Motociclista intentó ingresar a una fila y terminó en pelea con un taxista en Bogotá (@SinContextoCol/X)

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Un altercado entre el conductor de un taxi y un motociclista quedó registrado en video en una estación de servicio de Bogotá, después de una discusión por el ingreso a una fila para cargar gasolina. La grabación muestra que el intercambio verbal escaló hasta que ambos hombres terminaron a los golpes frente a otros conductores.

El material fue publicado el 23 de noviembre de 2026 por la cuenta Chibcholandia, que acompañó las imágenes con el mensaje: “Un taxista agredió a un motociclista que se le coló en la fila para echar gasolina en Bogotá. ¡Se juntaron los anormales!”.

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La discusión comenzó por el ingreso del motociclista a la fila

Según el relato de una persona que presenció la situación, los vehículos avanzaban en una fila habitual dentro de la estación cuando el motociclista intentó ubicarse delante de otros conductores.

“Estábamos todos haciendo la fila normal cuando el de la moto intenta meterse a la mala. De seguro el man tenía más afán que todos”, relató el narrador del video.

Taxista golpeó el casco de un motociclista y ambos terminaron en una riña (@SinContextoCol/X)

La persona agregó que el taxista buscó impedir que la moto ingresara al carril y que, a partir de ese momento, se produjo el enfrentamiento. “Ahí es donde el de taxi intenta no dejarlo meter y la moto empieza a rayarle el taxi y ahí empieza todo”, afirmó.

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En las imágenes se observa una motocicleta roja detenida junto a un taxi en una zona demarcada con líneas amarillas. El motociclista permanece sobre el vehículo, mientras el conductor del automóvil discute con él.

El taxista reclamó por un supuesto daño en el vehículo

Durante la confrontación, el taxista cuestionó al motociclista por el supuesto roce con el automóvil. En medio de los reclamos, le exigió que revisara el estado del vehículo y planteó que solucionaran el problema sin una pelea.

“Si raya el carro, ¿de qué es entonces? ¿Cómo se va a meter a la brava?”, se escucha decir al conductor del taxi.

El hombre repitió varias veces una pregunta dirigida a su interlocutor: “¿Entonces qué va a hacer?”. También le pidió que revisara el daño que, según su versión, había sufrido el vehículo. “Oiga, arréglese por las buenas. Hágalo ver”, señaló.

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Un supuesto rayón al taxi desató una pelea con un motociclista en Bogotá (@SinContextoCol/X - @chibcholandia/X)

La discusión atrajo la atención de quienes estaban cerca de los surtidores. Varios vehículos permanecían detenidos mientras los dos involucrados intercambiaban insultos y reclamos por el lugar que ocupaban en la fila.

Un golpe al casco derivó en una pelea frente a otros conductores

El momento de mayor tensión ocurrió cuando el conductor del taxi le propinó un golpe en el casco al motociclista. Tras recibir el impacto, el hombre descendió de la moto, se quitó el elemento de protección y se dirigió hacia el vehículo.

El video muestra que el motociclista se acercó al taxista y ambos comenzaron a golpearse. La confrontación ocurrió a pocos metros de los surtidores de gasolina y ante la mirada de otras personas que se encontraban en el lugar.

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La publicación acumulaba 79,7 mil visualizaciones, más de 600 reacciones y decenas de comentarios hasta la mañana del 24 de noviembre. El registro volvió a poner en discusión los conflictos que se producen entre conductores en medio de filas, trancones y disputas por el espacio en la vía.

Un reclamo por el ingreso a una fila provocó una pelea entre un taxista y un motociclista (@SinContextoCol/X)

Los usuarios cuestionaron la actitud de ambos involucrados: “Tiene razón el taxista”

Las reacciones de usuarios se concentraron en críticas a la conducta tanto del motociclista como del taxista. Algunos señalaron que la discusión pudo evitarse si ninguno de los dos hubiera respondido con agresiones.

“Excelente. Odio a los taxistas, pero odio más las lacras motociclistas (sic)”, escribió uno de los internautas.

Otro usuario comentó: “Tiene razón el taxista, esos hptas moteros no respetan señales de tránsito ni andenes, ni turnos, nada (sic)”.

También hubo quienes relacionaron la pelea con problemas habituales de convivencia vial en la capital. “No se para que comparar gta 6. Sal a la calle en Bogotá”, señaló otro comentario publicado bajo el video.

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