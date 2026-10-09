Karol G recordó su paso por Coachella y reflexionó sobre la relación entre arte y política: “No se pueden separar”

Karol G analizó la representación de la comunidad latina en su propuesta audiovisual en una reciente entrevista, particularmente centrada en su aparición como cabeza de cartel en Coachella - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

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Karol G recorre desde julio de 2026 los estadios más grandes de Estados Unidos con la Viajando Por El Mundo Tropitour, la gira más ambiciosa de su carrera: más de 60 fechas en estadios de todo el mundo que arrancaron el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago y la llevarán a través de Norteamérica, Latinoamérica y Europa hasta mediados de 2027.

La colombiana, que agotó localidades en recintos como el SoFi Stadium de Los Ángeles, el MetLife Stadium de Nueva York y el Hard Rock Stadium de Miami, sostiene la gira con el peso de Tropicoqueta, su sexto álbum de estudio, que al momento de su lanzamiento en junio de 2025 registró la semana de streaming más alta del año para un álbum latino de una mujer. A la par, esta gira también le funciona a la paisa como promoción del más reciente No Me Arrepiento De Sentir Tanto.

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Es en ese contexto —en plena conquista de estadios y con la discusión sobre el papel político de los artistas latinos en Estados Unidos más vigente que nunca— que la cantante se sentó con los periodistas Joe Coscarelli y Jon Caramanica en el Popcast, el formato de entrevistas musicales de The New York Times. Allí habló sobre el peso de representar a una comunidad entera desde los escenarios más grandes del mundo, su activismo fuera de ellos y su filosofía para fusionar géneros latinoamericanos sin que eso se convierta en apropiación cultural.

En esa línea, la cantante recordó que se paró en el escenario principal de Coachella 2025 con algo más que una lista de canciones, manifestando que sentía una gran responsabilidad sobre sus hombros. “Ser headliner, en el momento que nuestra comunidad estaba viviendo en el país, sentí mucho peso para tomar el momento y que valiera la pena”, dijo la artista colombiana.

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La preparación fue larga y deliberada. “Me tomó mucho tiempo crear un show para Coachella: todo lo que quería defender, mi mensaje, cómo voy a presentar a mi comunidad”, explicó. El resultado fue una puesta en escena que, según ella misma describió, no buscaba solo entretener, sino transmitir identidad: “Quería hacer un show en el que la gente pudiera entender quiénes somos, qué estoy intentando decir”.

La participación de Karol G como cabeza de cartel en Coachella 2025 buscó visibilizar la identidad de los latinos, según explicó, yendo más allá de lanzar una proclama ante las políticas antimigratorias del gobierno Trump - crédito Daniel Cole/Reuters

En esa línea, la cantante expresó su creencia en que el arte y la política no podían separarse, como se expresa desde ciertos sectores sociales. “Creo que no hay forma de separarlos. Creo que la gente sabe lo que representamos los latinos. O sea, todos estamos en plan ‘que se joda ICE’, ¿sabes? Todos pensamos así“, afirmó.

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No obstante, la Bichota afirmó que su intención al armar el espectáculo para Coachella era presentar algo que fuese más allá. “En mi caso, no se trataba solo de decir eso. ¿Qué significa decir solo eso? No, quiero hacer algo lo suficientemente bueno y grande para este escenario en concreto", señaló.

Durante la charla se hizo la comparación con Bad Bunny y su actuación en el Super Bowl fue inevitable. Cuando le recordaron a la cantante que ella estuvo en la casita del escenario aquella noche y se trazó el paralelo entre ambas actuaciones: la de representar a todo un colectivo desde un escenario masivo. “Es alegría, pero la alegría viene después. En el proceso, todo el tiempo te preguntas: ‘¿Es suficiente? ¿Puedo hacer más? ¿Qué más puedo hacer?’”, admitió la cantante.

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Su elección fue no hacer declaraciones políticas explícitas desde el escenario de Coachella, sino usar la propia presencia como mensaje. Frente a tres cabezas de cartel —Justin Bieber, Sabrina Carpenter y ella—, razonó de manera estratégica: “Necesitaba asegurarme de que Karol G llevara a ese escenario todo lo que somos. Y traer eso fue, para mí, la mejor manera de dar una declaración”.

