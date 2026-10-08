Editors se prepara para hacer historia en Rock Al Parque 2026: “Estoy muy orgulloso de nuestra longevidad”

Editors se presentará en Rock Al Parque, el lunes 12 de octubre, pocos días antes de la publicación de su LP 'Surface, Echo & Sound' - crédito Rahi Rezvani cortesía Ultrapop

Guardar

En el rock de los años 2000 hubo una serie de tendencias y escenas que marcaron la pauta a seguir, en un momento donde el género comenzaba a desdibujarse y ceder protagonismo comercial ante otros estilos, principalmente ligados al pop, el hip hop y el R&B.

Una de esas tendencias que cobró un protagonismo significativo fue la del indie rock, que proponía un regreso a un estilo más sencillo y limpio en contraste con la tendencia a las distorsiones que dominó durante los años 90. Decenas de grupos se hicieron notar en el plano internacional, ya fuese proponiendo un sonido descarnado como The Strokes, The Hives y The White Stripes, algo con dosis de baile como Franz Ferdinand, The Rapture o LCD Soundsystem, o apostando por ambientes más oscuros como Interpol, White Lies, o Editors.

PUBLICIDAD

Algo llamativo del indie rock en ese periodo es que, a menudo, esas características sonoras y estilísticas podían ser agrupadas por una misma banda en una trayectoria entera, y hasta en un mismo álbum. Con Editors, formados en Birmingham en 2002, ese caso es especialmente evidente.

Gracias a su álbum debut The Back Room (2005) y el éxito de sus sencillos Munich, Blood y Bullets, la banda se transformó en una de las más importantes del panorama musical independiente, así como en una habitual de los festivales europeos de verano más prestigiosos como Glastonbury, Reading y Leeds, Eurockéennes, Pinkpop o Primavera Sound. Todo gracias a un sonido deudor del post-punk, con guitarras penetrantes, ritmos intensos, coros irresistibles, y la voz de barítono su cantante Tom Smith, presentando en cada álbum letras donde la melancolía y la esperanza tienen igual cabida.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento, Editors siguió una trayectoria en la que se negó a recibir comparaciones con sus contemporaneos y dieron prioridad a su afán de alcanzar una nueva frontera creativa con cada trabajo. De este modo pasaron de un estilo más guitarrero y directo en An End Has A Start (2007) a los teclados más experimentales de In This Light and on This Evening (2009), gozando del reconocimiento de sus fans y la crítica musical incluso en los 2010, publicando LPs notables como The Weight of Your Love y, sobre todo, In Dream (2015).

Tom Smith y Justin Lockey hablaron en exclusiva con Infobae Colombia, en la antesala de su primer show en Suramérica, como parte de Rock Al Parque 2026 - crédito Paula Useche/Infobae Colombia

Con siete discos publicados hasta la fecha, la banda venía de grabar dos producciones más orientadas a los sintetizadores y los tonos industriales, Violence (2018) y EBM (2022) hasta que decidieron volver a privilegiar un sonido más orgánico que se verá reflejado el próximo 30 de octubre cuando se publique Surface, Echo & Sound.

PUBLICIDAD

De marcado tono acústico pero igualmente atrapante en los coros, este trabajo dejó hasta la fecha tres adelantos, Call It In, The Rush y Seriously. En ellos emergen la capacidad para hacer de la melancolía y de la esperanza de que todo mejorará motores creativos sinceros, pero también refinados.

Pero antes del estreno, Editors tiene una cita con la historia: por primera vez en 24 años de carrera, se presentarán en Suramérica, una plaza hasta ahora resistida para ellos. Lo harán como uno de los actos centrales del festival Rock Al Parque 2026, el próximo lunes 12 de octubre en el escenario Bio by Vans del Parque Simón Bolívar, a partir de las 7:10 p. m.

PUBLICIDAD

En exclusiva, Infobae Colombia habló con Tom Smith y Justin Lockey, guitarrista del grupo desde 2012 acerca de lo que implica presentarse por primera vez en la región, los secretos de Surface, Echo & Sound, la relación de la banda con el estudio de grabación, la nostalgia, y hasta de la altura capitalina.

