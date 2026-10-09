Derechos de televisión del fútbol colombiano: canal dueño del contrato estaría en problemas porque no tendría cómo igualar la oferta

El fútbol colombiano negocia un nuevo contrato por los derechos de televisión a partir de la temporada 2027 - crédito Reuters/Colprensa

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Sigue la tensión por quién se quedará con los derechos de televisión del fútbol colombiano, que es la principal fuente de ingresos de los 36 clubes profesionales, y el objetivo es que los campeonatos puedan mejorar a partir de la temporada 2027, con el inicio del nuevo contrato.

En medio de esa negociación, el canal dueño de los derechos tendría problemas para igualar la oferta del único proponente aprobado por la Dimayor, desde el 21 de septiembre, que ofreció 90 millones de dólares anuales para la transmisión de todos los certámenes en el país.

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De otro lado, dicha propuesta estaría respaldada por un grupo financiero de Honduras que, según el periodista Alejandro Pino, tendría dudas para entrar al fútbol colombiano por los empresarios a los que enfrentaría en esas conversaciones por los derechos de televisión, que pertenecen al mismo medio desde 2012.

“La cifra por igualar les tomó por sorpresa”

Durante casi todo 2026, el país se encuentra a la espera de saber quién se quedará con el contrato por los derechos de televisión del fútbol colombiano, pues debido a la cantidad de dinero que se maneja inicialmente, es uno de los negocios millonarios en el año.

Según el periodista Felipe Sierra, el canal Win Sports no se encontraría en condiciones de igualar la oferta que, según distintos medios, sería de Go Sports, la compañía liderada por el empresario Mauricio Correa, el primer presidente de la señal deportiva en 2012.

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La Dimayor está cerca de definir un nuevo acuerdo para los derechos de televisión en el fútbol colombiano, para el periodo 2027-2030 - crédito Santa Fe

El comunicador explicó que el medio empezaría a mirar opciones de ingresos para contar con el dinero suficiente para alcanzar los 90 millones de dólares al año, pues cuenta con dos meses para cumplir con la cláusula del actual contrato que le permitirá la renovación del vínculo.

“Los derechos de TV del FPC siguen a la espera de la respuesta (derecho de prelación) de Win Sports a la oferta del Grupo Atlántida de 90M$. Fuentes confirman que el canal naranja está buscando nuevos inversores, pues la cifra por igualar les tomó por sorpresa. Tienen hasta el 21 de noviembre”, mencionó Sierra.

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El canal Win Sports buscaría nuevas fuentes de inversión para renovar el contrato por los derechos de televisión del fútbol colombiano - crédito @PSierraR/X

¿Qué es el Grupo Financiero Atlántida?

En su programa de Historias Secretas, el periodista Alejandro Pino habló acerca del Grupo Financiero Atlántida, que respaldaría la propuesta de Go Sports para quedarse con los derechos de televisión: “Su presidente se llama Guillermo Bueso, uno de los hombres más ricos de Honduras. Ese grupo está presente en diversos países y rubros financieros. Están en Centroamérica, en Honduras, Ecuador y Panamá.

“Es un grupo que no tiene presencia en Colombia, pero es un grupo muy fuerte y reconocido. Ahí empezaron las preguntas, porque como se reunieron ahorita en Miami por el partido de Colombia contra Perú, como hubo reuniones, pasaron varias cosas”, añadió.

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Mauricio Correa, fundador de Win Sports, encabeza la propuesta por los derechos de transmisión televisiva del fútbol profesional en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a empujar por la oferta, “me dijeron de muy buena fuente al interior de la dirigencia del fútbol colombiano que ahorita en Miami, el señor Bueso vio que esto estaba como muy ruidoso, que esto no era buen negocio, que la propuesta es un poco arriesgada. Para ellos, es una posibilidad de ingresar en el mercado colombiano, un mercado en el que este grupo hondureño, como ustedes ya vieron, no está. Entonces, es que es una buena posibilidad de ingresar al mercado colombiano, pero están preocupados. Están preocupados porque el negocio es demasiado caro, 90 millones de dólares sin posibilidad de ganancia en al menos tres o cuatro años”.

Según el comunicador, el temor es perder mercado en Colombia por enfrentar a los dueños de Win Sports, que son la empresa Torneos y la Organización Ardila Lulle, además de que el medio ahora se enfoca en transmitir partidos de otras ligas en el extranjero: “Aquí la gran pregunta es: ¿y dónde Win les diga ‘no, no subimos a los noventa millones, no les vamos a pagar’, ¿qué va a hacer el fútbol profesional colombiano? ¿Qué va a hacer la Dimayor? Y pasa, como ya me contaron, que el Grupo Atlántida de Honduras va a decir: ‘No me quiero pelear con unos potenciales socios, yo no me quiero pelear con la Oval, no me interesa’. ¿De dónde van a sacar el canal, la señal, la producción? ¿Dónde van a montar? ¿Dónde va a estar la ganancia? Win se demoró tres, cuatro años en generar ganancias".

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