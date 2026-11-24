“Dejen el chisme”, la frase de Valentina Ferrer cuando le preguntaron por Melanie - crédito @valentinaferrer @melaniepavola/ Instagram

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La modelo argentina Valentina Ferrer reaccionó ante las consultas sobre Melanie Pavola, la influencer con quien fue vinculado el cantante colombiano J Balvin, y pidió a los periodistas que cambiaran el tema de sus preguntas. El cruce ocurrió en un aeropuerto en México, en medio de las versiones sobre los motivos de la separación de la pareja.

Ferrer fue abordada por distintos medios mientras transitaba por la terminal aérea. Allí recibió preguntas sobre Pavola y sobre una presunta relación entre ella y el intérprete durante el embarazo de Río, el hijo de la pareja.

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Los periodistas también le consultaron qué significado tenía para ella el nombre de la creadora de contenido y si la influencer había sido la causa de la ruptura. “¿Qué significa para ti el nombre de Melani Pavola? ¿Ella fue la responsable de que tu matrimonio fracasara?“, preguntó uno de los reporteros. Ferrer no respondió de forma directa a esos interrogantes y pidió que la conversación se orientara hacia otros asuntos.

Valentina Ferrer pidió cambiar de tema cuando le preguntaron por Melanie Pavola y J Balvin en un aeropuerto de México (REUTERS/Caroline Brehman)

“Les voy a dar otro chance, pregúntenme cosas diferentes”, expresó la modelo ante las cámaras mientras caminaba por el aeropuerto. “A ustedes les gustan son los chismes, amigos del chisme”, le dijo la modelo a los reporteros.

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La modelo cuestionó el interés por las versiones de una infidelidad

El momento se produjo después de semanas de especulaciones en redes sociales sobre la situación sentimental de Valentina Ferrer y J Balvin. Las versiones cobraron fuerza a partir de la confirmación pública de que ambos ya no continuaban como pareja.

Ferrer marcó distancia de esa conversación durante el encuentro. Tras la insistencia de los periodistas, volvió a responder con un comentario dirigido a quienes la entrevistaban: “Chicos, dejen el chisme. Yo siento que los veo y los siento más amigos del chisme”.

La respuesta circuló en grabaciones compartidas en redes sociales, donde varios usuarios interpretaron que la modelo se mostró incómoda por la reiteración de las consultas. Ferrer no profundizó sobre la situación personal ni se refirió a la presunta relación entre el cantante y Pavola.

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La argentina pidió a los reporteros que dejaran de insistir con rumores sobre su vida personal (@valentinaferrer/IG)

“Qué insoportables esos de la prensa. Déjenla en paz”, “Qué tipo de preguntas son esas?, no la dejan”, “¿Cómo la vas a preguntar por esa perra?”, “Déjenla en paz, pregúntenle a él, no a ella 😠”, “Qué pesados y pretenden que los traten bien 😢“, ”que ella este pasando por eso no es justo”, “Es q esos periodistas si son de lo último”, (Sic) dicen algunas de las reacciones.

Valentina Ferrer habló de su vínculo con J Balvin y puso a Río como prioridad

En otra aparición ante la prensa, Valentina Ferrer se refirió al vínculo que mantiene con J Balvin después de la separación y dejó en claro que ambos enfocan sus esfuerzos en el bienestar de su hijo, Río. La modelo argentina evitó profundizar sobre las razones del final de la relación, aunque describió cómo es la dinámica actual con el artista colombiano.

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Al ser consultada por una eventual nueva etapa personal, Ferrer rechazó la idea de que deba comenzar de cero tras la ruptura. “No empezar de cero, es seguir la vida”, respondió. Luego explicó que ella y José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila del cantante, comparten una misma meta como padres.

“Para José y para mí, nuestro objetivo es el mismo, que es que Río sea feliz”, sostuvo. La modelo señaló que la separación no modificó el compromiso de ambos con la crianza del niño, que nació en 2021.

Ferrer también descartó ahondar en los aspectos emocionales del final de la relación. Ante las preguntas sobre un posible duelo o momentos de tristeza, pidió no alimentar especulaciones: “No, nada, no empecemos con los chismes”.

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Valentina Ferrer definió su relación actual con J Balvin como una amistad basada en el acompañamiento como padres- (@jbalvin/Instagram)

La argentina insistió en que Río se encuentra bien y que ambos procuran acompañarlo en esta nueva etapa familiar. “Río está feliz. Estamos haciendo todo muy bien por Riri”, afirmó, en referencia al apodo con el que suelen llamar a su hijo.

Sobre el presente de su relación con el intérprete de “Ginza”, Ferrer definió el vínculo desde la cercanía y el acompañamiento. “Río tiene una mamá y un papá que se acompañan muy bien, que son muy buenos amigos”, expresó.