicó durante la entrevista.

Los asuntos pendientes tras la muerte del mánager de Yeison Jiménez

Jefferson Osorio murió junto con Yeison Jiménez y otros integrantes de su equipo el 10 de enero, en un accidente aéreo. Además de su trabajo como mánager del cantante de música popular, mantenía negocios con otras personas, según el relato de su esposa.

Corzo explicó que, después de la muerte de Osorio, tuvo que atender obligaciones pendientes mientras atravesaba el duelo y cuidaba de su hijo. De acuerdo con su versión, algunas personas se comunicaron para reclamar deudas vinculadas a los negocios de su esposo, mientras que otras no habrían respondido por los compromisos que mantenían con él.

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Por ahora, Corzo espera que las acciones legales permitan esclarecer las amenazas que denunció y avanzar en el reclamo económico. La mujer no ha dado a conocer nuevos detalles sobre el caso ni sobre el curso de la denuncia presentada ante la Fiscalía.