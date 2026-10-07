Pipe Bueno y los secretos de ‘Aquí Estoy Yo’, su nuevo álbum de estudio: “No hay manera de ser deshonesto con la música”

En diálogo con Infobae Colombia, Pipe Bueno contó lo que hubo detrás de 'Aquí Estoy Yo', su más reciente trabajo discográfico tanto en lo creativo como en lo personal - crédito Paula Useche/Infobae Colombia

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Pipe Bueno vuelve a la escena musical con Aquí Estoy Yo, álbum lanzado en todas las plataformas digitales el pasado 1 de octubre de 2026. Esta producción marca su regreso discográfico después de 15 años sin publicar un trabajo de larga duración bajo su propio sello artístico.

El proyecto, compuesto por 23 canciones, celebra además los 18 años de trayectoria del artista y representa, en sus propias palabras, un repaso por experiencias personales y profesionales, en lo que describió como el mejor álbum de toda su carrera.

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El cantante oriundo de Pereira atraviesa hoy una etapa distinta a la que marcó sus inicios en la industria. La paternidad, el inminente matrimonio con Luisa Fernanda W, la mudanza a México y un periodo marcado por los excesos que estuvieron a punto de costarle su familia, aparecen como los ejes que definieron el tono de este larga duración.

Tal y como él mismo reconoce al comparar con los inicios de su carrera, en Aquí Estoy Yo participó de manera integral durante todo el proceso: desde la escritura de las canciones hasta la producción musical, el diseño de portada y la selección de las fotografías del proyecto.

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Líricamente reúne vivencias sobre el amor, la familia, los excesos y las transformaciones personales que marcaron los últimos años de su vida dentro y fuera de los escenarios, y busca mostrar quién es Pipe Bueno hoy, más allá del artista que el público conoció en sus primeros años de carrera o en sus apariciones como jurado de Yo Me Llamo.

Entre los temas incluidos en el álbum se destacan Que Mas, elegido como pista principal, y Vuela Corazón, canción en la que participa como invitado el cantante Andrés Cepeda. También figuran composiciones como Ya Estuvo Bueno, que narra un punto de quiebre en medio de sus excesos y el momento en que decidió parar y buscar ayuda profesional; Mi Esposa, dedicada a Luisa Fernanda W; y temas de tono más ligero como No Fue Cupido, Piso 30 y Señora.

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'Aquí Estoy Yo' reúne vivencias sobre el amor, la familia, los excesos y las transformaciones personales del artista - crédito cortesía prensa Pipe Bueno

El disco completa además el camino que el artista comenzó a revelar con lanzamientos anteriores como Perdón y La Bailada, a la vez que se propone conservar sus vínculas con la música regional colombiana que forma parte de sus raíces artísticas.

En esta entrevista exclusiva con Infobae Colombia, el cantante habló sobre el proceso creativo detrás de Aquí Estoy Yo, la influencia de su etapa en México, el origen de dos de las canciones más destacadas del LP, sus reflexiones sobre cómo cambió su forma de abordar la creación y gestión de su carrera con el paso de los años, y los planes que tiene de cara a los conciertos y giras a partir de 2027.

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Infobae Colombia: ¿Qué nos puede contar de este regreso discográfico con Aquí Estoy Yo?

Pipe Bueno: Un álbum espectacular, un álbum que podría decir hoy de verdad, mirando hacia atrás, que es un álbum que tuvo que llegar 15 años después por una cantidad de motivos para reconectar con mi música, con mi arte, siendo superabiertos. Si un artista no tiene eso claro y definido y no lo tiene como en paz consigo mismo, ¿cómo pretende uno que esas canciones puedan conectar con el público?

Haz de cuenta que ahí están resumidas una cantidad de experiencias durante 15 años, entre errores, cosas bonitas, cosas malas, y aprendizajes. Eventualmente, llega una madurez, llegan mis hijos, llegan estas canas que no son de gratis, aunque tenga 34 años.

