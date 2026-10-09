Shakira se sumó a la alegría del Carnaval de Barranquilla desde Madrid, España, con sombrero vueltiao

La cantante colombiana Shakira participó en un encuentro cultural en el Macondo Park de Madrid junto a integrantes y músicos del Carnaval de Barranquilla - crédito alejandrocharch / Instagram

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La cantante Shakira se reunió con 130 creadores y gestores del Carnaval de Barranquilla en Macondo Park, un parque temático construido en Madrid, España, para acompañar los conciertos de la colombiana.

La barranquillera bailó con las agrupaciones folclóricas que participan en sus shows en el país europeo y asistió a un encuentro marcado por la música, las danzas tradicionales y los símbolos de una celebración que forma parte de la identidad cultural de su ciudad natal.

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La jornada se realizó a pocos días del cierre de su residencia en la capital española, como parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Los artistas llevaron al escenario y a los espacios de encuentro de la producción una muestra de las expresiones que representan al Carnaval, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El video difundido por la Alcaldía de Barranquilla comenzó con una referencia a la danza del Garabato: “Yo soy muy barranquillero y no puedo permitir que aquí venga un forastero a echarme vainas a mí”. La frase acompañó imágenes de la intérprete junto a bailarines y músicos, una escena que comenzó a circular en redes sociales.

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La artista colombiana sigue dejando en alto el nombre del país y bailó con sus coterráneos en el Macondo Park - crédito alejandrocharch / Instagram

Seis agrupaciones llevaron sus danzas a Madrid

Durante el encuentro, Shakira bailó al ritmo de los tambores y siguió los pasos de las agrupaciones que trasladaron a Macondo Park parte de la programación cultural de Barranquilla. La artista compartió con las Marimondas del Barrio Abajo, la cumbiamba La Gigantona, el Cipote Garabato, la Corporación Artística Nativos, Son Calimba y la danza del Congo Grande.

La cantante también usó un sombrero vueltiao mientras interactuaba con los integrantes de las comparsas.

La presencia de estas agrupaciones en la residencia permitió mostrar ante el público internacional algunos de los personajes y danzas que protagonizan cada año la fiesta de Barranquilla, que se celebra en los días previos al Miércoles de Ceniza, con desfiles, conciertos y presentaciones de grupos folclóricos.

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“Gracias por traer toda esa alegría barranquillera cada noche aquí. Un pedacito de mi tierra, de la cultura con la que crecí y de la que me siento orgullosa”, expresó la artista durante la actividad, a la que asistió con miembros de su equipo artístico.

Los hacedores de la fiesta concluirán sus actuaciones en los conciertos de España al finalizar la residencia de la artista - crédito Alcaldía de Barranquilla

El Congo Grande le entregó un machete con un homenaje familiar

Uno de los momentos centrales del acto fue la entrega de un machete tradicional por parte de la danza del Congo Grande. La pieza fue elaborada por artesanos del Carnaval y tenía elementos asociados a la manada de esta expresión folclórica.

El machete incluía los rostros de la cantante y de su padre, William Mebarak. En la artesanía también aparecía la frase: “En Barranquilla se baila así”. La entrega se realizó después de que Shakira compartiera varios bailes con los miembros de los grupos invitados.

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, publicó un mensaje en su cuenta de X para destacar la participación de la cultura local en la residencia de la artista: “Shakira le demostró a Madrid que en Barranquilla se baila así, se disfruta así y se vive el Carnaval así. ¡Qué orgullo! Gracias a nuestra artista barranquillera por llevar un pedacito de la Puerta de Oro de Colombia a Macondo Park y compartir con el mundo la alegría, el talento y la riqueza de nuestras tradiciones. Nos llena de felicidad ver cómo esta cultura cruza fronteras y enamora a tantas personas que hoy descubren más de lo que somos. ¡Barranquilla tiene una magia que el planeta entero merece venir a vivir! Los esperamos con los brazos abiertos para que sientan de cerca el sabor y la alegría de esta tierra”.

La directora Diana Acosta invitó formalmente a Shakira a asistir al Carnaval de Barranquilla de 2027 - crédito Alcaldía de Barranquilla

Carnaval de Barranquilla invitó a Shakira a la edición de 2027

Por su parte, la directora de Carnaval de Barranquilla S. A. S., Diana Acosta, aprovechó el encuentro para invitar formalmente a la cantante a las celebraciones: “Shaki, en nombre del alcalde Alejandro Char, te esperamos en tu tierra y en el Carnaval 2027, del 6 al 9 de febrero, para que vivas la magia de tu Barranquilla”.

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Tras el cierre de la residencia en Madrid, los grupos participantes concluirán su participación en los conciertos programados en España, mientras Barranquilla avanzará en la preparación de su Carnaval de 2027.