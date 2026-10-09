Colombia

Ejército incautó más de una tonelada de cocaína de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Puerto Gaitán, Meta

La Presidencia de la República informó que el operativo resultó en la captura en flagrancia de dos personas, al parecer, vinculadas con la estructura 39 del bloque Amazonas, una facción del grupo armado

Esta es la información proporcionada por el vocero de la Presidencia, Miller Soto, relacionada con la incautación de más de una tonelada de cocaína en Puerto Gaitán, Meta - crédito Presidencia
Guardar

El Gobierno nacional confirmó que el Ejército incautó 1.198 kilos de cocaína y capturó a dos personas en medio de un operativo a un vehículo tipo tractocamión que se movilizaba en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Según la información suministrada por el vocero oficial de la Presidencia de la República, Miller Soto, el cargamento era transportado por integrantes de la estructura 39 del bloque Amazonas, también conocido como “Arcesio Niño”, una facción de las disidencias de las Farc atribuida a alias Iván Mordisco.

PUBLICIDAD

El operativo fue realizado por tropas de la Cuarta División y la Séptima Brigada del Ejército Nacional. Las autoridades señalaron que los dos detenidos fueron capturados en flagrancia y quedaron a disposición de las instancias judiciales competentes.

Tropas de la Cuarta División y la Séptima Brigada detuvieron un automotor en Puerto Gaitán y decomisaron un cargamento que superaba una tonelada - crédito
Tropas de la Cuarta División y la Séptima Brigada detuvieron un automotor en Puerto Gaitán y decomisaron un cargamento que superaba una tonelada - crédito Ejército Nacional de Colombia

De acuerdo con la información oficial, la droga estaba vinculada a la estructura guerrillera, en contra de la cual se sostienen golpes contundentes, en particular, al narcotráfico, una de sus fuentes de financiación.

El vocero presidencial indicó que Puerto Gaitán tiene relevancia por su actividad petrolera, ganadera y por su conexión fluvial con rutas hacia la región del Orinoco. En ese contexto, afirmó que la presencia institucional busca impedir el uso de los corredores viales y logísticos para el transporte de sustancias ilícitas.

PUBLICIDAD

La ampliación ofrecida por fuentes militares indicó que los estupefacientes tendrían como destino inicial la frontera entre Colombia y Venezuela.

“Desde allí, presuntamente sería movilizado posteriormente a México, donde podría estar vinculado con redes asociadas al Cartel Jalisco Nueva Generación, con una posible proyección hacia los Estados Unidos”, es el reporte del Ejército.

El Gobierno nacional confirmó la continuidad de los operativos en contra del narcoterrorismo - crédito
El Gobierno nacional confirmó la continuidad de los operativos en contra del narcoterrorismo - crédito @infopresidencia/X

Esta acción ofensiva logró detener la comercialización de aproximadamente 2.995.000 dosis y, en consecuencia, generó una afectación estimada de $7.906.800.000 a las rentas criminales, además de incautar el tractocamión utilizado.

El presidente Abelardo de la Espriella ratificó, según el comunicado oficial, la instrucción a la fuerza pública de mantener las acciones contra las finanzas de las organizaciones armadas. “Mi orden es golpear sus economías ilícitas y perseguirlos sin descanso”, afirmó el mandatario, de acuerdo con el relato de Soto.

El Gobierno sostuvo que las incautaciones buscan reducir los recursos destinados a la compra de armas, el reclutamiento de menores de edad y otras actividades criminales. En su declaración, el vocero presidencial mencionó más operativos contra las estructuras disidentes Carolina Ramírez, en Guaviare, y el frente Jerónimo Galeano, en Tolima.

Según las autoridades, alias El Gallero coordinaba rutas de narcotráfico y tráfico de armas utilizadas para enviar hasta tres toneladas mensuales de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos - crédito @JACOBOSOLANOC/x
Dos personas fueron detenidas tras la interceptación de un vehículo en Meta, en un operativo que el Gobierno vinculó con una estructura disidente atribuida a alias Iván Mordisco - crédito @JACOBOSOLANOC/x

Esos resultados, según el funcionario, hacen parte de una estrategia enfocada en afectar hombres, armamento y recursos financieros de las organizaciones ilegales.

El material incautado quedó fuera de circulación, mientras las autoridades adelantan las diligencias judiciales para establecer la ruta del cargamento, sus responsables y eventuales conexiones con redes de narcotráfico en la región.

Ejército capturó a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en Villavicencio

Durante la jornada del jueves, 8 de octubre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella informó en su perfil de X que el Ejército realizó la captura de tres presuntos integrantes del Clan del Golfo e incautó tres armas durante un operativo en Villavicencio. Según el reporte presidencial, las tropas decomisaron un fusil, un subfusil y una pistola.

