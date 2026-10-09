Colombia negocia el regreso de Mazda al país luego de 12 años de haberse ido: así están las conversaciones del Gobierno De la Espriella con Japón

Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, anunció que "tras los acercamientos realizados en Tokio, nos reunimos con representantes de Mazda para explorar nuevas oportunidades de inversión industrial, una posible planta de ensamblaje y la vinculación de proveedores colombianos" - crédito Minsiterio de Comercio, Industria y Turismo

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Luego de un encuentro desarrollado en Bogotá el 8 de octubre, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia informaron que sostienen conversaciones con representantes de Mazda para explorar un posible regreso industrial de la empresa a Colombia, incluida la eventual instalación de una planta de ensamblaje.

Mazda todavía no confirmó que volverá a ensamblar vehículos en Colombia, pero las conversaciones exploran las condiciones para una eventual inversión, cuya ejecución dependerá de análisis de viabilidad y de una determinación corporativa.

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Dichas conversaciones abarcan una posible planta de ensamblaje, la elaboración de autopartes y la incorporación de empresas locales a la cadena de suministros. La agenda también contempla proveedores nacionales de accesorios, repuestos y componentes, con posibilidades comerciales hacia otros mercados de la región.

Opciones de inversión que Colombia explora con Mazda

Sobre esto, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, relacionó la reunión con los representantes de la empresa a los contactos que sostuvo en Tokio semanas antes. “Fuimos a Tokio hace unas semanas y dijimos que queríamos ver a Mazda en Colombia. Aquí están. Aquí estamos hablando con ellos, abriéndoles las puertas del país y diciéndoles que los queremos de vuelta en Colombia”, afirmó.

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Mazda dejó de ensamblar carros en Colombia en 2014 ante el cierre de la Compañía Colombiana Automotriz - crédito Colprensa

Planteó ante los representantes de la empresa la disposición oficial a respaldar la evaluación de un proyecto industrial. “Yo voy a hacer como ministro lo que tenga que hacer para que ustedes monten su planta aquí en Colombia”, manifestó, al referirse a condiciones de seguridad jurídica, seguridad física y reglas claras para inversiones de largo plazo.

La eventual vuelta de Mazda a la fabricación local supondría un cambio respecto de su esquema actual. Como se recordará, la marca dejó de ensamblar vehículos en Colombia ante el cierre de la Compañía Colombiana Automotriz en 2014, debido a la reducción de exportaciones a mercados vecinos y a los menores costos de importación. Actualmente, Mazda importa sus vehículos desde Japón y México, mientras mantiene una red de concesionarios y salas de exhibición en Colombia.

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El nuevo acercamiento oficial se da 12 años después de la salida de la compañía del ensamblaje nacional.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, se reunió con representantes de Mazda para avanzar en las conversaciones que buscan explorar el regreso de la compañía a Colombia, tras los acercamientos iniciados durante la visita del Gobierno de Abelardo De La Espriella a Tokio - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Antecedente del anuncio presidencial sobre Mazda

Como se recordará, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el 30 de agosto que el Gobierno buscaba que Mazda retomara el ensamblaje de vehículos en el país. “Estamos trabajando para que Japón vuelva a mirar a Colombia como destino de inversión”, afirmó el mandatario en ese momento.

Señaló que Mazda participó en reuniones hechas durante la misión oficial en Japón. “Estamos trabajando, por ejemplo, para que Mazda pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia”, sostuvo.

Acuerdo económico con Japón y la búsqueda de inversiones

La primera visita de Gómez Amín a Tokio se desarrolló entre el 22 y el 27 de agosto y buscó reactivar el Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón, cuyas negociaciones llevaban cerca de 15 años paralizadas. El 25 de agosto, el ministro se reunió con el titular japonés de Economía, Comercio e Industria, Toshiro Ino, para definir una agenda de reanudación y conclusión del pacto.

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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, anotó que en apenas 15 días de gobierno se dieron pasos significativos para recuperar la confianza y avanzar en la construcción del Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón - crédito Presidencia

Dos días después, Gómez Amín se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, y ambos acordaron que los equipos técnicos retomaran las conversacione. El ministro colombiano escribió entonces que desde Tokio habían abierto “una nueva etapa” en la relación bilateral.

Capital japonés para Colombia

Con esto, el Gobierno aspira a atraer capital japonés hacia manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital, innovación y tecnología. De la Espriella también mencionó una posible evaluación de Toyota para proyectos relacionados con vehículos eléctricos, una gestión distinta de las conversaciones específicas con Mazda.

Un eventual proyecto de Mazda podría ampliar la actividad industrial, generar empleo y abrir negocios para proveedores colombianos dentro de las cadenas de valor automotrices. Por ahora, esas perspectivas dependen de que los estudios arrojen resultados favorables y de que Mazda decida avanzar con una inversión en Colombia.

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