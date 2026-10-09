Lucas González fue criticado por no escoger a Juan Manuel Rengifo como titular en Atlético Nacional: “Es el jugador a vender y no lo pone”

Juan Manuel Rengifo es figura de Atlético Nacional desde el segundo semestre de 2025 y es llamado a ser vendido al exterior en 2027 - crédito Luisa González/REUTERS

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Atlético Nacional ha cuidado a Juan Manuel Rengifo, volante que empezó a destacarse en la selección Colombia, aunque solo disputó un partido. Desde 2025, es una promesa para el futuro del equipo por sus condiciones y su aporte en la cancha, donde ya fue campeón de la Copa Colombia 2025.

El extécnico Nelson Gallego criticó a Nacional por no darle más oportunidades al volante de 21 años, ya que en el mercado de inicios de 2027 aparecerán muchas ofertas para llevarlo al exterior. Según consideró, esa posibilidad le serviría para avanzar en su carrera y ganarse un puesto en la Tricolor.

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Sin embargo, Rengifo perdió la titularidad por decisión del técnico Lucas González, quien le dio prioridad a James Rodríguez, el fichaje para el segundo semestre de 2026. Además, Edwin Cardona cuenta con la confianza del entrenador bogotano.

“Rengifo es el más cotizado de Nacional”

Luego de su actuación en el segundo tiempo del amistoso entre Colombia y Perú, en el Nu Stadium de Miami, Juan Manuel Rengifo cuenta con condiciones para ser titular en el combinado nacional y en su club. El mediocampista es una de las figuras juveniles del fútbol colombiano.

“Rengifo es el más cotizado de Nacional, es el jugador a vender y no lo pone (Lucas González), pues estamos equivocados todos. Su mejor jugador, el de más proyección, no lo pone, sería lo último que nos podría pasar”, mencionó el exentrenador Nelson Gallego en el programa Jugada Maestra, de la plataforma Ditu.

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El volante no sumó minutos ante México y Paraguay y entró en el segundo tiempo del partido ante Perú en Miami - crédito FCF

El extécnico añadió que “hay que darle confianza, que le dé para adelante, que seguro va a crecer. Él se lo ganó todo. Quita pelota, es ordenado, ¿qué más necesitamos para que juegue? Y ya en la Selección que le den la opción de seguir jugando, tiene toda la capacidad para hacerlo bien”.

Gallego fue claro al decir que el volante de Atlético Nacional puede ayudar en distintas posiciones: “Para mí, Rengifo es indiscutible hoy en Nacional, es la nueva promesa de nuestro fútbol, tiene ventaja. En lo personal, puede ser un ocho, puede venir e ir, también recuperar la pelota, generar, clarificar y, por qué no, llegar a gol”.

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Pese al deseo de Juan Manuel Rengifo de salir al exterior, en el segundo semestre de 2026 no fue posible porque no se concretó ninguna oferta - crédito Atlético Nacional

“De lo que le he visto a Rengifo, es un muchacho al que le nace marcar, ayudar; que tiene disposición. No tiene ningún problema para hacerlo. Puede aportar en la defensiva. Se presta para el juego, para elaborar, posibilidades de ir a atacar. No sé hasta dónde pueda llegar, pero tiene capacidad para ser un brillante jugador, como un 10 o un volante mixto”, agregó.

“Soy un poco llorón”

En charla con la prensa tras el amistoso del 6 de octubre, Juan Manuel Rengifo habló sobre las emociones de jugar por primera vez con la selección Colombia: “Soy un poco llorón, yo vivo mucho esto. El fútbol es mi vida y poder seguir cumpliendo sueños desde mi debut en Atlético Nacional, mi primer gol y todo lo que he vivido allá y ahora el sueño de poder vestir la Tricolor, de poder representar a este país que tanto uno ama. Los compañeros, desde que llegué a la concentración, han sido un apoyo incondicional, todos queremos el mismo objetivo, todos nos apoyamos. El que juega, el que entra o el que no jugó tiene esa actitud y esa buena energía y hoy se vio”.

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Juan Manuel Rengifo debutó a los 21 años con la selección Colombia y a los 20 años con Atlético Nacional - crédito FCF

El volante aseguró que conoce su papel en el combinado nacional y la obligación de esforzarse en todo momento: “Responsabilidad siempre hay, uno tiene la responsabilidad de hacer bien el trabajo en la Selección para poder seguir en el proceso y tener la oportunidad de seguir viniendo. Dependiendo del trabajo que uno haga en el club, hay responsabilidad. Pero también el disfrute de que tenemos que hacer la mejor presentación para poder tener esa oportunidad siempre”.