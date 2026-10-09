Ejército incautó más de una tonelada de cocaína de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Puerto Gaitán, Meta

Esta es la información proporcionada por el vocero de la Presidencia, Miller Soto, relacionada con la incautación de más de una tonelada de cocaína en Puerto Gaitán, Meta - crédito Presidencia

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El Gobierno nacional confirmó que el Ejército incautó 1.198 kilos de cocaína y capturó a dos personas en medio de un operativo a un vehículo tipo tractocamión que se movilizaba en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Según la información suministrada por el vocero oficial de la Presidencia de la República, Miller Soto, el cargamento era transportado por integrantes de la estructura 39 del bloque Amazonas, también conocido como “Arcesio Niño”, una facción de las disidencias de las Farc atribuida a alias Iván Mordisco.

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El operativo fue realizado por tropas de la Cuarta División y la Séptima Brigada del Ejército Nacional. Las autoridades señalaron que los dos detenidos fueron capturados en flagrancia y quedaron a disposición de las instancias judiciales competentes.

Tropas de la Cuarta División y la Séptima Brigada detuvieron un automotor en Puerto Gaitán y decomisaron un cargamento que superaba una tonelada - crédito Ejército Nacional de Colombia

De acuerdo con la información oficial, la droga estaba vinculada a la estructura guerrillera, en contra de la cual se sostienen golpes contundentes, en particular, al narcotráfico, una de sus fuentes de financiación.

El vocero presidencial indicó que Puerto Gaitán tiene relevancia por su actividad petrolera, ganadera y por su conexión fluvial con rutas hacia la región del Orinoco. En ese contexto, afirmó que la presencia institucional busca impedir el uso de los corredores viales y logísticos para el transporte de sustancias ilícitas.

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La ampliación ofrecida por fuentes militares indicó que los estupefacientes tendrían como destino inicial la frontera entre Colombia y Venezuela.

“Desde allí, presuntamente sería movilizado posteriormente a México, donde podría estar vinculado con redes asociadas al Cartel Jalisco Nueva Generación, con una posible proyección hacia los Estados Unidos”, es el reporte del Ejército.

El Gobierno nacional confirmó la continuidad de los operativos en contra del narcoterrorismo - crédito @infopresidencia/X

Esta acción ofensiva logró detener la comercialización de aproximadamente 2.995.000 dosis y, en consecuencia, generó una afectación estimada de $7.906.800.000 a las rentas criminales, además de incautar el tractocamión utilizado.

El presidente Abelardo de la Espriella ratificó, según el comunicado oficial, la instrucción a la fuerza pública de mantener las acciones contra las finanzas de las organizaciones armadas. “Mi orden es golpear sus economías ilícitas y perseguirlos sin descanso”, afirmó el mandatario, de acuerdo con el relato de Soto.

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El Gobierno sostuvo que las incautaciones buscan reducir los recursos destinados a la compra de armas, el reclutamiento de menores de edad y otras actividades criminales. En su declaración, el vocero presidencial mencionó más operativos contra las estructuras disidentes Carolina Ramírez, en Guaviare, y el frente Jerónimo Galeano, en Tolima.

Dos personas fueron detenidas tras la interceptación de un vehículo en Meta, en un operativo que el Gobierno vinculó con una estructura disidente atribuida a alias Iván Mordisco - crédito @JACOBOSOLANOC/x

Esos resultados, según el funcionario, hacen parte de una estrategia enfocada en afectar hombres, armamento y recursos financieros de las organizaciones ilegales.

El material incautado quedó fuera de circulación, mientras las autoridades adelantan las diligencias judiciales para establecer la ruta del cargamento, sus responsables y eventuales conexiones con redes de narcotráfico en la región.

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Ejército capturó a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en Villavicencio

Durante la jornada del jueves, 8 de octubre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella informó en su perfil de X que el Ejército realizó la captura de tres presuntos integrantes del Clan del Golfo e incautó tres armas durante un operativo en Villavicencio. Según el reporte presidencial, las tropas decomisaron un fusil, un subfusil y una pistola.

El balance divulgado también incluye procedimientos de la Fuerza Pública en Antioquia, Caquetá, Vichada y varias ciudades del país. En Puerto Nare, Antioquia, la Policía capturó a otra persona señalada de pertenecer al Clan del Golfo, mientras que en Cartagena del Chairá, Caquetá, fueron detenidos tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc.

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Siguen operativos con capturas contra el tráfico de drogas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por otra parte, en La Primavera, Vichada, la Armada interceptó una embarcación que, de acuerdo con el jefe de Estado, transportaba 32 bultos de sustancias ilícitas. La operación estuvo dirigida contra estructuras asociadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El mandatario también informó sobre cuatro capturas de personas con notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Bucaramanga, Bogotá y Atlanta, Estados Unidos. Las detenciones estarían relacionadas con investigaciones por narcotráfico.