Infobae Colombia: Hay que iniciar por la pregunta más obvia. ¿Por qué tardaron tanto en venir, no solo a Colombia, sino a Sudamérica?

La banda aseguró que tardarse en visitar la región era uno de los grandes arrepentiemientos de su carrera musical - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Tom Smith: Hay muchas respuestas. Es, sin duda, uno de los grandes arrepentimientos de la banda, el hecho de que nunca logramos llegar a todo el continente. En los primeros años tal vez hubo una oportunidad, pero no se dio, y con el paso del tiempo uno piensa que nunca va a pasar. Se vuelve más complicado.

PUBLICIDAD

Así que recibir esta oferta de Rock Al Parque para venir ahora, después de no sé cuántos años de carrera, es algo realmente hermoso, porque no pensábamos que fuera a suceder. Uno cree que se vuelve demasiado complicado y costoso, y bueno, aquí estamos, afortunadamente. Más vale tarde que nunca.

Editors es un nombre muy habitual en festivales europeos. ¿Cuál es la clave para mantenerse tantos años, con tantos discos, en los carteles?

Tom Smith: Creo que, obviamente, nos tomamos muy en serio tocar en vivo. Ensayamos mucho y tocar para la gente es una parte muy importante de la historia. Pero, al final, todo se reduce a los discos y a que somos bastante egoístas en enfocarnos en la música que hacemos, que queremos hacer, cómo la hacemos y en asegurarnos de que los discos sean correctos para nosotros. Después, todo lo demás es una extensión de eso. Los discos nos dan, digamos, el terreno para salir a hacer lo nuestro.

PUBLICIDAD

Pero sí, los festivales son divertidos. Han sido una parte importante de nuestra historia, tocar al aire libre, y hay una cualidad hímnica en algunas de nuestras canciones que funciona bastante bien en los festivales. Pero sin la música, no sería lo mismo.

¿Cómo es la relación de Editors con el estudio, y en especial durante las sesiones de grabación para Surface Echo & Sound? ¿Cómo se maneja la incertidumbre de saber cuándo entrar o salir del estudio, o decidir si seguir experimentando con los arreglos, las letras, o llegar al punto de decir “ya está”?

Los británicos respondieron al dilema de cómo saber cuando una canción está realmente terminada, y como lidian con él dentro de la banda - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Justin Lockey: Somos bastante buenos para saber cuándo algo está en un punto en el que ya está listo para terminarse. También, como llevamos mucho tiempo haciendo esto, uno se acostumbra a su propio proceso en el estudio. Y como lo hacemos todo entre nosotros, no hay reglas ni límites de tiempo reales.

PUBLICIDAD

Cuando hicimos este nuevo disco, estuvimos en el estudio varios meses, y algunos de nosotros vivíamos ahí. Trabajábamos todo el tiempo. Tom llegaba por la mañana, trabajábamos durante el día y, a veces, volvíamos por la noche. En realidad fue un proceso bastante sencillo. Sentíamos que sabíamos cuándo habíamos terminado.

Tom Smith: Creo que tu pregunta es la pregunta del millón, en verdad. ¿Cómo sabés cuándo algo está terminado? Porque no hay una respuesta correcta o incorrecta. Pero hay que encontrar un punto en el que, en conjunto, los cinco sintamos que esto está bien, a falta de una palabra mejor. Y entender cómo se siente esa sensación, y saber cuándo todos estamos contentos, es parte de por qué seguimos funcionando como banda. La búsqueda de esa sensación es lo que nos mantiene haciendo esto.

PUBLICIDAD

Justin Lockey: Es todo eso junto.

Tom Smith: Sí, es todo eso junto. Y hacer música de manera colaborativa es un compromiso. Es tratar constantemente de complacer a todos. Ser fiel a la canción, pero también encontrar una manera de presentarla con la que todos digan: “Wow, esto es genial, esto está bueno”. A veces ni siquiera se dice en palabras. A veces es puro instinto, y entre los cinco, en la sala, uno simplemente sabe: “Ah, sí”.

Justin Lockey: Cuando todos asienten con la cabeza.

Tom Smith: Sí.