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Y es tan así, que pasó tanto tiempo para que llegara esta conexión y madurez con mi música, que yo estando con mi mujer y mis niños ya hace unos seis, siete años, es la primera vez que escribo canciones para ellos. Hoy lo digo lleno de felicidad, porque estoy en otro lugar y porque estas canciones que escribí, no me cabe la menor duda que dejé mi corazón y mi alma en cada una de ellas.

Pero, mirando para atrás, sí pensaba un poco en por qué no pasaba antes, y a lo mejor me sentía mal. Pero después entendí que tampoco pudieron llegar antes, porque no era la persona que soy hoy día, lo que hoy día siento, lo que he aprendido. De los errores que cometí y que no quiero volver a cometer, de lo que se ha llenado mi espíritu, mi corazón, de una cantidad de cosas bonitas.

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En el tema "Mi Esposa", el intérprete expone el papel central que su pareja y su familia tuvieron en la reestructuración de su carrera - crédito cortesía prensa Pipe Bueno

Entonces, entendí que esas canciones igual, aunque yo hubiese querido, no hubiesen llegado antes. Y hoy, estoy diciéndolo abiertamente de frente al público y sin pena alguna, porque justo estoy en otro lugar.

Puedo decir con la frente en alto y con mucha felicidad que ahí están estas canciones personales, pero además, de paso, hice el mejor álbum de mi vida con canciones que también hice para que la gente se disfrute en cualquier momento. Esto se puede escuchar en la mañana, en la tarde, o en la noche. Un lunes, un martes, un viernes, un sábado. Hay 23 canciones en donde pueden gozar, donde también pueden estar en un carro escuchándolo tranquilito, en una mañana tomándose un café, a diferencia de la música que yo hacía antes, que a lo mejor siempre estaba muy con una connotación de que fuese nada más para un fin de semana y tomar licor, por decirlo así. Hoy en día estamos haciendo música que de verdad está apuntando hacia otro lugar.

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Dice que Aquí estoy yo es su mejor álbum, pero ¿uno cómo sabe cuando está grabando su mejor álbum?

Sencillamente, así lo sientes. Una cosa es que yo prepare un libreto para decir: “Es que este álbum es lo mejor”, y me aprenda algo para tratar de venderle algo a la gente, ¿verdad? Y otra cosa es que yo lo estoy diciendo porque, literal, así lo siento. Además, cuando la gente lo escucha, porque ya me lo escriben, lo confirman, porque no hay manera de ser deshonesto con la música. O incluso, cuando uno es deshonesto con la música, por lo general no pasa nada.

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Pipe Bueno asumió la gestión integral de 'Aquí Estoy Yo', desde la composición hasta la selección del diseño de portada o las fotos promocionales - crédito cortesía prensa Pipe Bueno

He impactado vidas, hay gente que ha llorado, hay gente que ha conectado, hay gente que me ha alzado la mano. Por ejemplo, escuchan Ya estuvo bueno, la canción mía del proceso y tengo gente llorando, escribiéndome: “Uy, esto es lo que me pasó a mí y me motiva a querer salir”. Es completamente real lo que se está haciendo con el álbum.

Por otro lado, porque básicamente cuando hice mis primeros dos álbumes tenía yo entre 16 y 18 años, y pasaron 15, ¿no? Tengo hoy 34. Ya con una madurez musical, con un profesionalismo como el que yo tengo a estas alturas, con la madurez también experiencial de mi vida como ser humano... pues es la primera vez que lo pongo al servicio de mi música.

'Aquí Estoy Yo', consta de 23 canciones e incluye tres colaboraciones - crédito cortesía prensa Pipe Bueno

Antes era un joven al que además guiaban. Yo opinaba, pero muy poquito. Y yo terminaba haciendo lo que me decían, y estuvo perfecto, no me quejo de eso. Lo que quiero decir es que yo ahí me dejaba guiar porque todavía estaba madurando en lo artístico. Y cómo no decir que hoy en día es el mejor [álbum] cuando el disco está impregnado de mí desde el principio al fin, desde las canciones escritas hasta las producciones musicales, desde el cover, desde las fotos. Obviamente, con un equipo gigante detrás, pero estuve en todo.