El balance divulgado también incluye procedimientos de la Fuerza Pública en Antioquia, Caquetá, Vichada y varias ciudades del país. En Puerto Nare, Antioquia, la Policía capturó a otra persona señalada de pertenecer al Clan del Golfo, mientras que en Cartagena del Chairá, Caquetá, fueron detenidos tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc.

Siguen operativos con capturas contra el tráfico de drogas - crédito
Siguen operativos con capturas contra el tráfico de drogas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por otra parte, en La Primavera, Vichada, la Armada interceptó una embarcación que, de acuerdo con el jefe de Estado, transportaba 32 bultos de sustancias ilícitas. La operación estuvo dirigida contra estructuras asociadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El mandatario también informó sobre cuatro capturas de personas con notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Bucaramanga, Bogotá y Atlanta, Estados Unidos. Las detenciones estarían relacionadas con investigaciones por narcotráfico.

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcIncautación de cocaínaNarcotráficoELNColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. Fortaleza - en vivo HOY: comenzó el partido, siga el minuto a minuto con Cuadrado en la cancha

El estadio Metropolitano de Techo es epicentro del duelo entre los equipos bogotanos por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

Millonarios vs. Fortaleza - en vivo HOY: comenzó el partido, siga el minuto a minuto con Cuadrado en la cancha

Viajar con mascotas en app de transporte se multiplicó por 2,5 en un año en Colombia

Antes de esta categoría especializada, el 84% de los usuarios sufría cancelaciones frecuentes al viajar con sus mascotas

Viajar con mascotas en app de transporte se multiplicó por 2,5 en un año en Colombia

Atlético Nacional y Deportes Tolima no se hicieron daño: empate sin goles en Itagüí por la Liga BetPlay

Los porteros Franco Armani y Neto Volpi fueron figuras por sus atajadas que mantuvieron el cero en sus arcos y no permitieron que el verde sumara un nuevo triunfo como local

Atlético Nacional y Deportes Tolima no se hicieron daño: empate sin goles en Itagüí por la Liga BetPlay

Más que un afrodisíaco: experto revela por qué el chontaduro es un verdadero superalimento para la energía y el metabolismo

La fruta tradicional del Pacífico colombiano gana atención por sus nutrientes, puesto que contiene fibra, carotenoides y lípidos insaturados, elementos que complementan una dieta variada y equilibrada

Más que un afrodisíaco: experto revela por qué el chontaduro es un verdadero superalimento para la energía y el metabolismo

Eliminar los impuestos saludables pondría en riesgo la salud pública en Colombia, advirtió la Academia Nacional de Medicina

El debate se centra en el Proyecto de Ley 012 de 2026, que busca derogar los gravámenes creados en la reforma tributaria de 2022. La entidad respaldó su posición con cifras sobre el aumento de la diabetes en Colombia y cuestionó que estos cobros sean responsables del encarecimiento de la canasta básica

Eliminar los impuestos saludables pondría en riesgo la salud pública en Colombia, advirtió la Academia Nacional de Medicina
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Falleció Ana María Arango, figura de la televisión y el cine colombiano

Falleció Ana María Arango, figura de la televisión y el cine colombiano

Shakira se sumó a la alegría del Carnaval de Barranquilla desde Madrid, España, con sombrero vueltiao

Pipe Bueno y los secretos de ‘Aquí Estoy Yo’, su nuevo álbum de estudio: “No hay manera de ser deshonesto con la música”

Editors se prepara para hacer historia en Rock Al Parque 2026: “Estoy muy orgulloso de nuestra longevidad”

De la Espriella Lawyers negó alianza en la defensa de Ricardo Orrego tras señalamientos por una supuesta red: anunció acciones legales

Deportes

EN VIVO - Millonarios vs. Fortaleza HOY: siga el minuto a minuto con Cuadrado en la cancha

EN VIVO - Millonarios vs. Fortaleza HOY: siga el minuto a minuto con Cuadrado en la cancha

Atlético Nacional y Deportes Tolima quedaron ‘en tablas’: hubo empate sin goles en Itagüí por la Liga BetPlay

Derechos de televisión del fútbol colombiano: canal dueño del contrato estaría en problemas porque no tendría cómo igualar la oferta

Lucas González fue criticado por no escoger a Juan Manuel Rengifo como titular en Atlético Nacional: “Es el jugador a vender y no lo pone”

Agustín Martegani aseguró que Frank Fabra fue determinante para su llegada al Independiente Medellín: “El equipo está muy bien”