Justin Lockey: Ahí sabes que encontraste algo bueno.

Tom Smith: Y la otra cara de la moneda es que, con algunas de las canciones de este disco, uno avanza por un camino, llega a un punto y piensa: “Está bastante bien, pero no termina de estar bien”.

Entonces pruebas otro camino, y después otro, y en algún momento hacés un balance y terminás volviendo al primero. [risas] O lo que sea, ¿no?

Pero todo es parte del proceso. No hay reglas fijas sobre cuál es la mejor manera. A veces toma 30 segundos y todos sabemos exactamente cómo va a sonar la canción.

Entre los temas lanzados hasta ahora de este disco, el que más me atrapó fue probablemente Call It In con ese ritmo intenso y una especie de aire a Echo & the Bunnymen. ¿Cuál es la historia detrás de esa canción?

Tom Smith: Call It In creo que apareció bastante temprano en el proceso de grabación. En cuanto a composición, fue una de las últimas canciones que escribí. Cuando nos reunimos, no escribimos todo desde cero en la sala. Yo llego con pequeñas ideas, normalmente en guitarra acústica. Una especie de demo preliminar. Solo las melodías vocales y la mayoría de las letras, por lo general, y un camino para la canción, y después nos sentamos todos y hablamos sobre con qué clima o atmósfera podemos empezar.

Con esa canción, probamos un camino que estaba bastante bueno, pero todos sabíamos que la canción tenía más para dar, y terminamos volviendo más a la demo en cuanto al ritmo y la presentación. En cierto modo, pusimos a la banda al servicio de la demo.

Call It In es, además, la canción en la que canté por primera vez la frase Surface, echo, and sound, que terminó siendo el título del álbum. En esa canción hay una referencia al ruido del mundo moderno en el que vivimos: la política, las guerras, todo ese tipo de cosas aterradoras que alimentan la ansiedad en estas canciones. Y en Call It In digo que está bien pedir ayuda frente a ese tipo de preocupaciones, desde una conexión humana, de persona a persona. Y, como dije, “surface, echo, and sound” se convirtió en el título del álbum porque Russell [Leetch, bajista de Editors] pensó que debía serlo.

El tema fue elegido como el primer sencillo del LP 'Surface, Echo & Sound' - crédito Editors/YouTube

Surface, Echo & Sound es interesante porque suena distinto a buena parte de lo que Editors hizo antes. Sin embargo, al mismo tiempo, ese enfoque más acústico se siente correcto, tiene sentido. ¿Esperan que el público tenga una impresión similar en estas semanas?

Tom Smith: Creo que cada vez que sacas un álbum, no piensas realmente en cómo va a ser recibido mientras lo estás haciendo, porque lo hacés para calmar esa parte de ti que necesita ser calmada para poder crearlo. Es como una compulsión que tratás de satisfacer cada vez que escribís canciones y las grabas.

Y supongo que si seguiste a la banda desde el principio, si conoces esta banda desde hace tiempo, no te va a sorprender que estemos haciendo lo que hacemos. Porque tendemos a ir en una dirección y después mantener las cosas frescas yendo en otra. Y creo que, como los últimos tres discos fueron bastante electrónicos... creo que era momento de volver a hacer un disco de banda.

A lo largo de su carrera, Editors siempre se ha movido en una especie de danza entre la oscuridad y la luz, en las letras, en la instrumentación. Pero nunca se permiten inclinarse completamente hacia un lado o hacia el otro. Y este álbum tal vez ofrece uno de los ejemplos más claros de eso. ¿Cómo lograron ese equilibrio entre la oscuridad y la luz?

Tom Smith: Creo que ni siquiera es una lucha. Es más bien una relación continua entre las dos cosas. Se podría hablar, por ejemplo, de la esperanza frente a la ansiedad en las letras, como buscar algo de luz al final del túnel.

También se podría hablar más desde lo musical, en términos de la combinación que hay en discos como este, de elementos más opresivos, industriales, brutales, sombríos, combinados con algo melódicamente más luminoso que saque esa pesadez. La pesadez y la ligereza son una constante...

Justin Lockey: Es lo que hacemos.

