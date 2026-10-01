Colombia

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Los comerciantes enfrentan cobros ilegales que aumentaron drásticamente el costo de las bebidas alcohólicas, mientras grupos armados imponen duras sanciones a los establecimientos que incumplan dichas prohibiciones

Imagen de referencia - El Frente 36 de las disidencias de las Farc prohibió la entrada de licores en ocho municipios del norte de Antioquia - crédito Colprensa
Imagen de referencia - El Frente 36 de las disidencias de las Farc prohibió la entrada de licores en ocho municipios del norte de Antioquia - crédito Colprensa
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Crece la preocupación en ocho municipios del departamento de Antioquia luego de que se conociera un panfleto atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc en la que prohibió la entrada y distribución de cerveza, aguardiente y otras bebidas alcohólicas.

En el documento revelado por medios locales, el grupo armado justificó la medida con una supuesta infiltración de organizaciones contrainsurgentes o paramilitares mediante las empresas distribuidoras.

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“Queremos informarle a todos los distribuidores de cerveza y licor, incluyendo la empresa Bavaria de que queda prohibida la entrada a los municipios de Don Matías, Santa Rosa, Gómez Plata, Carolina del príncipe, Angostura, Guadalupe, Campamento y Anorí, esto debido a que tenemos información clara, de que los grupos contra insurgentes o paramilitares, han venido infiltrando gente a los territorios a través de estas empresas distribuidoras”, se lee en el escrito firmado por la compañía Arnulfo Castellanos, facción liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

El comunicado también advierte sobre la posible quema de vehículos y productos de quienes ingresen sin la autorización impuesta por la estructura ilegal.

“Todo aquel que vaya a ingresar a los territorios anteriormente mencionados, tendrá que dialogar con nosotros y pasar por una previa investigación de parte de nuestra organización, con el fin de saber quienes son y de donde provienen (...) toda persona u empresa que no acate nuestras directrices, será declarado objetivo militar y posteriormente sufrirá la quema de sus vehículos y de sus productos”, manifestaron.

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El panfleto de las disidencias generó zozobra entre los distribuidores y la población de los ocho municipios antioqueños. En el municipio de Campamento circuló además un mensaje dirigido a comerciantes en el que solo dos distribuidores estarían habilitados para vender cerveza.

Así mismo, las advertencias del grupo armado provocó un incremento en el precio de los licores en la región. Según testimonios de comerciantes a Caracol Radio, se fijó un precio de $ 6.000 por unidad y se advirtió sobre una multa de $20 millones, además del cierre de los establecimientos que compren el producto a otros proveedores.

Las presiones también alcanzaron al aguardiente y al ron. Una habitante de los municipios afectados contó al medio citado que a los negocios les cobran entre 7% y 10% de las ventas de aguardiente, según la cantidad solicitada, y que había pagado $ 150.000 por una garrafa días atrás.

De igual manera, un comerciante indicó a El Colombiano que una botella de cerveza, cuyo precio sugerido era de $3.500, pasó a venderse por al menos $4.500.

En Guadalupe, municipio ubicado a 118 kilómetros de Medellín, algunos habitantes comenzaron a abastecerse ante la proximidad de fiestas locales. El suministro en esa población y en los demás municipios quedó condicionado a las exigencias de los distribuidores y los grupos armados que anunciaron controles en las principales rutas de acceso.

Respuesta de las autoridades

Ante el panfleto intimidatorio del frente 36 de las disidencias de las Farc, desde la Gobernación de Antioquia se refirieron al hecho y confirmaron la autenticidad del documento.

El gobernador Andrés Julián Rendón atribuyó las intimidaciones a integrantes de dicha organización armada. Las investigaciones apuntan a una mujer conocida como alias La Mona o La Caucana, a quien las autoridades vinculan con las extorsiones contra comerciantes y distribuidores. La Gobernación ofrece hasta $ 100 millones por información que permita identificarla y capturarla.

Entre tanto, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, en diálogo con Blu Radio, afirmó que la reacción institucional comenzó apenas se conoció su circulación. “Inmediatamente supimos de este panfleto, que es totalmente auténtico, articulamos con el Ejército y se está prestando toda la colaboración necesaria para que esta situación no se lleve a cabo”, dijo el funcionario a la cadena radial.

Martínez aseguró que no se han registrado afectaciones materiales desde que el panfleto comenzó a circular, aproximadamente 15 días antes de sus declaraciones. Las autoridades mantienen presencia en los municipios, coordinan acciones con la Policía, el Ejército, las administraciones locales y la Gobernación de Antioquia.

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