Eso no implicó que su mensaje político se limite al espectácul, y así lo hizo saber Karol G al comentar que su Fundación Con Cora opera un programa específico de apoyo a mujeres inmigrantes en Estados Unidos: “Ayudamos a todas las mujeres inmigrantes, chicas en Estados Unidos, que necesitan irse o a quienes alguien se llevó, y las ayudamos legalmente”. La artista rechazó la idea de que el activismo de escenario y el trabajo de base sean cosas separadas: “Hay tantas formas diferentes que los artistas toman, un lado o el otro, pero yo me siento muy feliz y en paz con la manera en que estoy haciendo mi apoyo”.

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Karol G defendió su fusión como un acto de honestidad, antes que de tendencia

Karol G argumentó que la mezcla de ritmos en 'Tropicoqueta' responde a su vivencia personal y no a una estrategia comercial de apropiación cultural - crédito @karolg/Instagram

Otro tema abordado en la charla tuvo que ver con las acusaciones de apropiación cultural de las que fue blanco tras la publicación de Tropicoqueta en 2025. Ante esto, la cantante fue tajante: “Entendería eso si lo hago por cualquier tendencia o por cualquier razón que no es honesta”.

Su argumento es autobiográfico. “Para mí no es apropiación cultural, por ejemplo con el mariachi o la música mexicana, porque crecí escuchándola. Tuve un mariachi en mis 15 años. Crecí escuchándola, siendo fan, entendiendo la cultura, aprendiéndola, investigándola”, explicó. Y fue más lejos al citar a Rocío Dúrcal, la artista española que se convirtió en ícono de la música ranchera mexicana. “Ella era de España. Pero amaba tanto la música y la cultura que se mudó a México. Y si la amas, si le muestras respeto, y si lo haces de la manera correcta, yo misma no siento que sea apropiación cultural. Es como: naciste en un mundo lleno de diferentes culturas, lleno de diferentes colores, sonidos. ¿Por qué no puedes enamorarte de algo diferente a donde naciste?”, declaró.

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Lo que para muchos artistas podría ser una declaración de intenciones, para ella es algo habitual desde antes de alcanzar la fama. “Ya tengo una canción como Así Es El Amor que es mariachi, literalmente mariachi con reguetón, y tiene como 12 años”, reveló. “Ahora estoy haciendo lo mismo que he estado haciendo, en una escala más grande”.

La cantante trabajó con expertos del mariachi y el vallenato para garantizar el respeto hacia las tradiciones musicales, y hasta con el compositor que trabajó con Selena Quintanilla en sus grandes éxitos de los 90 - crédito @karolg/Instagram

La filosofía de Karol G con los géneros ajenos no se queda en las palabras. Antes de grabar su canción con mariachi, viajó a México y trabajó con especialistas: “Fui a México. Me senté con los maestros más increíbles de la música. Aprendí sobre eso. Tengo un profesor que enseña cómo cantar una canción de mariachi. Ahora, cuando escucho la canción, me digo: ‘Me encantaría volver a grabarla’. Sé que puedo hacerlo mejor ahora, puedo meterme más en el sentimiento”, aseguró.

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Con el vallenato, el proceso fue idéntico. “Traje a un gran maestro del vallenato en Colombia”, relató, describiendo a un productor que trabajó con la máxima referente femenina del género en el país, ya fallecida. Lo convocó con un propósito explícito: “Lo traje para que me enseñara cómo hacerlo bien. No quiero arruinarlo. Realmente quiero que esto respete mi cultura, que se la muestre al mundo”.

El caso más ilustrativo de esta ética fue Alguien Que Te Amaba, su homenaje a Selena Quintanilla. Karol G no se conformó con versionar el sonido de la reina del tex-mex: fue a la fuente y convocó a Pete Astudillo, el coautor y productor que trabajó junto a Selena durante su carrera.

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“Él no estaba haciendo música, no estaba escribiendo canciones para nadie después de Selena. Y yo me preguntaba: ‘¿Creés que va a decir que sí o que no?’”, recordó. Astudillo aceptó, y el resultado, según ella, lleva algo que las versiones superficiales no pueden tener: “Si escuchás la canción, sentís las raíces. Las sentís. Es real. Es especial. Suena como la cumbia que yo quería representar”.