¿Cómo es Pipe Bueno en el estudio, especialmente en Aquí Estoy Yo, al momento de tomar las decisiones creativas de si la canción está lista o hay que seguir trabajando?

Parce, eso es brutal porque pasaron tantos años desde donde yo participé en un álbum hasta este, me di cuenta en ese transitar de unos 15 años que el tema de sencillos y eso me había vuelto muy efectivista, muy de preferir todo lo inmediato y venderse un poco uno por decir: “No, esto es lo que está de moda, entonces vámonos por ahí”. Y eso sí que es ser superdeshonesto con el arte propio.

La gente no te cree algo que saben que no eres, ¿no? Y uno todavía cree la estupidez de que voy a venderle algo a la gente que saben que yo no soy. Eso ya me pasó, ya pasé por ahí. Entonces, hice canciones muy a la ligera, pensando en nada más acomodarme en lo que estaba pasando.

La pista principal de 'Aquí Estoy Yo' fusiona la música regional colombiana con una narrativa sobre el arte de la conquista - crédito Pipe Bueno/YouTube

En este álbum jodí todo lo que quise. Y no jodí no solamente mi equipo, sino me jodí a mí mismo en el sentido de: “No, quiero esto y esto”. Y a veces incluso cansa, y me pasaba en otras ocasiones que cuando me cansaba de algo dejaba de intentarlo y decía: “Ya, dejémoslo así”, como por decir:“Ah, ya me mamé”. Esta vez, todos los detalles los afiné: “Quiero cambiarle esto. No, probemos esto”.

Y aprendí algo de un parcero mío, un colega que se llama Juanjo Cortés. Es un artista emergente, pero es muy buen amigo mío, al cual yo además quiero demasiado. También es compositor de este álbum. Yo estaba diciendo: “Marica, ¿será que estoy jodiendo mucho?“, y él me dice: ”Perro, te voy a decir una cosa: en los detalles está la magia". Y eso se me quedó grabado. Y te estoy hablando que un pelao mucho más joven que yo y todo. Yo dije: “Guau, qué buena frase”, porque ahí está la diferencia de incluso de este álbum al de otro humano, con el que hagamos un género parecido: en los detalles.

Y entonces, lo que yo antes dejaba pasar por alto, porque me parecía que eran bobadas chiquitas y como que no, para qué me molesto con eso, para qué le digo que me cambie ese requinto que no quiero, que me dé otro color, porque sabiendo que este está bien. No, si yo quiero este color y me enamoré de este color, quiero escucharlo. Y entonces empecé a meterme hasta en los detalles y fui completamente feliz, ¿no? Así es, hoy en día, Pipe Bueno en el estudio.

Bueno, dicen que Dios está en los detalles, ¿no?

Muy bueno, papi. Ahí acabaste de zumbar calientísimo para complementar esa frase. Pues mira, ahí está la magia.

La residencia de Pipe Bueno en México marcó una etapa de transformación personal que influyó en la temática de 'Aquí Estoy Yo' - crédito cortesía prensa Pipe Bueno

¿Cómo influyó México en este disco?

México me zarandeó durísimo. México fue parte de mi proceso personal y yo, pudiendo estar peleado con esa decisión, conmigo mismo decir: “¿Yo cómo decidí eso? Porque es que justo fui y me volví mierda". Hoy solo tengo agradecimiento, porque primero, si eso no me pasa, yo no estoy donde yo estoy hoy día. Y yo no estoy hablando del éxito, si el álbum pega, si no pega... No, estoy hablando desde ya como persona, porque ya puedo hoy en día trabajar y si el éxito aparece, y hablamos de éxito, de que una canción se vuelva exitosa, porque yo ya soy exitoso, es como que “perfecto, es un regalo de Dios”.

Pero donde estoy, la tranquilidad que tengo, la felicidad que tengo con mi familia, con Dios, dentro de mi hogar, eso no me lo quita nadie. Entonces, yo solamente tengo agradecimiento con esa decisión y además yo sigo amando profundamente México. Es después de Colombia, el otro país o nación que puedo llevar en mi corazón, porque creó la música que yo amo y que yo canto.

