Más que un afrodisíaco: experto revela por qué el chontaduro es un verdadero superalimento para la energía y el metabolismo

Experto explicó detalles del consumo y las propiedades nutricionales de esta fruta tan popular en algunas regiones de Colombia - crédito doctordeladieta / X

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El chontaduro, alimento habitual en el Pacífico colombiano, concentra carbohidratos, fibra, grasas insaturadas, minerales y carotenoides, de acuerdo con lo explicado por el médico funcional William Arias, que reabrió la conversación sobre sus aportes nutricionales.

En una secuencia de preguntas y respuestas a través de uno de sus videos virales en las redes sociales, Arias atribuyó al fruto efectos antiinflamatorios, antioxidantes y protectores de la vista, la piel, el sistema inmune y el corazón. También afirmó que contiene más vitamina A que la zanahoria y más antioxidantes que los arándanos, lo que demuestra sus propiedades.

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De acuerdo con los textos disponibles en la publicación académica AmeliCA, se respalda que el chontaduro tiene compuestos de interés nutricional, pero la composición cambia según la variedad, el cultivo, la madurez y la preparación, por lo que no resulta adecuado establecer comparaciones absolutas sin precisar porciones y métodos de análisis.

Su pulpa contiene precursores de vitamina A, minerales y compuestos antioxidantes, pero la preparación y el tamaño de la porción influyen en su papel dentro de la alimentación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los carotenoides del chontaduro aportan provitamina A

El color amarillo, naranja o rojizo de la pulpa está asociado con los carotenoides, entre ellos el betacaroteno. El organismo puede transformar parte de este compuesto en vitamina A, nutriente necesario para la visión, el funcionamiento del sistema inmunitario y el mantenimiento de la piel y las mucosas.

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Una revisión sobre frutas del Pacífico colombiano en AmeliCA identificó al chontaduro como una fuente relevante de carotenoides y destacó su contenido de potasio, además de vitaminas y compuestos fenólicos. El trabajo señala que la fruta analizada alcanzó 160,6 kilocalorías por cada 100 gramos, una cifra superior a la de frutas más acuosas como el lulo.

“¿Protege tu vista? Sí”, plantea Arias en el video. La afirmación tiene fundamento en el papel de la vitamina A y sus precursores, aunque ningún alimento por sí solo previene o trata enfermedades oculares. Su utilidad depende de que forme parte de una alimentación variada y suficiente.

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Los carotenoides de la pulpa aportan provitamina A, un nutriente fundamental para el funcionamiento de la visión y del sistema inmunitario - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La fibra y las grasas insaturadas completan su perfil nutricional

El chontaduro contiene fibra dietética, que contribuye al tránsito intestinal y puede favorecer la saciedad. Su aporte calórico, sin embargo, no es menor. Por esa razón, la idea de que “no engorda” requiere contexto. El aumento de peso depende del consumo total de energía, la porción, los acompañamientos y las necesidades de cada persona.

La pulpa también posee grasas insaturadas. Se han identificado ácidos grasos como el linoleico y el linolénico, este último perteneciente a la familia omega-3. Esto no equivale a que el chontaduro tenga el mismo perfil de omega-3 de pescados como el salmón o la sardina, ricos en EPA y DHA, pero sí lo convierte en una fuente vegetal de lípidos insaturados.

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Los carotenoides y compuestos fenólicos pueden actuar como antioxidantes en pruebas de laboratorio. Estas sustancias ayudan a contrarrestar procesos de oxidación, aunque es claro que cada alimento aporta familias distintas de compuestos y sus efectos se estudian dentro del patrón alimentario completo.

La zanahoria, la ahuyama y el pimentón representan opciones alternativas para incorporar carotenoides dentro de una alimentación variada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Debe cocinarse antes de comerlo

Arias también advierte que el chontaduro no debe comerse crudo. La recomendación es importante: el fruto sin cocción puede contener cristales de oxalato de calcio y sodio, que causan irritación en la boca. De acuerdo con el planteamiento expuesto, la cocción reduce esos compuestos y facilita su consumo.

En Colombia suele servirse cocido con sal, miel, limón o leche condensada. Esos ingredientes modifican su aporte final, en especial de sodio o azúcares añadidos. Para aquellos que buscan incorporarlo a una dieta equilibrada, una alternativa es consumirlo cocido sin excesos de sal ni endulzantes y combinarlo con otras frutas, verduras, legumbres y fuentes de proteína.

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Si el chontaduro no está disponible en la región donde habita o no le resulta atractivo al paladar, también puede consumir zanahoria, ahuyama y pimentón ofrecen carotenoides que pueden aportar beneficios similares dentro de una dieta diversa.