Tom Smith: Es lo que hacemos [risas]. Creo que, en general, es lo que hace el arte. Es como darle sentido a cosas que te dan miedo o que ni siquiera entendés del todo, o para las que no encontrás las palabras. Eso es lo que hacen las grandes canciones, el arte, las pinturas y las películas, en el fondo. Es un nivel bastante básico.

Justin Lockey: Comunicar emociones.

Tom Smith: Sí. Y creo que, con la banda, la palabra clave es emoción. Siempre hemos buscado una conexión emocional con las canciones, y nos enorgullece ser una banda que intenta lograr eso. Con este disco, la musicalidad es bastante abierta, bastante amplia, bastante luminosa. En cierto modo, quizás sea nuestro disco más accesible, al menos en la superficie. Pero bueno, ya veremos.

¿Hay algo en la carrera de la banda que les genere nostalgia de la misma manera?

Tom Smith: La nostalgia en general me da un poco de miedo. No sé, me genera como cierto rechazo [risas]. Pero cuando pienso en esto (mira una copia del álbum debut de la banda, The Back Room)... el 2005. ¡Uf! ¡El tiempo vuela! Te obliga a pensar un poco en el pasado. Pero, ¿qué es la nostalgia, en el fondo? Es una especie de idealización del pasado, ¿no?

Justin Lockey: Sí. Es mirar atrás con anteojos color de rosa y decir “ah, era mejor en esa época”, cuando en realidad no lo era. Simplemente...

Tom Smith: Eran otros tiempos. Y estoy muy orgulloso de nuestra longevidad. El hecho de que hayamos logrado mantener esta creatividad durante tanto tiempo, haciendo distintos tipos de discos, encontrando distintas maneras de expresarnos y manteniendo siempre ese equilibrio entre lo oscuro y lo luminoso, como dices.

Estoy orgulloso de eso, de que hayamos logrado sostenerlo, de que sigamos acá y sigamos haciendo discos que sentimos tan vibrantes como cualquiera de los anteriores. Sabemos que no todos van a sentir lo mismo, pero se trata de que nosotros estemos entusiasmados con la música que hacemos.

¿Qué podemos esperar de Editors el próximo lunes en Rock al Parque, en este debut en Suramérica?

Con dosis de humor, Tom Smith y Justin Lockey invitaron al público colombiano a verlos en vivo el próximo 12 de octubre - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Justin Lockey: Bueno, tenemos que superar lo de la altura. [risas] Así que si no nos desmayamos, va a ser un gran show.

Creo que vamos a hacer lo que hacemos siempre, en todos lados. Esto es especial porque nunca estuvimos acá, pero vamos a dar lo mismo que damos en cada show. Nos enorgullecemos de nuestro show en vivo, así que, para nosotros va a ser como ver un mar de caras que nunca vimos antes, Es bastante increíble.

Probablemente haya mucha gente el próximo lunes que nunca haya visto a Editors antes. Incluso puede haber gente que nunca escuchó antes el nombre Editors. ¿Qué le dirían a esas personas?

Justin Lockey: Vengan a ver de qué se trata.

Tom Smith: Vengan a verlo, claro.

Justin Lockey: Estén abiertos a eso.

Tom Smith: Creo que eso es lo lindo de los festivales, ¿no? Conectar con gente que no tiene mucha relación contigo de entrada, o que, como dices, tal vez nunca escuchó hablar de ti. Y obviamente acá, como es nuestra primera vez... hay muchas posibilidades de que nadie nos haya visto nunca. Y también el cartel, el festival en el que estamos tocando. Lo lindo para nosotros es que no hay muchas bandas de habla inglesa en el cartel, algo que es muy importante para este lugar. No es como venir a tocar a Lollapalooza o algo así. Es algo realmente importante para Bogotá, para Colombia.

Así que para nosotros, que nos hayan invitado, es un verdadero privilegio. Vamos a ser respetuosos. Vamos a hacer lo nuestro. Tenemos una hora... 23 años de carrera para cubrir, y una altura que superar. [risas]

La canción publicada en 2005 llegó al puesto de 22 de las listas británicas y se transformó en una de las más emblemáricas de la banda británica - crédito Kitchenware Records