Todavía vivimos allá. Mantenemos allá y acá todo el tiempo, y los planes no han cambiado. No creas que lo que pasó... Los planes siguen siendo exactamente los mismos. Solamente que hubo un proceso donde me deconstruí para después volver como las águilas que van y se quitan el pico, y se despluman para salir otra vez, relucientes. Eso fue lo que pasó, y eso hizo México conmigo.

Hablemos de dos canciones en concreto de Aquí Estoy Yo. La primera, Vuela Corazón, en la que tiene como invitado a Andrés Cepeda. La otra, Que Mas, elegida como corte promocional. ¿Qué nos puede contar del origen de ambos temas?

Bueno, Que Mas es otra canción de esas que simplemente hablan del amor, de lo que significa, por ejemplo, Luisa en mi vida, porque yo decía: “Ay, qué bonito una canción para pedir la mano o para uno decirle a alguien que sea mi novia, o mi novio. Qué rico, algo así, pero romántico.

Y nace Que Mas, una canción llena de melodías distintas, una fusión entre lo que puede ser para mí un corrido, pero más light, medio popero, por llamarlo así, con melodías completamente modernas. Es de mis canciones preferidas que yo hice a nivel comercial, que aunque está inspirada en Luisa, es una canción que hice con este sentido comercial, a diferencia de Mi Esposa, que es la canción de ella.

Me inspiré en Luisa porque, pues, es el amor mío, hoy en día, eterno, y pensé en ella para decir, aunque ya le había pedido la mano: “¿Cómo le podría yo pedir la mano a Lu, no? ¿Cómo podría yo decirle que seamos una sola carne?“, por decirlo así. Y nace esa canción.

Y Vuela Corazón... Mano, Yasmil Marrufo, capo de capos, talentazo de los de la vieja guardia, pero de mucho nivel, que llega a enriquecer este álbum con una canción escrita al lado de Pablo Ocampo. Se me escapa alguien que más estuvo ahí, no recuerdo [Tom Z y Edwin Ferney Ballesteros]. Yo quería incluir algo muy de ese estilo, que fuera muy distinto. Y cuando yo escuché la canción, que es más balada que otra cosa, yo dije: “¿A quién puedo invitar yo a esta canción?“. Y no dudé en dos segundos en que fuese Cepeda.

Yo le mandé esta canción y se demoró lo que escuchó el tema. O sea, creo que escuchó incluso la mitad y me dijo: “Hermano, ya, esa es”. Porque la historia para atrás es que muchas veces lo intentamos. Yo le mandé canciones y nunca se dio. Pero esta fue como si yo hubiese metido una llave en un cerrojo, de esas llaves maestras, abrió la puerta que yo quería abrir, porque en dos segundos el maestro ya me está diciendo que sí. Grabamos video y todo. Espectacular.

El cantante Andrés Cepeda participa como invitado en una de las baladas de 'Aquí Estoy Yo' - crédito Pipe Bueno/YouTube

¿Cómo va a ser escuchar Aquí Estoy Yo ya en vivo? ¿Está ensayando para la gira o cómo va a ser?

Todo el disco ya está ensayado, todo está montado. Incluso, en algunos conciertos ya empezamos a tocar canciones. Lo que estamos haciendo es que la gente empiece a escoger sus favoritas. Ya hay muchas que empezaron de una a puntear, pero que escojan sus favoritas y obviamente tocárselas en estos conciertos. Ya para la gira, obviamente, pues cantarles mucho más, casi todo el disco sí toca.

¿Cómo van los planes de gira? ¿Habrá un Movistar Arena? ¿Un Campín?

Claro. [ríe] Parce, qué buena pregunta. Todavía no sabemos, pero de que va a haber algo, va a haber. Eso sí te lo prometo.

Pa’ qué decirte cosas que todavía no tengo seguras, pero lo que sí les puedo decir es que el paso para comenzar es este álbum, que la gente se conecte, escuche sus canciones.

Y después de este álbum, ya se nos acaba este año y seguramente en este año ya no va a pasar, pero para el 2027 estaremos anunciando algo, superbonito, para todos nuestros fanáticos.