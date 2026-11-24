Sacerdote critica que el presidente Abelardo de la Espriella utilice la frase "Viva Cristo Rey" (@dignidadhumanacol/TikTok)

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La expresión “Viva Cristo Rey” se ha convertido en una de las fórmulas más recurrentes del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, desde su posesión del 7 de agosto en Cali. El mandatario la emplea al cierre de discursos, publicaciones y anuncios oficiales, incluidos pronunciamientos relacionados con acciones de la fuerza pública.

Sin embargo, su frase ha causado gran revuelo en el país. Mientras que algunos defienden la postura del jefe de Estado, otros consideran que se estaría vulnerando la libertad de culto en el país. No obstante, la más reciente crítica provino desde el entorno religioso.

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En redes sociales, circuló rápidamente un video en el que un sacerdote cuestiona el sentido de asociar la frase con relatos de guerra y triunfos militares. El cura, cuya identidad se desconoce, al igual que el tiempo y el espacio en el que realizó la intervención, pese a que no menciona directamente al presidente colombiano, fue interpretado como una crítica a la forma en que la frase se ha instalado en la comunicación pública de Abelardo de la Espriella.

El presidente Abelardo de la Espriella incorporó la frase "Viva Cristo Rey" en sus discursos y anuncios oficiales desde su posesión el 7 de agosto. (Cristian Bayona/Colprensa)

El cuestionamiento parte de una pregunta sobre el significado de Cristo Rey dentro de la fe católica. “Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Una expresión últimamente muy usada”, afirma el religioso al comienzo de la grabación difundida por la cuenta @dignidadhumanacol de TikTok. Luego contrapone esa invocación con el lenguaje de la confrontación armada: “¿Acaso Cristo Rey será el rey de las bombas, de las guerras?”.

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Para el sacerdote, identificar a Cristo con la celebración de operaciones militares o con mensajes sobre enemigos derrotados desvirtúa el contenido religioso de la expresión. En la intervención plantea otra pregunta: “¿Acaso será Cristo el rey que hace de sus enemigos caídos en combate un trofeo?”.

Al final del fragmento, el religioso insiste en que la noción cristiana de realeza no debería equipararse con la exhibición del enemigo vencido. “El enemigo en el reinado de Cristo Rey no es un trofeo”, sostiene.

La identidad del religioso que difundió la reflexión no ha sido confirmada, aunque sus palabras generaron reacciones en redes sociales. (@dignidadhumanacol/TikTok)

Su comentario se viralizó en distintas plataformas y generó reacciones entre usuarios que debatieron el empleo de referencias religiosas en los mensajes presidenciales. “Este cura la tiene clara”; “q gran verdad Dios es amor”; “no soy católica , pero este sacerdote si sabe llevar bien su palabra”; “algunos sacerdotes ayudaron a q este tipo este malgobernando este país”; “cuidado y se da cuenta como muerde el tigre”; “lo peor es que aún aplauden”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

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La crítica también plantea una distancia entre una consigna de fe y los discursos de confrontación. Según el sacerdote, el mensaje cristiano está ligado al amor, la reconciliación y la dignidad humana, por lo que no debería utilizarse para justificar la violencia ni para representar al adversario como un símbolo de victoria.

Abelardo de la Espriella ha convertido “Viva Cristo Rey” en una frase recurrente al cierre de sus intervenciones públicas. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Detalles de la polémica

El presidente Abelardo de la Espriella ha hecho de “Viva Cristo Rey” un cierre habitual de intervenciones y comunicaciones. La frase comenzó a repetirse desde su ceremonia de investidura y se mantiene en anuncios presidenciales de diversa naturaleza.

Su utilización ha recibido atención por la separación entre las convicciones personales de los funcionarios y el deber de neutralidad religiosa que rige para las instituciones estatales. La discusión se intensificó por los elementos religiosos presentes en la posesión presidencial y por los antecedentes históricos de la frase, que ha tenido usos políticos y militares en distintos contextos durante el siglo XX.

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Incluso, la controversia llegó a los tribunales a través de acciones de tutela. Una de ellas cuestionó la presencia de actos y símbolos religiosos en eventos oficiales, además del uso de “Viva Cristo Rey” por parte del presidente. La Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió el 13 de noviembre que los hechos examinados no vulneraron los derechos a la igualdad, la libertad de cultos ni la libertad de conciencia, y tampoco desconocieron los principios de laicidad y neutralidad religiosa.

La corporación precisó que el presidente conserva, como ciudadano, sus derechos a la libertad de conciencia, de culto y de expresión. Con ese argumento, concluyó que el uso de la frase en la posesión o en otros discursos no implica por sí mismo una infracción a la neutralidad religiosa del Estado. Por tanto, la decisión no le ordenó retractarse ni dejar de decir “Viva Cristo Rey”.

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El Consejo de Estado concluyó que el uso de “Viva Cristo Rey” no vulneró por sí solo los principios de laicidad y neutralidad religiosa, tras las disculpas que De la Espriella ofreció por elementos religiosos incluidos en su posesión presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, por esta frase ha existido un episodio previo de disculpas públicas. A finales de agosto, un juez ordenó a De la Espriella pronunciarse tras cuestionar componentes religiosos de su ceremonia de posesión. El mandatario dijo entonces que respetaba la separación entre Iglesia y Estado y que garantizaría los derechos de quienes profesan una religión y de quienes no tienen ninguna. Sin embargo, cerró esa misma alocución con “¡Viva Cristo Rey! Que Dios bendiga a Colombia”.

Ese antecedente no equivale a una retractación por la expresión. La disculpa se produjo en medio de la decisión sobre la ceremonia de investidura, mientras que el pronunciamiento posterior del Consejo de Estado consideró que la sola utilización de la frase no vulneraba los derechos analizados. La alta corte, en consecuencia, no impuso una prohibición sobre su empleo en discursos, publicaciones ni comunicados oficiales.

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El Consejo de Estado también examinó una tutela distinta relacionada con afirmaciones presidenciales sobre personas ateas. En ese proceso ordenó al mandatario emitir un pronunciamiento público que reconociera la protección constitucional del ateísmo y de las convicciones no religiosas. Esa orden se refería a expresiones diferentes y no constituyó una sanción ni una obligación de disculpa por decir “Viva Cristo Rey”.