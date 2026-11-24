Ataque terrorista en Villavicencio afectó la sede la la Gobernación del Meta (La Voz del Catatumbo)

Guardar

La Alcaldía de Villavicencio estableció un dispositivo especial de seguridad ante la visita del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, prevista para este martes 24 de noviembre de 2026.

Las disposiciones fueron adoptadas con el propósito de reducir riesgos y prevenir posibles ataques terroristas durante la presencia del mandatario en la ciudad, teniendfo en cuenta el más reciente ataque con explosivos a la sede de la Gobernación del meta en el corazón de la ciudad, que dejó más de 20 personas heridas.

PUBLICIDAD

El conjunto de restricciones va a permanecer vigente hasta las 5:00 a. m. de 25 de noviembre.

El decreto prohibió el uso de drones y el transporte de líquidos inflamables y escombros. También restringió la movilización de trasteos y cilindros de gas domiciliario en camiones, volquetas o cualquier otro vehículo dentro del perímetro urbano. Estas medidas buscan controlar el traslado de elementos que puedan representar un riesgo durante el desarrollo de las actividades oficiales.

La norma incluyó, además, una limitación para las motocicletas que circulen con un acompañante hombre mayor de 12 años dentro de un radio de 100 metros de los corredores viales y lugares considerados estratégicos. Entre esos puntos se encuentran la Base Aérea de Apiay, la vía a Puerto López, el puente sobre el río Ocoa, el Hospital Departamental y el edificio de la Gobernación del Meta.

PUBLICIDAD

Como parte del plan de prevención, la Administración Municipal declaró la alerta amarilla en las clínicas y puestos de salud de Villavicencio. La medida busca que el personal médico y las instituciones mantengan activos sus protocolos de atención y estén preparados para responder ante cualquier situación que pueda presentarse durante la visita presidencial.